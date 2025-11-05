Понад 900 тисяч українців відкрили ФОП автоматично - Міністерство юстиції

ukenru
Ексклюзив
08:57 • 3018 перегляди
Київ зупинився: густий туман, хвиля ДТП і небезпечне повітря накрили місто
08:12 • 6292 перегляди
рф атакувала енергетику в трьох областях, графіки відключень по всій Україні до 21 години - Міненерго
07:17 • 8656 перегляди
Бельгія та Єврокомісія проведуть "кризову зустріч" щодо заморожених активів рф для України - Politico
4 листопада, 23:11 • 26236 перегляди
Близько 10 тисяч військових з КНДР розміщено неподалік російсько-українського кордону
4 листопада, 18:53 • 28197 перегляди
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удари по нафтопереробних і хімічних об’єктах у росії та на окупованій Херсонщині
Ексклюзив
4 листопада, 18:07 • 52672 перегляди
Експерт розкрив секрети вибору безперебійника для дому: як підібрати потужність та тип батареї
4 листопада, 17:53 • 40426 перегляди
Із заходами безпеки, невеличкою ковзанкою та обмеженнями по "світлу": головну ялинку України встановлять на Софійській площі
4 листопада, 17:22 • 38592 перегляди
У середу у низці областей України вимикатимуть світло: в Укренерго повідомили коли і скільки черг
4 листопада, 15:06 • 35628 перегляди
Стеження за Офісом Генпрокурора: у детектива НАБУ провели обшуки
Ексклюзив
4 листопада, 14:17 • 53628 перегляди
Кохання поза декларацією: НАЗК має перевірити в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Кудряшова через незадекларовану наречену
У Покровську критична ситуація: росіяни закріплюються на околицях - DeepState5 листопада, 00:48 • 17711 перегляди
Італія закликає скасувати виступ російського співака, який є довіреною особою путіна5 листопада, 01:11 • 23031 перегляди
Дрони атакували ТЕЦ у російському місті Орел Video5 листопада, 02:29 • 18138 перегляди
У ЄС розглядають можливість запровадження "випробувального терміну" для нових країн-членів 03:38 • 9560 перегляди
Демократи здобули перемогу на перших масштабних виборах після повернення Трампа до влади04:50 • 9018 перегляди
Кохання поза декларацією: НАЗК має перевірити в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Кудряшова через незадекларовану наречену
Ексклюзив
4 листопада, 14:17 • 53628 перегляди
Печемо шарлотку: топ простих та смачних рецептівPhoto4 листопада, 13:50 • 49524 перегляди
росія застосовує в Україні крилату ракету 9М729: експерт розповів про її особливості
Ексклюзив
4 листопада, 13:39 • 48319 перегляди
Чи став ШІ порятунком від кадрового голоду в Україні
Ексклюзив
4 листопада, 07:25 • 67102 перегляди
"Конкурентні війни" за участі силовиків: як під удар потрапили авіабізнес і оборонні контракти4 листопада, 06:30 • 65448 перегляди
Дональд Трамп
Кім Чен Ин
Сі Цзіньпін
Роберт Паттінсон
Іван Федоров
Сполучені Штати Америки
Україна
Китай
Південна Корея
Покровськ
Роберт Паттінсон розкрив деталі виснажливих зйомок "Дюни 3" у пустелі08:51 • 1742 перегляди
Виконавець ролі Цукерберга сколихнув світ селебріті: Джессі Айзенберг заявив, що готовий пожертвувати нирку незнайомцю4 листопада, 16:38 • 27450 перегляди
У США бурхливо обговорюють занадто "теплі" обійми Джей Ді Венса та вдови вбитого активіста Чарлі Кірка4 листопада, 12:13 • 41358 перегляди
Джонатан Бейлі названий найсексуальнішим чоловіком 2025 року за версією PeoplePhoto4 листопада, 06:59 • 44216 перегляди
Кім Кардаш'ян засумнівалася у висадці на Місяць. У NASA відповіли3 листопада, 15:33 • 39395 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Financial Times
Фільм
MIM-104 Patriot

Понад 900 тисяч українців відкрили ФОП автоматично - Міністерство юстиції

Київ • УНН

 • 864 перегляди

Міністерство юстиції України повідомило, що понад 900 тисяч українців автоматично відкрили ФОП. Завдяки модернізації Єдиного державного реєстру вдалося повністю автоматизувати процеси реєстрації, внесення змін та закриття ФОП на порталі "Дія".

Понад 900 тисяч українців відкрили ФОП автоматично - Міністерство юстиції

Понад 900 тисяч українців відкрили ФОП (фізична особа-підприємець – ред.) автоматично. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство юстиції України.

Деталі

Також Мін’юст продовжує цифровізувати сервіси для підприємців. Як зазначили у відомстві, завдяки послідовній модернізації Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вдалося повністю автоматизувати процеси реєстрації, внесення змін та закриття ФОП.

Ці послуги для ФОП реалізовані на порталі "Дія". Від початку роботи сервісу послугами скористалися 1 686 531 громадян, серед них:

  • 913 546 - відкриття ФОП;
    • 362 848 - внесення змін;
      • 410 137 - закриття ФОП.

        Нагадаємо

        Раніше УНН повідомляв, що Кабінет міністрів України оголосив про запуск нового автоматизованого модуля управління ризиками, який самостійно визначатиме підприємства для планових перевірок у 85 сферах.

        Євген Устименко

        СуспільствоЕкономіка
        Техніка
        Кабінет Міністрів України
        Україна