20:15 • 3022 просмотра
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
20:08 • 3846 просмотра
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
19:11 • 7000 просмотра
Трамп и путин встретились на АляскеPhoto
18:26 • 13281 просмотра
Украинские военные остановили продвижение врага на Покровском направлении: зачищены семь населенных пунктов
15 августа, 11:40 • 87401 просмотра
Макрон и Зеленский переговорили перед саммитом Трампа и путина, договорились о встрече после Аляски
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 137643 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 09:59 • 80104 просмотра
Нардеп Владимир Крейденко: сохранение и развитие отечественного авиапрома - вопрос национального суверенитета и технологической независимости
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 133064 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 08:34 • 55252 просмотра
Судьи отступили от собственной практики Верховного Суда при рассмотрении дела банка "Конкорд" - экс-судья
15 августа, 04:50 • 80823 просмотра
Силы обороны Украины поразили российский порт "Оля" в астраханской области
БПЛА и КАБы рф атаковали Украину, пока продолжаются переговоры Трампа и путина

Киев • УНН

 • 792 просмотра

Во время переговоров Дональда Трампа и владимира путина на Аляске, вражеские беспилотники атаковали Черниговскую и Сумскую области. Также КАБы были выпущены на Донетчине и Днепропетровщине.

БПЛА и КАБы рф атаковали Украину, пока продолжаются переговоры Трампа и путина

Пока президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и российский диктатор владимир путин ведут переговоры на Аляске, вражеские беспилотники атаковали Черниговскую и Сумскую области. Об этом сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины, пишет УНН.

Детали

Вражеские БПЛА из Брянской области, на север Черниговщины. КАБы на Сумщину

- говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что россияне выпустили КАБы на Донетчине и Днепропетровщине. Также вражеские БПЛА были замечены на Луганщине и на севере Донетчины.

Дополнение

После прибытия на Аляску путин оставил свой бронированный лимузин Aurus и проехал вместе с президентом США Дональдом Трампом в его автомобиле. российские пропагандистские "медиа" охарактеризовали этот момент как "проявление особой дружбы между лидерами".

Президенты США и россии, Дональд Трамп и владимир путин, начали переговоры на Аляске. Во время их рукопожатия над головой пролетели бомбардировщики B-2 и истребители F-22.

Павел Зинченко

Войнаполитика
Владимир Путин
КАБ-500
Брянская область
КАБ-250
Аляска
Донецкая область
Сумская область
Lockheed Martin F-22 Raptor
Луганская область
Днепропетровская область
Northrop Grumman B-2 Spirit
Черниговская область
Военно-воздушные силы Украины
Вооруженные силы Украины
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Беспилотный летательный аппарат