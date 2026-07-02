За полгода в Украине стало почти на 40 тысяч предпринимателей больше - инфографика

В первом полугодии 2026 года в Украине количество предпринимателей выросло почти на 40 тысяч. Об этом сообщает Опендатабот, передает УНН.

Детали

По имеющимся данным, 141,5 тыс. новых ФОПов открыли в Украине за первое полугодие 2026 года, а закрыли 102,3 тыс. В результате количество ФОПов выросло почти на +40 тысяч.

Главная причина - не бум новых бизнесов. Просто закрытий стало меньше на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лучшую динамику по приросту показывают образование, торговля и курьерские услуги - говорится в сообщении.

По регионам больше всего новых предпринимателей зарегистрировано в Киеве, Днепропетровской и Львовской областях.

В целом в 22 областях новых ФОПов больше, чем тех, кто прекратил деятельность. Отрицательный баланс зафиксировали только в Донецкой, Херсонской и Луганской областях.

Напомним

Министерство юстиции Украины сообщило, что более 900 тысяч украинцев автоматически открыли ФОП. Благодаря модернизации Единого государственного реестра удалось полностью автоматизировать процессы регистрации, внесения изменений и закрытия ФОП на портале "Дія".