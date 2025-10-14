Китай оголосив про виробництво квантового радара нового покоління для відстеження літаків, як F-22 - ЗМІ

Китай оголосив про початок серійного виробництва першого в світі чотириканального однофотонного детектора нового покоління з наднизьким рівнем шуму, що говорить про його потенційну ширину застосування в різних областях: від повсякденного зв'язку до національної оборони, повідомляє South China Morning Post, пише УНН.

Деталі

Пристрій, що отримав назву "ловець фотонів", здатен виявляти один фотон – найдрібнішу одиницю енергії – що робить його ключовим компонентом у передових технологіях, таких як квантовий зв'язок та квантовий радар для виявлення та відстеження малопомітних літаків.

Як пише видання, ідеться про відстеження таких літаків, як F-22.

Це досягнення було здійснено Центром досліджень квантової інформаційної інженерії в китайській провінції Аньхой, про що минулої п'ятниці повідомила газета Science and Technology Daily, друковане видання Міністерства науки і технологій Китаю.

