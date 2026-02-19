Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Київ • УНН
Психолог Микола Олійник пояснює, чому одні пари з роками стають ближчими, а інші віддаляються. Він розповів про довіру, емоційний контакт, вирішення конфліктів та романтику для зміцнення стосунків.
Чому одні пари з роками стають тільки ближче, а інші - віддаляються? Детальніше про те, як покращити стосунки з партнером та зміцнити їх розповів журналістці УНН психолог-коуч Микола Олійник.
Довіра, за словами експерта, починається з простих і повторюваних речей. Вона формується не в моменти гучних зізнань, а в побуті.
Довіра не будується гучними словами. Вона будується дрібницями, які повторюються щодня. Перше - передбачуваність, якщо пообіцяли - зробіть. Якщо затримуєтесь - попередьте. Це база
Окрему увагу психолог приділяє щоденному емоційному контакту і пояснює, що у світі постійної зайнятості парам важливо свідомо виділяти час одне для одного, бо без цього близькість поступово розмивається.
Друге - щоденний контакт без телефонів. 15–20 хвилин живої розмови, про будь що. Третє - фізичний контакт: дотик, обійми, масаж. Четверте - підтримка публічно і тет-а-тет. Коли партнер знає - ви на його боці. Довіра - це відчуття "я в безпеці поруч із тобою
Говорячи про конфлікти, Микола Олійник наголошує: вони неминучі, а от проблема не в самій суперечці, а в тому, як пара її проживає.
Конфлікт - це нормально. Руйнує не конфлікт, а спосіб його проживання (реакція). Перше правило - не атакувати особистість. Не "ти завжди", а "мені боляче, коли…". (Звернення через я-повідомлення)
Також, за словами психолога, важливо не шукати винного, а натомість рухатися до рішення.
Друге - пауза. Якщо емоції зашкалюють, краще зупинитися, ніж наговорити зайвого. Третє - шукати рішення, а не винного. Пара дорослішає тоді, коли вчиться сваритися екологічно. Конфлікт має закінчуватись ясністю, а не дистанцією
Відвертість у стосунках — ще один фундаментальний принцип. Замовчування, за словами психолога, руйнує швидше, ніж неприємна правда.
Якщо партнери мовчать, буде накопичуватись образа. Говорити - це шанс на корекцію. Комунікація це вміння: сказати про свої потреби, почути іншого, не тікати від складних тем. Мовчання руйнує швидше, ніж правда
Не менш важливою залишається і романтика, і в довгих стосунках вона не зникає сама по собі, каже Микола Олійник, а її просто перестають підтримувати.
Романтика - це не квіти раз на рік, це увага: заплановані побачення, спільні нові враження, компліменти, маленькі сюрпризи. І головне - залишатись цікавими одне одному. Розвиватися як особистості, бо пристрасть згасає з часом
На завершення, психолог Микола Олійник назвав типові помилки, які можуть повільно, але впевнено зруйнувати навіть, здавалося б, найміцніші союзи.
Топ-5 помилок, які руйнують стосунки:
1. Очікування без озвучування (сам має здогадатись).
2. Критика замість діалогу.
3. Знецінення партнера.
4. Постійне порівняння з іншими.
5. Життя "на автоматі" без інвестицій у стосунки.
Експерт додав, що стосунки - це не тільки почуття, а й щоденна робота двох дорослих людей.