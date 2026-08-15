Зеленский: в августе ВСУ уничтожат как минимум 30 тысяч оккупантов
Киев • УНН
Президент Украины заявил об усилении направлений Славянска и Константиновки для истощения российских сил. Он прогнозирует, что в августе армия рф потеряет более 30 тысяч военнослужащих.
Украинское военное командование сосредотачивает усилия на укреплении стратегических направлений Донецкой области и максимальном истощении российских оккупационных сил. Об этом в вечернем обращении заявил Президент Украины Владимир Зеленский, сообщает УНН.
Детали
По его прогнозам, только в течение этого месяца армия рф потеряет десятки тысяч своих солдат.
Определили шаги и средства, чтобы усилить направления Славянска и Константиновки. Я хочу поблагодарить все наши подразделения, которые уничтожают оккупанта, противодействуют российским штурмам, российскому "просачиванию". Я рассчитываю, что сейчас, в августе, будет уничтожено не менее 30 тысяч оккупантов
Он подчеркнул, что ключевым вопросом остается финансирование и технологическое обеспечение войска.
"Технологичность нашей армии, наших оборонных операций должна и впредь расти. И только так. Благодаря всем решениям с прошлой осени мы смогли зимой, смогли весной этого года перейти к значительно более технологичной обороне", - резюмировал Зеленский.
Напомним
По информации Kyiv Independent, Киев конфиденциально сообщил администрации президента США Дональда Трампа, что Россия не сможет захватить остальные контролируемые Украиной части Донецкой области даже в 2027 году.
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