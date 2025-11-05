Понад 900 тисяч українців відкрили ФОП автоматично - Міністерство юстиції
Київ • УНН
Міністерство юстиції України повідомило, що понад 900 тисяч українців автоматично відкрили ФОП. Завдяки модернізації Єдиного державного реєстру вдалося повністю автоматизувати процеси реєстрації, внесення змін та закриття ФОП на порталі "Дія".
Деталі
Також Мін’юст продовжує цифровізувати сервіси для підприємців. Як зазначили у відомстві, завдяки послідовній модернізації Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вдалося повністю автоматизувати процеси реєстрації, внесення змін та закриття ФОП.
Ці послуги для ФОП реалізовані на порталі "Дія". Від початку роботи сервісу послугами скористалися 1 686 531 громадян, серед них:
- 913 546 - відкриття ФОП;
- 362 848 - внесення змін;
- 410 137 - закриття ФОП.
