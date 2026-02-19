$43.290.03
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером

Київ • УНН

 • 500 перегляди

Психолог Микола Олійник пояснює, чому одні пари з роками стають ближчими, а інші віддаляються. Він розповів про довіру, емоційний контакт, вирішення конфліктів та романтику для зміцнення стосунків.

Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером

Чому одні пари з роками стають тільки ближче, а інші - віддаляються? Детальніше про те, як покращити стосунки з партнером та зміцнити їх розповів журналістці УНН психолог-коуч Микола Олійник.

Деталі

Довіра, за словами експерта, починається з простих і повторюваних речей. Вона формується не в моменти гучних зізнань, а в побуті. 

Довіра не будується гучними словами. Вона будується дрібницями, які повторюються щодня. Перше - передбачуваність, якщо пообіцяли - зробіть. Якщо затримуєтесь - попередьте. Це база 

- наголошує Микола Олійник.

Окрему увагу психолог приділяє щоденному емоційному контакту і пояснює, що у світі постійної зайнятості парам важливо свідомо виділяти час одне для одного, бо без цього близькість поступово розмивається.

Друге - щоденний контакт без телефонів. 15–20 хвилин живої розмови, про будь що. Третє - фізичний контакт: дотик, обійми, масаж. Четверте - підтримка публічно і тет-а-тет. Коли партнер знає - ви на його боці. Довіра - це відчуття "я в безпеці поруч із тобою 

- пояснює коуч-психолог.

Говорячи про конфлікти, Микола Олійник наголошує: вони неминучі, а от проблема не в самій суперечці, а в тому, як пара її проживає.

Конфлікт - це нормально. Руйнує не конфлікт, а спосіб його проживання (реакція). Перше правило - не атакувати особистість. Не "ти завжди", а "мені боляче, коли…". (Звернення через я-повідомлення) 

- наголошує експерт.

Психолог пояснив, як працює концепція п’яти мов кохання у стосунках11.02.26, 11:46 • 24858 переглядiв

Також, за словами психолога, важливо не шукати винного, а натомість рухатися до рішення.

Друге - пауза. Якщо емоції зашкалюють, краще зупинитися, ніж наговорити зайвого. Третє - шукати рішення, а не винного. Пара дорослішає тоді, коли вчиться сваритися екологічно. Конфлікт має закінчуватись ясністю, а не дистанцією 

- пояснює Микола Олійник.

Відвертість у стосунках — ще один фундаментальний принцип. Замовчування, за словами психолога, руйнує швидше, ніж неприємна правда. 

Якщо партнери мовчать, буде накопичуватись образа. Говорити - це шанс на корекцію. Комунікація це вміння: сказати про свої потреби, почути іншого, не тікати від складних тем. Мовчання руйнує швидше, ніж правда 

- каже коуч-психолог.

Не менш важливою залишається і романтика, і в довгих стосунках вона не зникає сама по собі, каже Микола Олійник, а її просто перестають підтримувати. 

Романтика - це не квіти раз на рік, це увага: заплановані побачення, спільні нові враження, компліменти, маленькі сюрпризи. І головне - залишатись цікавими одне одному. Розвиватися як особистості, бо пристрасть згасає з часом 

- підкреслює експерт.

Психологічна допомога для дітей і вчителів: доступні безоплатні консультації та "гарячі лінії"27.01.26, 18:09 • 3203 перегляди

На завершення, психолог Микола Олійник назвав типові помилки, які можуть повільно, але впевнено зруйнувати навіть, здавалося б, найміцніші союзи. 

Топ-5 помилок, які руйнують стосунки:

 1. Очікування без озвучування (сам має здогадатись).

 2. Критика замість діалогу.

 3. Знецінення партнера.

 4. Постійне порівняння з іншими.

 5. Життя "на автоматі" без інвестицій у стосунки.

Експерт додав, що стосунки - це не тільки почуття, а й щоденна робота двох дорослих людей.

Алла Кіосак

