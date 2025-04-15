Lockheed Martin F-22 Raptor

У мережі з'явилися фото китайського J-36, літака шостого покоління з конструкцією "літаюче крило". Експерти відзначають незвичайну конфігурацію двигунів, що може забезпечити додаткову тягу.
США направляють тисячі військових та додаткові ескадрильї на Близький Схід для посилення безпеки Ізраїлю. Загальна кількість
американських сил у регіоні зросте до 43 тисяч осіб.
Пентагон підвищив готовність додаткових сил США до розгортання на Близькому Сході. Це рішення ухвалено на тлі ескалації в регіоні
для захисту американських інтересів і стримування Ірану.
Держдеп США оголосив про надання Ізраїлю $3,5 млрд для закупівлі американської зброї та військового обладнання. Кошти виділені з
пакета фінансування, затвердженого Конгресом у квітні, на тлі зростання напруженості на Близькому Сході.
США направили винищувачі F-22 на Близький Схід для зменшення ризику ескалації з боку Ірану.
Японська компанія Mitsubishi Heavy Industries стане головним виробником ракет AIM-120 AMRAAM. Це допоможе забезпечити безперебійну
передачу ракет Україні зі складів ПС США.