Драма "Ти - космос" за вісім тижнів прокату зібрала майже 60 млн грн

$42.990.27
50.180.25
ukenru
15:56 • 2554 перегляди
У Раду надійшли заяви про відставку Федорова та Шмигаля
14:55 • 8098 перегляди
Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах
14:44 • 11089 перегляди
Україна надала право на видобуток літію другу Трампа - NYT
13:30 • 11747 перегляди
Інфляція за рік сповільнилася до 8%: на що зросли ціни і що подешевшалоPhoto
Ексклюзив
13:30 • 13669 перегляди
Заробіток на смерті: чи могли дані померлих пацієнтів Odrex ставати товаром?
13:24 • 10928 перегляди
Наступне засідання "Рамштайн" відбудеться у лютому - Шмигаль
Ексклюзив
12:35 • 11361 перегляди
Злив води з систем опалення житлових будинків у Києві: експерт пояснив, чому це необхідно
12:10 • 7732 перегляди
Якщо буде відповідний сигнал: Сибіга заявив, що українська делегація готова прибути до США для переговорів
11:53 • 12325 перегляди
У СБУ показали уламки "Орєшніка", яким рф атакувала ЛьвівщинуPhotoVideo
Ексклюзив
11:31 • 13184 перегляди
МОЗ перевірив ще дві фірми, на які оформлена скандальна клініка Odrex
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−9°
4.9м/с
79%
734мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Через зимову негоду обмеження для вантажівок досі у 5 областях, за добу 899 ДТП - патрульні9 січня, 07:00 • 35717 перегляди
Україна інформує партнерів щодо нічної атаки рф у тому числі БРСД, закликає посилити тиск на москву - МЗС9 січня, 07:16 • 28501 перегляди
НАТО чи Гренландія? Трамп постав перед нелегким вибором - Politico9 січня, 07:17 • 13355 перегляди
Генпрокурор Кравченко: викрито схему з непридатними мінами для ЗСУ на 3 млрд грн, 10 підозрюваних, 4 затриманихVideo9 січня, 08:12 • 6792 перегляди
Очільник МЗС Чехії прибув до України на тлі ракетних ударів рф: перші заяви9 січня, 09:56 • 25963 перегляди
Публікації
Негода в Україні vs навчання: які регіони вирішили перейти на дистанційку, а які - ще думають16:19 • 1688 перегляди
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto8 січня, 18:39 • 54138 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів8 січня, 17:08 • 82534 перегляди
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці “Одрекс”8 січня, 15:30 • 56843 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
Ексклюзив
8 січня, 13:48 • 79491 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Денис Шмигаль
Джон Гілі
Емманюель Макрон
Михайло Федоров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Львів
Одеса
Франція
Реклама
УНН Lite
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 56613 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 59123 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 80928 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 99411 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 140047 перегляди
Актуальне
Опалення
Техніка
Соціальна мережа
«Калібр» (сімейство ракет)
MIM-104 Patriot

Драма "Ти - космос" за вісім тижнів прокату зібрала майже 60 млн грн

Київ • УНН

 • 48 перегляди

На 8-му тижні показу фільм "Ти - космос" зібрав 58,95 млн грн, а загальна кількість глядачів становить 318 514 осіб. Стрічка впевнено наближається до переліку найкасовіших українських фільмів.

Драма "Ти - космос" за вісім тижнів прокату зібрала майже 60 млн грн

Науково-фантастична драма "Ти - космос" режисера Павла Острікова на 8-му тижні показу фільм зібрав 58,95 млн грн, а загальна кількість глядачів становить 318 514 осіб, передає УНН із посиланням на Держкіно.

Науково-фантастична драма "Ти - космос" режисера Павла Острікова успішно продовжує прокат в українських кінотеатрах, утримуючи стабільну увагу глядацької аудиторії. На 8-му тижні показу фільм зібрав 58,95 млн грн, а загальна кількість глядачів становить 318 514 осіб. Стрічка впевнено наближається до переліку найкасовіших українських фільмів 

- йдеться у повідомленні.

Сюжет розповідає про українського космічного далекобійника Андрія, який після знищення Землі вважає себе останньою людиною у Всесвіті. Його самотність порушує несподіваний зв’язок із француженкою Катрін, що опинилася в небезпеці та потребує допомоги.

Фільм створено за підтримки Державного агентства України з питань кіно компанією ForeFilms у міжнародній копродукції з Бельгією.

Драма "Ти - космос" стала другим найкасовішим українським фільмом 2025 року24.12.25, 14:58 • 3662 перегляди

Антоніна Туманова

СуспільствоКультура
Режисер
Самотність
Фільм
Бельгія
Україна