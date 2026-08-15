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Похоже на предсезонную подготовку продолжительностью 18 месяцев — Мудрик о возвращении на поле

Киев • УНН

 • 302 просмотра

Михаил Мудрик вернулся к тренировкам с «Челси» после отмены дисквалификации, назвав это радостным моментом. Он тренировался шесть дней в неделю, чтобы снова заявить о себе.

Похоже на предсезонную подготовку продолжительностью 18 месяцев — Мудрик о возвращении на поле
Фото: chelseafc.com

Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик прокомментировал свое возвращение на поле после 18-месячной дисквалификации. Футболист отметил, что счастлив вернуться к тренировкам и матчам, а также добавил, что его цель — вновь заявить о себе. Об этом Мудрик сказал пресс-службе «Челси», передает УНН

Конечно, я очень счастлив. Прошло немало времени, поэтому вернуться на то же тренировочное поле — для меня действительно радостный момент. Я чувствую себя хорошо, прекрасно. Я благодарен за то, что снова на поле. Было так приятно снова всех увидеть. Меня тепло встретили

— сказал Мудрик. 

Подробности 

Он добавил, что очень скучал по тренировочному процессу, а особенно по матчам, борьбе за победу и постоянному стремлению к большему. 

Как сообщает пресс-служба «Челси», многие одноклубники Мудрика отмечали, насколько они впечатлены уровнем физической подготовки, который украинец продемонстрировал после возвращения, и он рассказал нам о тренировочном режиме, которого придерживался, чтобы вернуться в лучшей форме.

Я бы сказал, что это было похоже на предсезонную подготовку, которая длилась 18 месяцев. Поэтому я тренировался, тренировался очень интенсивно. Я не сдавался и просто старался работать изо всех сил. Я тренировался шесть дней в неделю, соблюдая правильный режим восстановления, график сна, питание — всё. Всё было так же, только тренировок было по две в день

— добавил Мудрик. 

По его словам, его целью было вернуться и вновь заявить о себе в футбольном мире.

«Это была моя миссия, и я знал, что для этого нужно делать. Только благодаря упорному труду можно чего-то достичь», — отметил вингер. 

Дополнение

Украинский футболист Михаил Мудрик заявил, что временная дисквалификация отменена и его внимание будет сосредоточено на возвращении в футбол. 

3 августа Мудрик после отмены четырехлетней дисквалификации официально вернулся в «Челси». 

5 августа Мудрик впервые с ноября 2024 года вышел на замену в предсезонном товарищеском матче против «Ювентуса» в Гонконге. 

В лондонском «Челси» заметили изменение в поведении украинского вингера Михаила Мудрика после дисквалификации. Если раньше украинец был довольно замкнутым и склонным держаться в стороне, то после прибытия в Гонконг на сборы команды вингер много общался с сотрудниками клуба, приветствовал их объятиями и старался взаимодействовать с как можно большим количеством людей.  

Павел Башинский

Спорт
Гонконг