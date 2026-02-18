$43.260.09
F-22 Raptor

Винищувачі лінійки “F”: від культового “Топ Ган” до сучасного F-35

Київ • УНН

 • 52 перегляди

УНН розповідає про унікальність американських літаків, скільки коштують машини та завдяки чому здобули свою популярність.

Винищувачі лінійки “F”: від культового “Топ Ган” до сучасного F-35

Лінійка американських винищувачів серії "F" - це не лише набір індексів, а ціла еволюція літаків: від F-14 Tomcat зі змінною геометрією крила і світовою популярністю в кіно до F-35 Lightning II - наймасовішого стелс-винищувача сучасності. УНН розповідає про унікальність американських літаків, скільки коштують машини та завдяки чому здобули свою популярність. 

Винищувач F-14 Tomcat: з чого почалася популярність лінійки

F-14 Tomcat - двомісний реактивний палубний перехоплювач, багатоцільовий винищувач четвертого покоління з крилом змінної стрілоподібності виробництва Grumman Aircraft Engineering Corporation.

У 1968 року ВМС США розпочали конкурс на важкий палубний винищувач зі змінною геометрією крила, що передбачався на заміну застарілим F-4 "Фантом II", яким не вистачало маневреності, необхідної для переваги над радянськими МіГами. 

Із самого початку робіт над проєктом, F-14 конструювався як літак, здатний завоювати повітряну перевагу в безпосередній близькості від авіаносців, з яких передбачалося використовувати ці літаки. Додатковою функцією мала була бути можливість завдавати ударів по тактичних наземних і надводних цілях. 

Перший прототип F-14 піднявся в повітря 21 грудня 1970 року і за ним відразу пішла передсерійна партія з 11 літаків. Влітку 1972 року були завершені випробування F-14 на авіаносцях і промислові поставки для флоту почалися в жовтні того ж року.

Винищувач F-14 

Літак має гарматне озброєння: шестиствольна роторна гармата M61A1 Vulcan калібру 20 мм на 675 снарядів. Здатен нести бойове навантаження до 6600 кг, зокрема ракети класу "повітря-повітря" AIM-54 Phoenix, AIM-7 Sparrow, AIM-9 Sidewinder, а також бомби GBU-10, GBU-12, GBU-16, GBU-24, GBU-24E Paveway I/II/III LGB, GBU-31, GBU-38 JDAM, Mk-20 Rockeye II, Mk-82, Mk-83 і Mk-84. 

Два винищувачі F-14 Tomcat, озброєнні 500-фунтовими бомбами GBU-12 у небі над Іраком

Основні фактори популярності:

  • інноваційна конструкція: змінна геометрія крила дозволяла ефективно діяти як на низьких швидкостях (посадка на авіаносець), так і на надзвукових до 2,34 маха (приблизно 2900 км/год);
    • унікальні можливості перехоплення: розроблений для захисту авіаносних груп від радянських бомбардувальників, він був найпотужнішим палубним винищувачем свого часу;
      • бойовий досвід: під час ірано-іракської війни F-14 здобули десятки підтверджених перемог, продемонструвавши високу ефективність у реальних повітряних боях. Зокрема, іранський ас Джаліл Зандій збив 11 літаків противника, у тому числі непідтверджених, серед яких 4 Міг-23, 2 Су-22, 2 Міг-21 та 3 Mirage F1 під час Ірано-Іракської війни.

        Окрім того, свою популярність літак здобув завдяки фільму "Топ Ган" з Томом Крузом у головній ролі. Авіаційна тематика фільму створила такий успіх у залученні інтересу до військово-морської авіації, що ВМС США, які допомагали знімати фільм, встановили рекрутингові пункти біля деяких кінотеатрів. 

        Том Круз - кадри з фільму "Топ Ган"

        Що цікаво, літак, вартість якого становить близько 38 млн доларів, був знятий з озброєння у США у вересні 2006 року, проте він досі стоїть на озброєнні Ірану. 

        Винищувач F-16: універсальний літак кількох поколінь

        F-16 Fighting Falcon - наймасовіший літак четвертого покоління. З 1976 року виготовлено понад 4600 одиниць F-16, їх мають на озброєнні 25 країн, зокрема, і Україна, що робить машину наймасовішим бойовим літаком у світі. Існує більше ніж 10 його модифікацій.

        Винищувач, вартість якого сягає від 34 до 162,5 млн доларів у залежності від модифікації, розроблений як денний винищувач для отримання переваги у повітрі.

        Основні особливості F-16 - це безкаркасний ліхтар кабіни для гарної видимості, бічний джойстик для полегшення керування під час маневрування, катапультне крісло, яке може відхилятися на 30 градусів від вертикалі, щоб зменшити вплив перевантажень на пілота, а також систему керування fly-by-wire , яка допомагає стабілізувати керування польотом. Вперше ця система була встановлена саме на цьому літаку.

