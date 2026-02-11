Психолог пояснив, як працює концепція п’яти мов кохання у стосунках

Фото: pixabay

Чому партнери люблять одне одного, але все одно почуваються непочутими? Детальніше про те, що насправді означають "п’ять мов кохання" з точки зору психології і чи працює ця концепція в реальному житті розповів журналістці УНН психолог-коуч Микола Олійник.

Концепцію п’яти мов кохання запропонував Гарі Чепмен як практичний підхід до розуміння того, як люди сприймають турботу та близькість. Він виділив такі мови кохання як: слова підтримки (схвалення), якісний час, подарунки, вчинки чи служіння (допомога) та фізичні дотики.

Концепція п’яти мов кохання - це практичний підхід, який описує, як саме люди по-різному сприймають любов і турботу. Йдеться не про саму любов, а про спосіб її зчитування: комусь важливі слова, комусь дії, час чи тактильність. У повсякденних стосунках ця модель працює як перекладач і як інструмент усвідомлення та комунікації - пояснює психолог.

Часто партнери не відчувають любові навіть тоді, коли обидва щиро стараються. У результаті може з’явитися відчуття дистанції, хоча почуття не зникли, наголошує фахівець.

Кожен проявляє любов так, як звик сам, а не так, як її потребує партнер. Наприклад, одна людина демонструє турботу через дії й відповідальність, а інша чекає емоційної близькості або слів підтримки. У результаті обидва стараються, але ніби "говорять різними мовами". Це створює відчуття самотності в парі, хоча любов насправді присутня - каже Микола Олійник.

Зрозуміти власну мову кохання можна через уважність до своїх реакцій, пояснює психолог. Найчастіше відповідь прихована в тому, що нас ранить або, навпаки, найбільше наповнює.

Найпростіший спосіб визначити свою мову кохання - подивитись на свої реакції: на що ви найбільше ображаєтесь, коли цього немає, що вас найбільше наповнює і заспокоює, які прояви турботи ви пам’ятаєте роками.Так само важливо спостерігати за партнером, а не лише проходити тести. Реальні потреби завжди видно у щоденній поведінці, а не лише у відповідях на запитання - наголошує Микола Олійник.

Водночас, мови кохання не є сталими на все життя, підкреслив психолог. Вони можуть змінюватися під впливом обставин, стресу чи нових ролей у стосунках.

Мови кохання можуть змінюватися залежно від стресу, батьківства, хвороб, втрат чи етапів розвитку стосунків. Наприклад, у період виснаження людині важливі дії й підтримка, а не романтика - наголосив Микола Олійник.

Психолог стверджує, що ця концепція п’яти мов кохання не є строгим науковим законом, однак може бути корисним інструментом для пари.

З точки зору психології, це не строгий науковий закон, а корисна модель. Вона добре працює для покращення комунікації, зниження непорозумінь і усвідомлення очікувань у парі. Але вона не працює, якщо у стосунках є насильство, зрада або маніпуляції, якщо партнери використовують мови кохання як вимогу: "люби мене так або йди", або якщо ігноруються базові цінності, безпека і повага. Мови кохання не замінюють зрілість, відповідальність і готовність чути одне одного - пояснив психолог.

Мови кохання - це не про те, як змусити партнера любити "правильно", а про те, як навчитися бачити і розуміти любов у різних формах і проявах, підсумував Микола Олійник.

