Проєкт "первоисточник": росія переписує національну ідентичність дітей на ТОТ України - ЦПД
Київ • УНН
На окупованій частині Запорізької області росія запустила пропагандистський проєкт "первоисточник" для дітей. Його мета – нав'язати українським дітям російську ідентичність через псевдоісторичні лекції та майстер-класи.
У тимчасово окупованій частині Запорізької області росія запустила черговий пропагандистський проєкт для дітей під назвою "первоисточник". Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що одним із організаторів є дитяча парамілітарна структура "движение первых". У рамках проєкту відбудуться лекції та майстер-класи, де розповідатимуть про "збереження історичної памʼяті" та "боротьбу з фальсифікацією минулого".
Щоб надати ваги пропаганді, росіяни запросили лояльних до кремля "експертів". Попри заявлену мету "боротися з фальсифікацією історії", на подібних заходах саме й відбувається системна фальсифікація минулого
Там вказують на ще одну характерну деталь: організатори заявили, що говоритимуть із дітьми про "сімейну спадкоємність" і "місце їхньої родини в історії росії".
Тобто українським дітям із Запорізької області пропонують шукати свою "російську історію". У такий спосіб росія намагається нав’язати дітям на ТОТ російську ідентичність
На переконання аналітиків, цей захід є лише одним із прикладів, як росія після військового захоплення території займається окупацією свідомості дітей через псевдоосвітні проєкти та маніпулятивні "історичні" лекції.
Нагадаємо
У російських школах відтворять освітній процес часів Другої світової війни, навчаючи школярів користуватися логарифмічною лінійкою та пером. Ця ініціатива є частиною кремлівської стратегії з мілітаризації дитинства.