        Винищувач F-16 з двома підвісними баками, ракетами класу "повітря-повітря" АІМ-9 та АІМ-120 AMRAAM, а також контейнером РЕБ електронної боротьби ECIPS/CJS

        Ігнат спростував чутки про "іноземну ескадрилью" з F-16 в українському небі17.02.26, 14:23 • 39393 перегляди

        Всього виділяють три основні покоління літаків F-16, зокрема, це F-16A/B, F-16C/D та F-16V. Усі покоління F-16 мають різні модифікації.

        F-16A/B Block 1, 5, 10, 15, 15 OCU – це перше покоління винищувачів F-16, які оснащені старим радаром, здатні застосовувати лише обмежену номенклатуру озброєнь. Зокрема, можуть застосовувати ракети "повітря–повітря" лише малої дальності AIM-9. 

        Літак другого покоління F-16C/D має багато різних модифікацій. F-16C/D Block 25, 30/32, 40/42 на відміну від старших F-16A/B можуть працювати вночі.

        Починаючи з модифікації Block 30/32 можуть застосовувати ракети повітря – повітря середньої дальності AIM-7 та AIM-120, а також протикорабельні ракети AGM-84 і протирадіолокаційні ракети AGM-45.

        Починаючи з модифікації Block 40/42 є всепогодними. Значна кількість літаків цих модифікацій модернізовані до рівня Block 50/52.

        Сучасна модифікація F-16C/D – це F-16C/D Block 50/52, Block 50/52+ та F-16CM/DM Block 50/52 MLU, Block 50/52 + MLU.

        Порівняно з попередніми модифікаціями до номенклатури їхніх озброєнь додалися протирадіолокаційні ракети AGM-88, ракети "повітря-поверхня" великої дальності AGM-154 та бомби з наведенням за GPS. 

        F-16V Block 70/72 – це третє покоління F-16. Літаки призначені для спільної роботи з винищувачами 5 покоління, тобто F-35. F-16V Block 70/72 відрізняється від Block 50/52+ новою сучасною РЛС з активною фазованою антенною решіткою з електронним скануванням.

        Зазначимо, що у 2024 році Україна отримала низку літаків F-16 від європейських країн, зокрема від Данії, які мають модифікації F-16A Block 20 MLU.

        Це машини, створені в 1982 році, але пройшли поглиблену модифікацію в 1990-х роках за програмою "Подовження ресурсу в середині терміну експлуатації" (Mid-Life Update - MLU).

        Зокрема, на винищувачі встановили нову авіоніку, замінили радіолокаційну станцію на потужну AN/APG-66(V)2A. Ця РЛС може працювати як для виявлення повітряних цілей, так й для роботи у режимі "повітря-поверхня". Дальність виявлення цілей перевищує 110 км.

        F-16 після модернізації також отримали новий бортовий комп'ютер, оновлену систему РЕБ, навігації та зв'язку, а також оновлене озброєння. Після MLU, термін експлуатації літаків суттєво збільшується - як мінімум до 30 років.

        F-16 Повітряних сил ЗСУ з ракетами класу "повітря-повітря" AIM-120 AMRAAM і AIM-9 Sidewinder

        Епічні кадри: у Повітряних силах показали, як пілот F-16 знищує ворожий шахед08.02.26, 22:13 • 11494 перегляди

        Винищувач F/А-18 Hornet: ставка на палубну авіацію

        McDonnell Douglas F/A-18 Hornet – американський палубний винищувач-бомбардувальник і штурмовик (звідси і позначення F/A_, розроблений у 1970-х роках.

        Розроблений компаніями McDonnell Douglas та Northrop, F/A-18 був створений на основі YF-17 останнього у 1970-х роках для використання ВМС та Корпусом морської піхоти США. F/A-18 був спроектований як універсальний літак завдяки своїй авіоніці, дисплеям у кабіні та відмінним аеродинамічним характеристикам, а також здатності нести різноманітне озброєння. Літак може здійснювати винищувальний супровід, протиповітряну оборону флоту, придушення ППО супротивника, повітряну протидію, безпосередню авіаційну підтримку, повітряну розвідку. Його універсальність та надійність довели, що він є цінним літаком на авіаносці.

        F/A-18 Hornet 

        На вимогу командування ВМС США при проєктуванні F/A-18 велика увага приділялася виживанню та надійності. Невеликі габарити цього літака, бездимні двигуни, мала величина ефективної площі розсіювання (ЕПР), слабке інфрачервоне випромінювання, наявність бортових засобів РЕБ - все це ускладнює виявлення та супроводження літака.

        Літаки F/A-18 Hornet озброєні 20 мм шестиствольною гарматою M61A1 Vulcan із боєзапасом у 578 снарядів.

