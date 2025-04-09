С начала войны со спецсчета НБУ перечислили на оборону почти 36 млрд грн

С начала войны НБУ перевел более 35,9 млрд грн на нужды обороны со специального счета. По состоянию на 1 августа 2024 года остаток на счете превышает 1,3 млрд грн.