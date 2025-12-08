$42.060.13
Президент Зеленський прибув до Брюсселя для переговорів із керівництвом НАТО та ЄСVideo
18:20 • 10784 перегляди
Шмигаль або Федоров: Зеленський про кандидатів на очільника ОП
17:26 • 13365 перегляди
Президент Зеленський розповів, про що говорив з європейськими лідерами у Лондоні Video
8 грудня, 14:55 • 19166 перегляди
У бою на східному напрямку загинув український пілот Су-27 Євгеній Іванов
Ексклюзив
8 грудня, 14:34 • 21195 перегляди
Даний документ дійсно є унікальним, не в хорошому розумінні цього слова: експерт про оновлену Стратегію нацбезпеки США
8 грудня, 13:22 • 27457 перегляди
Час кругової поруки закінчився і час мовчання теж: Генпрокурор Кравченко анонсував повну перевірку всіх дитячих будинків по країні
Ексклюзив
8 грудня, 13:00 • 33467 перегляди
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
8 грудня, 12:25 • 31836 перегляди
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
8 грудня, 11:28 • 18073 перегляди
Ми не маємо згоди щодо Донбасу: Зеленський про мирні переговори
Ексклюзив
8 грудня, 10:53 • 32998 перегляди
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
Популярнi новини
Конгрес США виділив Україні 800 млн доларів допомоги на два роки - ЗМІ8 грудня, 13:08 • 11660 перегляди
Прокуратура рф звинуватила у "геноциді" Залужного, Єрмака, Порошенка й інших українських політиків та військове керівництво 8 грудня, 13:43 • 10566 перегляди
Низка областей переходять на аварійні відключення світла: що відомо8 грудня, 14:17 • 15215 перегляди
Медіавійна: Paramount кидає виклик Netflix, перебиваючи його ціну та пропонуючи $74,4 млрд за Warner Bros.8 грудня, 15:34 • 11692 перегляди
Українців 9 грудня знову чекають графіки відключень: скільки черг буде без світла8 грудня, 15:59 • 8360 перегляди
Проєкт "первоисточник": росія переписує національну ідентичність дітей на ТОТ України - ЦПД

Київ • УНН

 • 38 перегляди

На окупованій частині Запорізької області росія запустила пропагандистський проєкт "первоисточник" для дітей. Його мета – нав'язати українським дітям російську ідентичність через псевдоісторичні лекції та майстер-класи.

Проєкт "первоисточник": росія переписує національну ідентичність дітей на ТОТ України - ЦПД

У тимчасово окупованій частині Запорізької області росія запустила черговий пропагандистський проєкт для дітей під назвою "первоисточник". Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що одним із організаторів є дитяча парамілітарна структура "движение первых". У рамках проєкту відбудуться лекції та майстер-класи, де розповідатимуть про "збереження історичної памʼяті" та "боротьбу з фальсифікацією минулого". 

Щоб надати ваги пропаганді, росіяни запросили лояльних до кремля "експертів". Попри заявлену мету "боротися з фальсифікацією історії", на подібних заходах саме й відбувається системна фальсифікація минулого

- зазначають у ЦПД.

Там вказують на ще одну характерну деталь: організатори заявили, що говоритимуть із дітьми про "сімейну спадкоємність" і "місце їхньої родини в історії росії".

Тобто українським дітям із Запорізької області пропонують шукати свою "російську історію". У такий спосіб росія намагається нав’язати дітям на ТОТ російську ідентичність

- наголошують у ЦПД.

На переконання аналітиків, цей захід є лише одним із прикладів, як росія після військового захоплення території займається окупацією свідомості дітей через псевдоосвітні проєкти та маніпулятивні "історичні" лекції.

Нагадаємо

У російських школах відтворять освітній процес часів Другої світової війни, навчаючи школярів користуватися логарифмічною лінійкою та пером. Ця ініціатива є частиною кремлівської стратегії з мілітаризації дитинства.

кремль посилює пропаганду серед дітей на ТОТ новими "підручниками з історії Донбасу та Новоросії"25.09.25, 03:39 • 4012 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоПолітика
російська пропаганда
Війна в Україні
Запорізька область
Рада національної безпеки і оборони України
Україна