        Винищувач має 9 точок підвіски загальною вагою до 7 т. Може нести багато видів озброєння, зокрема:

        • ракети “повітря-повітря” - AIM-120, AIM-7 Sparrow, AIM-9 Sidewinder;
          • ракети “повітря-земля” - AGM-88 HARM, Taurus, AGM-84 Harpoon;
            • некеровані бомби типу Mark 80, CBU-87 та керовані бомби, обладнані JDAM.

              Вартість винищувача назвати важко, враховуючи велику кількість версій. Однак вона може коливатися в розмірі від 29 до 57 млн доларів.

              США втратили винищувач F-18 у Червоному морі: літак впав за борт авіаносця29.04.25, 01:31 • 5578 переглядiв

              Також існує інша версія літака - F/A-18E/F Super Hornet, відмінністю якого є пара двигунів General Electric F414, що розганяють літак до швидкості, що в 1,8 раза перевищує швидкість звуку. 

              Винищувач має 11 точок для різної зброї. Як і його попередник, він також оснащений носовою гарматою "Вулкан", але з боєзапасом на 166 снарядів менше. 

              Винищувачі F/A-18E/F Super Hornet (попереду; має прямокутні повітрозабірники) та F/A-18 Hornet (третій у лінійці; має круглі повітрозабірники)

              Що цікаво, як і у випадку з F-14, F-18 також був у фільмі "Топ Ган: Меверік", який вийшов у 2022 року, де головну роль зіграв також Том Круз. 

              Цікавим моментом із літаком є фото, які з’явилося у 2022 році, де військові з ескадрильї VFA-25 Fist of the Fleet ВМС США встановили на літак F/A-18E/F Super Hornet унітаз - відсилка до війни у В’єтнамі, коли у 1965 році ескадрилья США на борту авіаносця USS Midway перед поверненням до США, щоб відсвяткувати позначку у 6 млн фунтів, використаних у конфлікті, вирішили взяти "спецбомбу" до Північного В'єтнаму. 

              Для цього вони прикріпили унітаз на крило літака А-1 та скинули на північнов’єтнамців.

              Американський винищувач з підвішеним унітазом

              Винищувачі F 22: технологічний прорив п’ятого покоління

              Lockheed Martin F-22 Raptor - перший у світі багатоцільовий винищувач п’ятого покоління, прийнятий на озброєння у 2005 році, створений для панування в повітрі.

              F-22 оснащений одними з найбільш передових технологій малопомітності та датчиків, які коли-небудь застосовувалися. Його конструкція, що дає змогу ухилятися від радарів, здатність до надвеликого крейсерського польоту, двигуни з керованим вектором тяги і внутрішня авіоніка перебувають під суворим контролем.

              Що цікаво, у 2006 році Конгрес США наклав вето на експорт F-22 навіть до країн-союзників, які вже мають такі винищувачі, як F-15 і F-16. Цей літак, який вважався найефективнішим літаком США з точки зору повітряних боїв, був заборонений федеральним законом на продаж або оренду моделі. 

              Конгрес також наказав провести дослідження можливостей можливої ​​експортної версії, яка включала б зниження рівня літака. 

              Китай оголосив про виробництво квантового радара нового покоління для відстеження літаків, як F-22 - ЗМІ14.10.25, 13:10 • 6417 переглядiв

              Технологічним проривом є те, що він поєднує надвисоку малопомітність (технологія стелс), що дозволяє робити його практично невидимим: радарний перетин еквівалентний м’ячу для гольфу, завдяки спеціальним покриттям і формі корпусу, а також суперкрейсерську швидкість (понад 2 400 км/год без форсажу) та унікальну маневреність із вектором тяги. 

              Озброєння винищувача включає внутрішні відсіки для шести ракет AIM-120 AMRAAM, двох AIM-9 Sidewinder і бомб JDAM, плюс 20-мм гармату M61A2 з 480 набоями. Радар AN/APG-77 з активною фазованою решіткою виявляє цілі на відстані до 400 км, а система датчиків дозволяє пілоту "бачити" 360 градусів без повороту голови.

              Також цікавим фактом є те, що у винищувачах є секретна кнопка - "аварійний вимикач", який стирає секретне програмне забезпечення, аби воно не потрапило до супротивника. Окрім того, хоч і літак має хвостовий гак, але він все одно не може сідати на авіаносці, на відміну від F-18 та F-35. 

              F-22 створювався виключно для ВПС США як наземний винищувач завоювання переваги в повітрі. Його конструкція не має необхідного посилення шасі та планера для екстремальних навантажень при посадці з тросами (арештна посадка) та катапультному зльоті, а стелс-покриття чутливе до морської корозії

              Вартість одного винищувача п'ятого покоління F-22 Raptor становить приблизно 130–180 млн доларів, а з урахуванням повних витрат на програму та розробку - понад 330–350 млн доларів за одиницю. Це один із найдорожчих винищувачів, який ніколи не експортувався. Вартість однієї льотної години перевищує 85 тис. доларів. 

