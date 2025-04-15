Lockheed Martin F-22 Raptor

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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

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14 квітня, 16:00 • 163612 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 140691 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 143420 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 136577 перегляди

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14 квітня, 09:52 • 196819 перегляди

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