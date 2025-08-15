$41.450.06
20:15
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
20:08
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
19:11
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
18:26
Українські військові зупинили просування ворога на Покровському напрямку: зачищено сім населених пунктів
15 серпня, 11:40
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Ексклюзив
15 серпня, 11:14
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 09:59
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Ексклюзив
15 серпня, 09:48
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 08:34
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
15 серпня, 04:50
Сили оборони України вразили російський порт "Оля" в астраханській області
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
15 серпня, 11:14
БПЛА та КАБи рф атакували Україну, поки тривають переговори Трампа і путіна

Київ • УНН

 • 164 перегляди

Під час переговорів Дональда Трампа та володимира путіна на Алясці, ворожі безпілотники атакували Чернігівську та Сумську області. Також КАБи були випущені на Донеччині та Дніпропетровщині.

БПЛА та КАБи рф атакували Україну, поки тривають переговори Трампа і путіна

Поки президент Сполучених Штатів Дональд Трамп та російський диктатор володимир путін ведуть переговори на Алясці, ворожі безпілотники атакували Чернігівську і Сумську область. Про це повідомили у Повітряних силах Збройних сил України, пише УНН.

Деталі

Ворожі БПЛА з брянської області, на північ Чернігівщини. КАБи на Сумщину

- йдеться у повідомленні.

Крім того повідомляється, що росіяни випустили КАБи на Донеччині та Дніпропетровщині. Також ворожі БпЛА були помічені на Луганщині та на півночі Донеччині.

Доповнення

Після прибуття на Аляску путін залишив свій броньований лімузин Aurus і проїхав разом з президентом США Дональдом Трампом у його автомобілі. російські пропагандистські "медіа" охарактеризували цей момент як "прояв особливої дружби між лідерами".

Президенти США та росії, Дональд Трамп і володимир путін, розпочали переговори на Алясці. Під час їхнього рукостискання над головою пролетіли бомбардувальники B-2 та винищувачі F-22.

Павло Зінченко

