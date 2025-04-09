Из-за пошлин Трампа и торговой войны ситуация на рынках ухудшается. Акции США падают, а азиатские рынки страдают от худшей недели со времен пандемии.
Пол Чан заявил, что пошлины Трампа обрушили фондовый рынок США. Гонконг не будет вводить контрмеры, но выступает против действий США, сохраняя свободную и открытую экономику.
Глобальные фондовые рынки упали после объявления Трампом новых пошлин. Больше всего пострадали акции Nike, Apple, H&M и других компаний, зависящих от импорта.
Правительство США запретило своим сотрудникам в Китае иметь романтические отношения с гражданами КНР из-за угрозы шпионажа. Нарушителям грозит немедленная высылка из страны.
США ввели санкции против китайских чиновников из-за закона о безопасности. Их активы в США будут заморожены, а финансовые операции – заблокированы.
Трамп предложил Украине соглашение, по которому США будут получать половину доходов от добычи полезных ископаемых. Это должно компенсировать расходы США на поддержку Украины, но ограничивает ее экономическую независимость.
Авиационный регулятор Гонконга запретил заряжать устройства от павербанков и хранить их в верхних багажных отделениях самолетов. Причиной стали случаи возгорания литиевых аккумуляторов.
В 2024 году россия перевезла более 60% морского экспорта нефти благодаря теневому флоту танкеров. Общий морской нефтяной экспорт оценивается более чем в 80 млрд евро.
В Гонконгском зоопарке малыши панды, близнецы, впервые встретили посетителей вместе с матерью Ин Ин. Для поклонников панд продлено время посещения.
Китайские ученые обнаружили новый коронавирус HKU5 у летучих мышей, который использует рецептор ACE2 как и COVID-19. Вирус способен инфицировать человеческие клетки и может передаваться через промежуточных хозяев.
Дональд Трамп заявил об ожидании визита китайского лидера Си Цзиньпина в США. Президент также сообщил о возможности заключения нового торгового соглашения между странами и обсуждения вопросов TikTok.
В Италии мошенники использовали искусственный интеллект для имитации голоса министра обороны, чтобы выманить деньги у миллиардеров. Преступники просили перечислить около миллиона евро якобы на выкуп итальянских журналистов.
Европейский Союз планирует внести 25 китайских компаний в черный список за обход санкций против рф. Предприятиям из Китая и Гонконга запретят поставлять товары из ЕС из-за помощи российским военным.
Почтовая служба США временно прекратила принимать посылки из Китая и Гонконга из-за усиления торговой войны. Решение связано с новыми таможенными ограничениями Трампа на товары низкой стоимости.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил о наличии у Китая плана закрытия Панамского канала в случае конфликта с США. Панама категорически отрицает передачу контроля над каналом Китаю.
Президент Панамы заявил о невозможности переговоров о возвращении Панамского канала под контроль США. Он надеется обсудить с госсекретарем США другие вопросы сотрудничества во время предстоящего визита.
В международном аэропорту Кимхе загорелся пассажирский самолет Air Busan перед вылетом в Гонконг. Все 176 пассажиров и членов экипажа эвакуированы, трое получили травмы во время эвакуации.
Американские компании увеличили импорт товаров из Китая из-за угрозы новых пошлин от Трампа. В декабре объем поставок вырос на 14.5%, достигнув 451 тысячи контейнеров.
Китайское судно под флагом Камеруна подозревается в повреждении подводного коммуникационного кабеля у побережья Тайваня. Тайбэй обратился к Южной Корее за помощью в расследовании инцидента, поскольку судно направляется в порт Пусан.
Грузовое судно «Shunxing 39» под флагом Камеруна, принадлежащее китайской компании, повредило коммуникационный кабель возле порта Килунг. Тайвань обратился к Южной Корее за помощью в расследовании инцидента.
российские дистрибьюторы используют API Texas Instruments для заказа микросхем через третьи страны. За год было осуществлено заказов на $6 млн, из которых $4 млн - для военных компаний.
Криптопредприниматель Джастин Сан приобрел на аукционе Sotheby's арт-объект "Комедиант" - банан, приклеенный скотчем к стене. Во время пресс-конференции в Гонконге он съел фрукт, сравнив его с NFT.
В сентябре 2024 года Индия уменьшила импорт российских алмазов со $112 млн до $1,5 млн из-за санкций G7. Основными поставщиками алмазов для Индии стали Бельгия, Гонконг и ОАЭ.
Высокий суд Гонконга приговорил 45 лидеров оппозиции к тюремному заключению сроком до 10 лет. Приговор связан с обвинениями в «подрыве государственной безопасности» из-за участия в протестах против влияния Китая.
Новое исследование выявило замедление роста продолжительности жизни в странах с самым долгоживущим населением. Также в нем утверждается, что увеличение числа столетних людей не приводит к значительному увеличению общей продолжительности жизни.
Госсекретарь США обвинил Китай в поддержке российской оборонной промышленности. Блинкен заявил, что это противоречит заявлениям Пекина о стремлении к миру в Украине.
Аналитик военной разведки США признал себя виновным в продаже военных секретов Китаю. Его арестовали на базе в Кентукки за передачу информации об обороне и вооружении США лицу из Гонконга.
С начала войны НБУ перевел более 35,9 млрд грн на нужды обороны со специального счета. По состоянию на 1 августа 2024 года остаток на счете превышает 1,3 млрд грн.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетил Гонконг. Он призвал местные власти принять меры, чтобы лишить россию возможности использовать Гонконг для обхода санкций, введенных за агрессию против Украины.
Китай значительно снизил объемы поставок полупроводников в рф после новых санкций США. С января по май 2024 года поставки передовых компонентов через Гонконг упали на 28%, а через материковый Китай - на 19%.