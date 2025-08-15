БПЛА и КАБы рф атаковали Украину, пока продолжаются переговоры Трампа и путина

Пока президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и российский диктатор владимир путин ведут переговоры на Аляске, вражеские беспилотники атаковали Черниговскую и Сумскую области. Об этом сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины, пишет УНН.

Детали

Вражеские БПЛА из Брянской области, на север Черниговщины. КАБы на Сумщину - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что россияне выпустили КАБы на Донетчине и Днепропетровщине. Также вражеские БПЛА были замечены на Луганщине и на севере Донетчины.

Дополнение

После прибытия на Аляску путин оставил свой бронированный лимузин Aurus и проехал вместе с президентом США Дональдом Трампом в его автомобиле. российские пропагандистские "медиа" охарактеризовали этот момент как "проявление особой дружбы между лидерами".

Президенты США и россии, Дональд Трамп и владимир путин, начали переговоры на Аляске. Во время их рукопожатия над головой пролетели бомбардировщики B-2 и истребители F-22.