В РФ расширяют привлечение "ветеранов СВО" для милитаризации детей - ЦПД

$42.100.05
49.640.15
ukenru
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 18063 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
24 декабря, 14:30 • 24720 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
24 декабря, 14:18 • 17327 просмотра
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 24699 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
24 декабря, 11:46 • 31109 просмотра
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
24 декабря, 11:12 • 19171 просмотра
Воевали против Украины и пытали пленных: ГУР озвучило детали ликвидации двух российских полицейских в москве
24 декабря, 08:22 • 20418 просмотра
Президент обнародовал 20 пунктов мирного плана: что предусматривает
23 декабря, 15:52 • 35965 просмотра
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
23 декабря, 15:42 • 51624 просмотра
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 71223 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−10°
0м/с
82%
767мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
"Правда сильнее давления": сайт StopOdrex возобновил работу после блокировки по требованию клиники и получил поддержку хостинг-провайдераPhoto24 декабря, 15:00 • 16519 просмотра
Получит слабую и зависимую россию и истощенную Европу: в СНБО предположили, почему Китаю может быть выгодно продолжение войны в Украине24 декабря, 15:32 • 4632 просмотра
Премьер-министр Венгрии Орбан: "2026 год может быть последним для мира в Европе"24 декабря, 15:37 • 3498 просмотра
В Сочельник рф нанесла удар по кладбищу и Аллее героев в Черкассах - мэрVideo24 декабря, 16:24 • 5158 просмотра
"Купянск про*бан": российские военкоры признали потерю города, несмотря на заявления Путина24 декабря, 17:26 • 8294 просмотра
публикации
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 18066 просмотра
"Правда сильнее давления": сайт StopOdrex возобновил работу после блокировки по требованию клиники и получил поддержку хостинг-провайдераPhoto24 декабря, 15:00 • 16565 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg24 декабря, 14:30 • 24724 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 24702 просмотра
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
Эксклюзив
24 декабря, 11:46 • 31112 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Франк-Вальтер Штайнмайер
Эмманюэль Макрон
Папа Лев XIV
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Китай
Европа
Реклама
УНН Lite
Санта-Клаус начал путешествие по миру для доставки подарков: отслеживание маршрутаVideo24 декабря, 14:00 • 11929 просмотра
Audi сняла праздничное стоп-моушн видео с модельками машинVideo24 декабря, 06:59 • 23428 просмотра
Долгожданное возвращение: Marvel представила первый трейлер фильма "Мстители: Судный день"Video23 декабря, 20:27 • 11699 просмотра
Сериал "Очень странные дела" побил собственный рекорд просмотров финальным сезономVideo23 декабря, 09:59 • 37328 просмотра
Новая теория предполагает одного подозреваемого в двух ужасных делах США об убийствах "Зодиака" и "Черной Георгины"Video23 декабря, 08:10 • 33399 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
The Washington Post
Хранитель

В РФ расширяют привлечение "ветеранов СВО" для милитаризации детей - ЦПД

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Власти РФ активно милитаризируют систему образования, привлекая "ветеранов СВО" к воспитанию детей. Учителям истории рекомендуют организовывать поиск детьми "ветеранов СВО" в рамках внеурочной деятельности.

В РФ расширяют привлечение "ветеранов СВО" для милитаризации детей - ЦПД

Власти РФ продолжают активно милитаризировать систему образования, в том числе привлекая так называемых "ветеранов СВО" к воспитанию детей. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), передает УНН.

Подробности

Отмечается, что учителям истории российских школ настойчиво "рекомендуют" организовывать в рамках внеурочной деятельности поиск детьми "ветеранов СВО" в своих населенных пунктах, вручение им подарков и оказание разнообразной помощи. По итогам таких заданий учащиеся должны написать эссе для формирования "правильных ценностных ориентиров".

Такие инициативы, калькирующие советские методики "работы с ветеранами", являются частью масштабной политики милитаризации образования в РФ, в рамках которой детям прививается ненависть к Украине и странам Запада. В сознании детей формируется образ "врагов России", а агрессивная война оправдывается как неизбежная необходимость "защиты родины"

- указывают в ЦПД.

Там отмечают, что для пропаганды среди детей в РФ системно привлекаются и участники войны против Украины, многие из которых являются военными и уголовными преступниками.

Напомним

На оккупированной части Запорожской области Россия запустила пропагандистский проект "первоисточник" для детей. Его цель – навязать украинским детям российскую идентичность через псевдоисторические лекции и мастер-классы.

Россия использует преподавание языка за рубежом для влияния и пропаганды - ЦПД01.12.25, 07:31 • 3926 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ОбществоНовости Мира
российская пропаганда
Война в Украине
Украина