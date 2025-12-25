В РФ расширяют привлечение "ветеранов СВО" для милитаризации детей - ЦПД
Киев • УНН
Власти РФ активно милитаризируют систему образования, привлекая "ветеранов СВО" к воспитанию детей. Учителям истории рекомендуют организовывать поиск детьми "ветеранов СВО" в рамках внеурочной деятельности.
Власти РФ продолжают активно милитаризировать систему образования, в том числе привлекая так называемых "ветеранов СВО" к воспитанию детей. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), передает УНН.
Подробности
Отмечается, что учителям истории российских школ настойчиво "рекомендуют" организовывать в рамках внеурочной деятельности поиск детьми "ветеранов СВО" в своих населенных пунктах, вручение им подарков и оказание разнообразной помощи. По итогам таких заданий учащиеся должны написать эссе для формирования "правильных ценностных ориентиров".
Такие инициативы, калькирующие советские методики "работы с ветеранами", являются частью масштабной политики милитаризации образования в РФ, в рамках которой детям прививается ненависть к Украине и странам Запада. В сознании детей формируется образ "врагов России", а агрессивная война оправдывается как неизбежная необходимость "защиты родины"
Там отмечают, что для пропаганды среди детей в РФ системно привлекаются и участники войны против Украины, многие из которых являются военными и уголовными преступниками.
Напомним
На оккупированной части Запорожской области Россия запустила пропагандистский проект "первоисточник" для детей. Его цель – навязать украинским детям российскую идентичность через псевдоисторические лекции и мастер-классы.
Россия использует преподавание языка за рубежом для влияния и пропаганды - ЦПД01.12.25, 07:31 • 3926 просмотров