Китай оголосив про виробництво квантового радара нового покоління для відстеження літаків, як F-22 - ЗМІ

Ексклюзив
09:28 • 4484 перегляди
НАБУ має пройти зовнішній аудит і перевірку детективів, вважають у правоохоронному комітеті Ради
09:05 • 9866 перегляди
США можуть передати Україні лише 20-50 ракет Tomahawk - FT
Ексклюзив
08:16 • 10859 перегляди
Безпорадні та беззахисні: нардепка Яцик підтримала ініціативу Генпрокурора про безальтернативність довічного ув’язнення за злочини проти дітей
08:01 • 10897 перегляди
Трамп планує використати досвід врегулювання ситуації в Газі для припинення війни в Україні - WSJ
Ексклюзив
07:39 • 14038 перегляди
Конфлікт між військовими ТЦК та цивільними у Тернополі: в поліції прокоментували інцидент
06:48 • 14389 перегляди
Ціни на золото і срібло підскочили вгору: новий рекорд зафіксовано 14 жовтня
06:24 • 16009 перегляди
Українці отримали можливість блокувати спам-номери через мобільних операторів - Федоров
14 жовтня, 02:03 • 17605 перегляди
Трамп підтвердив зустріч із Зеленським 17 жовтня та назвав Ердогана помічником у закінченні війни в Україні
13 жовтня, 19:08 • 27317 перегляди
Зустріч у форматі "Рамштайн" і Рада Україна-НАТО: дата і розклад
Ексклюзив
13 жовтня, 16:59 • 34993 перегляди
Довічне за вбивство і згвалтування дітей: нардеп Неклюдов підтримав ініціативу Генпрокурора і обіцяє переконувати у її правильності колег
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Популярнi новини
Microsoft припиняє підтримку Windows 10: що чекає на 1,4 мільярда користувачів14 жовтня, 00:59 • 25989 перегляди
ХАМАС звільнив українця Максима Харкіна після 738 днів полону14 жовтня, 01:31 • 11272 перегляди
Припинення вогню в Україні дасть нагоду військам рф швидко передислокуватися до східного кордону НАТО - ISW14 жовтня, 02:36 • 9750 перегляди
Мінус 1200 солдатів та 390 БпЛА: Генштаб розповів про втрати ворога за добу14 жовтня, 04:29 • 25394 перегляди
У Чорному морі затонуло вантажне судно, український екіпаж врятовано07:09 • 15107 перегляди
Публікації
Топ чаїв, які допоможуть скинути напругу після насиченого дняPhoto13 жовтня, 13:30 • 48941 перегляди
“Аморальність та невідворотні наслідки”: як НАБУ руйнує репутацію людей та країни 13 жовтня, 12:28 • 48945 перегляди
SOS: фармкомпанія "Дарниця" погрожує втретє за рік зупинити виробництво13 жовтня, 10:25 • 56534 перегляди
Перехід на "зимовий час": коли переводити стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм13 жовтня, 10:13 • 52961 перегляди
Bitcoin під ударами геополітики: чому нові мита США проти Китаю обвалили крипторинок
Ексклюзив
13 жовтня, 08:59 • 57268 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ілон Маск
Кая Каллас
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Сектор Газа
Кіровоградська область
УНН Lite
Тейлор Свіфт анонсує документальний серіал про свій останній турPhoto13 жовтня, 15:39 • 23611 перегляди
16-річна донька Тайсона Ф’юрі заручилася: Періс Ф’юрі захистила вибір доньки13 жовтня, 15:15 • 28343 перегляди
Меган Маркл "сама запросила себе" на Тиждень моди в Парижі13 жовтня, 14:34 • 29937 перегляди
Картопляна спадщина та чистіші інгредієнти: виробник чіпсів Lay’s презентує оновлення бренду13 жовтня, 14:09 • 29670 перегляди
Кеті Перрі та Джастін Трюдо підтвердили роман пристрасними поцілунками на яхті Photo12 жовтня, 11:24 • 57132 перегляди
Актуальне
Золото
MIM-104 Patriot
F-22 Raptor
Financial Times
Time (журнал)

Китай оголосив про виробництво квантового радара нового покоління для відстеження літаків, як F-22 - ЗМІ

Київ • УНН

 • 782 перегляди

Китай оголосив про серійне виробництво першого у світі однофотонного детектора з наднизьким рівнем шуму та чотирма каналами. Цей пристрій, названий "ловець фотонів", може виявляти один фотон, що робить його ключовим компонентом для квантового зв'язку та радарів для відстеження малопомітних літаків, таких як F-22.

Китай оголосив про виробництво квантового радара нового покоління для відстеження літаків, як F-22 - ЗМІ

Китай оголосив про початок серійного виробництва першого в світі чотириканального однофотонного детектора нового покоління з наднизьким рівнем шуму, що говорить про його потенційну ширину застосування в різних областях: від повсякденного зв'язку до національної оборони, повідомляє South China Morning Post, пише УНН.

Деталі

Пристрій, що отримав назву "ловець фотонів", здатен виявляти один фотон – найдрібнішу одиницю енергії – що робить його ключовим компонентом у передових технологіях, таких як квантовий зв'язок та квантовий радар для виявлення та відстеження малопомітних літаків.

Як пише видання, ідеться про відстеження таких літаків, як F-22.

Це досягнення було здійснено Центром досліджень квантової інформаційної інженерії в китайській провінції Аньхой, про що минулої п'ятниці повідомила газета Science and Technology Daily, друковане видання Міністерства науки і технологій Китаю.

В Китаї AI-чатботи вимкнули розпізнавання фото під час місцевого ЗНО - іспиту "гаокао"09.06.25, 17:29 • 3371 перегляд

Юлія Шрамко

Новини СвітуТехнології
F-22 Raptor
Китай