Lockheed Martin F-22 Raptor

Пентагон заявив про підвищення готовності додаткових військових сил США до розгортання: де і чому

Пентагон підвищив готовність додаткових сил США до розгортання на Близькому Сході. Це рішення ухвалено на тлі ескалації в регіоні для захисту американських інтересів і стримування Ірану.