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The New York Times

Зеленский: в августе ВСУ уничтожат как минимум 30 тысяч оккупантов

Киев • УНН

 • 460 просмотра

Президент Украины заявил об усилении направлений Славянска и Константиновки для истощения российских сил. Он прогнозирует, что в августе армия рф потеряет более 30 тысяч военнослужащих.

Зеленский: в августе ВСУ уничтожат как минимум 30 тысяч оккупантов

Украинское военное командование сосредотачивает усилия на укреплении стратегических направлений Донецкой области и максимальном истощении российских оккупационных сил. Об этом в вечернем обращении заявил Президент Украины Владимир Зеленский, сообщает УНН.

Детали

По его прогнозам, только в течение этого месяца армия рф потеряет десятки тысяч своих солдат.

Определили шаги и средства, чтобы усилить направления Славянска и Константиновки. Я хочу поблагодарить все наши подразделения, которые уничтожают оккупанта, противодействуют российским штурмам, российскому "просачиванию". Я рассчитываю, что сейчас, в августе, будет уничтожено не менее 30 тысяч оккупантов

- сказал глава государства.

Он подчеркнул, что ключевым вопросом остается финансирование и технологическое обеспечение войска.

"Технологичность нашей армии, наших оборонных операций должна и впредь расти. И только так. Благодаря всем решениям с прошлой осени мы смогли зимой, смогли весной этого года перейти к значительно более технологичной обороне", - резюмировал Зеленский.

Напомним

По информации Kyiv Independent, Киев конфиденциально сообщил администрации президента США Дональда Трампа, что Россия не сможет захватить остальные контролируемые Украиной части Донецкой области даже в 2027 году.

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Вадим Хлюдзинский

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
Донецкая область
Славянск
Владимир Зеленский
Константиновка