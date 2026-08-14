С 14 августа банки усиливают контроль за новыми и «спящими» ФЛП: лимиты на переводы стали жёстче

С пятницы, 14 августа, в Украине начал действовать новый этап банковского контроля за операциями вновь созданных и длительное время неактивных ФЛП и юридических лиц. Усиленный контроль будет касаться новых и «спящих» ФЛП, пишет УНН.

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14 мая в Национальной ассоциации банков Украины состоялось подписание обновленной редакции Меморандума об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг. Обновленная редакция Меморандума была разработана банками в рамках работы профильного комитета НАБУ.

В частности, меняются правила банковских переводов для ФЛП и предприятий. В соответствии с меморандумом, поставщики платежных услуг будут применять риск-ориентированный подход к:

для вновь созданных и неактивных ФЛП (до 6 месяцев) с суммой годового дохода согласно 1-й группе налогообложения вводится углубленное изучение цели открытия счета, его хозяйственной деятельности при установлении деловых отношений и усиленный мониторинг операций по счету с учетом суммы среднемесячного дохода за месяц по 1-й группе налогообложения;

для ФЛП на общей системе налогообложения или упрощенной системе 2–3 группы — будет проводиться изучение клиента в соответствии с собственным риск-ориентированным подходом.

С целью обеспечения прозрачности функционирования рынка платежных услуг и минимизации размера теневого сектора экономики поставщики платежных услуг договорились ввести ограничения (лимиты) на проведение операций для клиентов с повышенным уровнем риска, в частности, вновь созданных и неактивных ФЛП:

для клиентов — ФЛП 1-й группы налогообложения устанавливать лимит в размере до 600 тыс. грн/мес.;

для клиентов — ФЛП 2-й и 3-й групп налогообложения устанавливать лимит в размере до 3 млн грн/мес.

Через 6 месяцев после подписания, то есть 14 ноября:

для клиентов — ФЛП 1-й группы налогообложения устанавливать лимит в размере до 400 тыс. грн/мес.;

для клиентов — ФЛП 2-й и 3-й групп налогообложения устанавливать лимит в размере до 1 млн грн/мес.

Превышение установленного лимита само по себе не означает нарушения закона. Однако банк не обязательно проведет такой платеж автоматически.

Если предприниматель хочет осуществить перевод на большую сумму, банк может провести дополнительный финансовый мониторинг и попросить подтвердить происхождение средств и реальный экономический смысл операции.

Для этого могут понадобиться, в частности:

Договоры;

Акты выполненных работ;

Накладные;

Другие документы, объясняющие назначение платежа и происхождение денег.

Для всех остальных клиентов — ФЛП или физических лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, — будет проводиться мониторинг деловой активности клиента по счетам в соответствии с собственным риск-ориентированным подходом.

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Указанные ограничения на проведение операций не распространяются на тех клиентов, которые осуществляют деятельность в правовом поле, продолжают поддерживать экономику Украины путем ведения прозрачной деятельности в различных отраслях экономики, своевременно и в полном объеме уплачивая налоги, официально трудоустраивая персонал и т. д. Если установленный лимит не соответствует потребностям бизнеса, клиент в процессе обслуживания может обратиться к поставщику платежных услуг с запросом на увеличение установленного лимита с обязательным предоставлением документального подтверждения необходимости такого увеличения (сезонность, необходимость осуществления капитальных расходов и т. п.) и способности осуществлять операции в заявленных клиентом объемах — указывается в меморандуме.

Банки и впредь будут осуществлять обычный финансовый мониторинг клиентов и их платежных операций. Но алгоритмы банков станут значительно более чувствительными. Банк незамедлительно запросит объяснения и документы, если зафиксирует такие подозрительные операции:

внезапное удвоение (или больший скачок) объема переводов от физических лиц, не соответствующее специфике бизнеса;

на конец и начало дня баланс счета ФЛП всегда равен нулю;

резкое увеличение количества мелких платежей от разных контрагентов;

дробление переводов (особенно круглыми суммами) в адрес одного контрагента в течение месяца.

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Отдельное внимание уделяется сетям, когда несколько ФЛП или юрлиц де-факто являются одним бизнесом, но оформлены отдельно для минимизации налогов.

Такая принадлежность определяется по 10 признакам:

общий юридический адрес компании и ФЛП;

одна и та же точка продаж или веб-сайт для реализации товаров/услуг;

общие владельцы, директора, бухгалтеры или представители по доверенности;

у ФЛП нет собственных ресурсов для ведения бизнеса (нет штата, складов, техники);

львиная доля денег поступает на счет ФЛП от одного юрлица из группы;

оплата от юрлица в пользу ФЛП за услуги, стоимость которых сложно оценить (маркетинг, реклама, консалтинг);

предоставление финансовой помощи ФЛП со стороны юридического лица;

аномально высокие обороты у только что зарегистрированного ФЛП;

предприниматель за 2–3 месяца исчерпывает почти весь годовой лимит дохода своей группы единого налога;

использование одного POS-терминала несколькими разными субъектами хозяйствования.

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