Драма "Ти - космос" за вісім тижнів прокату зібрала майже 60 млн грн
Київ • УНН
Науково-фантастична драма "Ти - космос" режисера Павла Острікова на 8-му тижні показу фільм зібрав 58,95 млн грн, а загальна кількість глядачів становить 318 514 осіб, передає УНН із посиланням на Держкіно.
Науково-фантастична драма "Ти - космос" режисера Павла Острікова успішно продовжує прокат в українських кінотеатрах, утримуючи стабільну увагу глядацької аудиторії. На 8-му тижні показу фільм зібрав 58,95 млн грн, а загальна кількість глядачів становить 318 514 осіб. Стрічка впевнено наближається до переліку найкасовіших українських фільмів
Сюжет розповідає про українського космічного далекобійника Андрія, який після знищення Землі вважає себе останньою людиною у Всесвіті. Його самотність порушує несподіваний зв’язок із француженкою Катрін, що опинилася в небезпеці та потребує допомоги.
Фільм створено за підтримки Державного агентства України з питань кіно компанією ForeFilms у міжнародній копродукції з Бельгією.