              F-22 випускає ракету класу "повітря-повітря" АІМ-9X Sidewinder

              Винищувачі F-35: скільки коштує, хто купує і чи виправдав очікування

              У 1996 році Пентагон оголосив конкурс на Joint Strike Fighter – програму, покликану створити єдиний винищувач для ВПС, ВМС і Корпусу морської піхоти США. Lockheed Martin з їхнім прототипом X-35 переміг Boeing з X-32 у 2001 році, здобувши контракт на мільярди доларів. Розробка тривала понад десятиліття, з першим польотом F-35A у 2006 році, а введенням у експлуатацію – у 2015-му для F-35B.

              F-35 оснащений двигуном Pratt & Whitney F135, що розвиває тягу до 43 000 фунтів, дозволяючи розгін до 1,6 Маха – понад 1930 км/год. Його довжина сягає 15,7 метрів, розмах крил – 10,7 метрів, а максимальна злітна вага – 31 800 кг. Стелс-покриття робить його майже невидимим для радарів, зменшуючи ефективну площу відбиття до розміру гольф-кульки.

              Сенсори, як-от AN/APG-81 AESA-радар, виявляють цілі на 250 км, а система DAS забезпечує 360-градусний огляд, ніби всевидюче око. Пілот отримує дані через шолом з дисплеєм, де інформація проектується прямо на візир, роблячи керування інтуїтивним. У 2025 році оновлення TR-3 додають обчислювальну потужність, дозволяючи інтеграцію ШІ для автономних місій.

              Порівняно з попередниками, F-35 має більшу дальність польоту – до 2200 км без дозаправки – і несе до 8165 кг озброєння, від ракет AIM-120 до бомб JDAM. Ці характеристики роблять його універсальним, але вимагають складного обслуговування, що іноді стає ахіллесовою п’ятою.

              F-35 існує в трьох основних варіантах, кожен з унікальними особливостями. F-35A – конвенційний варіант для ВПС, з можливістю дозаправки в повітрі. F-35B – з коротким зльотом і вертикальною посадкою, ідеальний для морських піхотинців, де вентилятор у фюзеляжі створює підйомну силу, ніби трансформер, що змінює форму.

              F-35C – для авіаносців, з більшими крилами для кращої маневреності на низьких швидкостях і посиленим шасі для посадок на палубу. У 2025 році вироблено понад 1000 одиниць, з F-35A як найпоширенішим. 

              Одна з ключових переваг винищувача – стелс, що дозволяє проникати в ворожий простір непоміченим. Інтеграція даних з інших платформ, як дрони чи супутники, створює мережу, де F-35 стає мозковим центром. Його озброєння включає протирадіолокаційні ракети AGM-88, ефективні проти ППО, як показав інцидент з хуситами в 2025 році, де винищувач ухилився від ракети.

              Болючою точкою для літака є його вартість, адже програма перевищила бюджет на мільярди, з затримками TR-3 у 2025 році через проблеми з авіонікою. Година польоту коштує 33 тис. доларів, вимагаючи спеціалістів і запчастин. Критики вказують на вразливість до кібератак, адже мережева залежність робить його потенційною мішенню для хакерів.

              Lockheed Martin відзвітувала про рекордні поставки F-35 із дворічною затримкою27.01.26, 22:13 • 7578 переглядiв

              У конфліктах, як у Ємені, F-35 показав обмеження в близькому бою, де маневреність поступається F-16. Крім того, екологічний вплив – високе споживання пального – стає проблемою в еру зелених технологій. Але Lockheed Martin працює над гібридними двигунами, намагаючись пом’якшити ці недоліки.

              Раніше голова управління програми F-35 розповідав, що вартість F-35A у 2023-2025 роках становить у середньому 82,5 млн доларів За палубну версію F-35C, яка розміщується на авіаносцях, ВМС США платять 102,1 млн доларів. 

              Найдорожчий варіант винищувача п'ятого покоління - це F-35B. Він має короткий зліт і вертикальну посадку. Крім США, такі літаки поки що є тільки в Італії та Великобританії. Вартість для Пентагону в середньому становить 109 млн доларів. 

              Цікаві факти про літак: 

              • шолом пілота коштує 400 тис. доларів і дозволяє “бачити” крізь літак, ніби рентген;
                • F-35 може нести ядерну бомбу B61, роблячи його стратегічною зброєю;
                  • понад 1000 одиниць вироблено, більше за будь-який інший стелс-винищувач.

                    Вертикальна посадка F-35 

                    Павло Башинський

