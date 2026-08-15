Зеленский: в августе ВСУ уничтожат как минимум 30 тысяч оккупантов

Украинское военное командование сосредотачивает усилия на укреплении стратегических направлений Донецкой области и максимальном истощении российских оккупационных сил. Об этом в вечернем обращении заявил Президент Украины Владимир Зеленский, сообщает УНН.

По его прогнозам, только в течение этого месяца армия рф потеряет десятки тысяч своих солдат.

Определили шаги и средства, чтобы усилить направления Славянска и Константиновки. Я хочу поблагодарить все наши подразделения, которые уничтожают оккупанта, противодействуют российским штурмам, российскому "просачиванию". Я рассчитываю, что сейчас, в августе, будет уничтожено не менее 30 тысяч оккупантов