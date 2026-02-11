$43.030.02
51.120.36
ukenru
Ексклюзив
09:46 • 380 перегляди
Психолог пояснив, як працює концепція п’яти мов кохання у стосунках
Ексклюзив
09:00 • 5792 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
06:59 • 12913 перегляди
Зеленський збирається оголосити про план щодо виборів та референдуму 24 лютого - FT
10 лютого, 22:52 • 28526 перегляди
На Харківщині троє маленьких дітей та чоловік загинули під завалами після російського удару
10 лютого, 20:12 • 30792 перегляди
Не вважає заборону МОК виправданою: Гераскевич заявив, що не відмовиться від "шолома пам’яті" на Олімпіаді-2026Photo
10 лютого, 17:38 • 28725 перегляди
Українцям віком від 60 років дозволили служити за контрактом. Зеленський підписав указ
10 лютого, 17:08 • 30019 перегляди
Наразі ніхто не може ухвалити рішення щодо повернення коштів, виплачених родині бійця, що вважався загиблим - Лубінець
10 лютого, 16:55 • 24413 перегляди
На Харківщині оголошено надзвичайну ситуацію регіонального рівня в енергосфері - ОВА
Ексклюзив
10 лютого, 15:55 • 19602 перегляди
Американський телеканал Newsmax готується до запуску в Україні: для чого великий медіа-гравець виходить на український ринок
Ексклюзив
10 лютого, 13:08 • 22608 перегляди
"Тарифи не мають бути інструментом соціальної політики": чому підвищення цін на електроенергію - це лише питання часу і необхідний крок для оздоровлення енергоринку
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−10°
2.9м/с
65%
746мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У Греції полковника ВПС заарештували за шпигунство на користь Китаю10 лютого, 23:58 • 11651 перегляди
Масована атака БпЛА на волгоградську область: пожежа на заводі та пошкодження будинків11 лютого, 00:12 • 15177 перегляди
Дипломатичні зусилля США та Ірану зайшли в глухий кут на тлі загрози авіаударів11 лютого, 01:12 • 13151 перегляди
Капітан судна NewNew Polar Bear не визнав провину у справі про пошкодження кабелів у Балтійському морі05:23 • 8506 перегляди
"У воєнний час це не побутова корупція": Генпрокурор Кравченко повідомив про викриття схеми на 2,6 млн грн у головному військовому госпіталі Video07:17 • 9998 перегляди
Публікації
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
Ексклюзив
09:00 • 5860 перегляди
Whitelist для Starlink: як правильно зареєструвати термінал через ЦНАП або Дію, покрокова інструкціяPhoto10 лютого, 13:55 • 31524 перегляди
"Дія" змінює форму власності: що означає перехід з держпідприємства в акціонерне товариство і чи в безпеці дані українців
Ексклюзив
10 лютого, 12:23 • 38226 перегляди
Odrex і захоплення землі в Одесі: як засновники скандальної клініки можуть бути пов’язані зі зміною меж і призначенням ділянки10 лютого, 12:05 • 34430 перегляди
В Україні працює Defence City: перший резидент, податкові пільги та підводні камені 9 лютого, 14:55 • 49407 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джеффрі Епштайн
Джей Ді Венс
Нікол Пашинян
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран
Дніпропетровська область
Село
Реклама
УНН Lite
Виступ Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show зібрав понад 128 млн переглядів - ЗМІ08:43 • 2160 перегляди
"Це мій гріх": Лілія Сандулеса розповіла про вагітність від Іво Бобула та аборт9 лютого, 17:00 • 25900 перегляди
"Мандалорець і Ґроґу" повертаються: Lucasfilm презентувала новий тизер під час СупербоулуVideo9 лютого, 15:48 • 27605 перегляди
Penisgate на Олімпіаді-2026: на тлі розслідування WADA експерти розкрили ризики ін'єкцій гіалуронової кислоти у статеві органи9 лютого, 15:11 • 26899 перегляди
Bad Bunny виступив на Супербоулі, Трамп назвав шоу "ляпасом країні"PhotoVideo9 лютого, 06:52 • 52369 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
The Guardian
Bild

Психолог пояснив, як працює концепція п’яти мов кохання у стосунках

Київ • УНН

 • 404 перегляди

Психолог Микола Олійник пояснив концепцію "п'яти мов кохання" Гарі Чепмена як практичний підхід до розуміння турботи. Він зазначив, що мови кохання можуть змінюватися і не є строгим науковим законом.

