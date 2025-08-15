БПЛА та КАБи рф атакували Україну, поки тривають переговори Трампа і путіна

Під час переговорів Дональда Трампа та володимира путіна на Алясці, ворожі безпілотники атакували Чернігівську та Сумську області. Також КАБи були випущені на Донеччині та Дніпропетровщині.

Поки президент Сполучених Штатів Дональд Трамп та російський диктатор володимир путін ведуть переговори на Алясці, ворожі безпілотники атакували Чернігівську і Сумську область. Про це повідомили у Повітряних силах Збройних сил України, пише УНН. Деталі Ворожі БПЛА з брянської області, на північ Чернігівщини. КАБи на Сумщину - йдеться у повідомленні. Крім того повідомляється, що росіяни випустили КАБи на Донеччині та Дніпропетровщині. Також ворожі БпЛА були помічені на Луганщині та на півночі Донеччині. Доповнення Після прибуття на Аляску путін залишив свій броньований лімузин Aurus і проїхав разом з президентом США Дональдом Трампом у його автомобілі. російські пропагандистські "медіа" охарактеризували цей момент як "прояв особливої дружби між лідерами". Президенти США та росії, Дональд Трамп і володимир путін, розпочали переговори на Алясці. Під час їхнього рукостискання над головою пролетіли бомбардувальники B-2 та винищувачі F-22.