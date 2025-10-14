Китай оголосив про виробництво квантового радара нового покоління для відстеження літаків, як F-22 - ЗМІ
Китай оголосив про серійне виробництво першого у світі однофотонного детектора з наднизьким рівнем шуму та чотирма каналами. Цей пристрій, названий "ловець фотонів", може виявляти один фотон, що робить його ключовим компонентом для квантового зв'язку та радарів для відстеження малопомітних літаків, таких як F-22.
Китай оголосив про початок серійного виробництва першого в світі чотириканального однофотонного детектора нового покоління з наднизьким рівнем шуму, що говорить про його потенційну ширину застосування в різних областях: від повсякденного зв'язку до національної оборони, повідомляє South China Morning Post, пише УНН.
Деталі
Пристрій, що отримав назву "ловець фотонів", здатен виявляти один фотон – найдрібнішу одиницю енергії – що робить його ключовим компонентом у передових технологіях, таких як квантовий зв'язок та квантовий радар для виявлення та відстеження малопомітних літаків.
Як пише видання, ідеться про відстеження таких літаків, як F-22.
Це досягнення було здійснено Центром досліджень квантової інформаційної інженерії в китайській провінції Аньхой, про що минулої п'ятниці повідомила газета Science and Technology Daily, друковане видання Міністерства науки і технологій Китаю.