Психолог пояснив, як працює концепція п’яти мов кохання у стосунках
Фото: pixabay

Чому партнери люблять одне одного, але все одно почуваються непочутими? Детальніше про те, що насправді означають "п’ять мов кохання" з точки зору психології і чи працює ця концепція в реальному житті розповів журналістці УНН психолог-коуч Микола Олійник.

Деталі

Концепцію п’яти мов кохання запропонував Гарі Чепмен як практичний підхід до розуміння того, як люди сприймають турботу та близькість. Він виділив такі мови кохання як: слова підтримки (схвалення), якісний час, подарунки, вчинки чи служіння (допомога) та фізичні дотики.

Концепція п’яти мов кохання - це практичний підхід, який описує, як саме люди по-різному сприймають любов і турботу. Йдеться не про саму любов, а про спосіб її зчитування: комусь важливі слова, комусь дії, час чи тактильність. У повсякденних стосунках ця модель працює як перекладач і як інструмент усвідомлення та комунікації

- пояснює психолог.

Часто партнери не відчувають любові навіть тоді, коли обидва щиро стараються. У результаті може з’явитися відчуття дистанції, хоча почуття не зникли, наголошує фахівець.

Як покращити інтимне життя та досягти сексуальної гармонії21.02.25, 22:15 • 39944 перегляди

Кожен проявляє любов так, як звик сам, а не так, як її потребує партнер. Наприклад, одна людина демонструє турботу через дії й відповідальність, а інша чекає емоційної близькості або слів підтримки. У результаті обидва стараються, але ніби "говорять різними мовами". Це створює відчуття самотності в парі, хоча любов насправді присутня

- каже Микола Олійник.

Зрозуміти власну мову кохання можна через уважність до своїх реакцій, пояснює психолог. Найчастіше відповідь прихована в тому, що нас ранить або, навпаки, найбільше наповнює.

Найпростіший спосіб визначити свою мову кохання - подивитись на свої реакції: на що ви найбільше ображаєтесь, коли цього немає, що вас найбільше наповнює і заспокоює, які прояви турботи ви пам’ятаєте роками.Так само важливо спостерігати за партнером, а не лише проходити тести. Реальні потреби завжди видно у щоденній поведінці, а не лише у відповідях на запитання

 - наголошує Микола Олійник.

Водночас, мови кохання не є сталими на все життя, підкреслив психолог. Вони можуть змінюватися під впливом обставин, стресу чи нових ролей у стосунках.

Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханій10.01.26, 17:04 • 74266 переглядiв

Мови кохання можуть змінюватися залежно від стресу, батьківства, хвороб, втрат чи етапів розвитку стосунків. Наприклад, у період виснаження людині важливі дії й підтримка, а не романтика

- наголосив Микола Олійник.

Психолог стверджує, що ця концепція п’яти мов кохання не є строгим науковим законом, однак може бути корисним інструментом для пари.

З точки зору психології, це не строгий науковий закон, а корисна модель. Вона добре працює для покращення комунікації, зниження непорозумінь і усвідомлення очікувань у парі. Але вона не працює, якщо у стосунках є насильство, зрада або маніпуляції, якщо партнери використовують мови кохання як вимогу: "люби мене так або йди", або якщо  ігноруються базові цінності, безпека і повага. Мови кохання не замінюють зрілість, відповідальність і готовність чути одне одного

 - пояснив психолог.

Мови кохання - це не про те, як змусити партнера любити "правильно", а про те, як навчитися бачити і розуміти любов у різних формах і проявах, підсумував Микола Олійник.

Історія про кохання, вірність і силу духу: важкопоранений боєць одружився з дівчиною у Центрі Шалімова22.01.26, 10:25 • 14176 переглядiв

Алла Кіосак

Суспільство
Самотність
Шлюб