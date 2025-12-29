$42.060.13
росія, напевно, готує удари по столиці, по держбудівлям: Зеленський відреагував на заяву про нібито атаку на резиденцію путіна
Ексклюзив
15:25 • 1518 перегляди
Складно назвати надзвичайно продуктивними, адже з ключових питань рішення не прийнято: політолог про перемовини Зеленського з Трампом
15:12 • 4164 перегляди
Вибори через "Дію" не розглядаються: Федоров назвав причину
Ексклюзив
12:21 • 10523 перегляди
Оренда житла: що буде з цінами у 2026 році
11:59 • 12046 перегляди
Зустріч радників України та США очікується у Києві у найближчі дні: Зеленський про наступні кроки у переговорах
29 грудня, 09:17 • 18060 перегляди
Зеленський назвав умови скасування воєнного стану
29 грудня, 04:39 • 34915 перегляди
Україна вперше долучилася до відпрацювання механізмів Статті 5 Договору НАТО - Генштаб ЗСУ
29 грудня, 01:10 • 54389 перегляди
Українці платитимуть 4,32 грн за кВт/год електроенергії з 2026 року: Кабмін ухвалив рішення
28 грудня, 22:38 • 58774 перегляди
Зеленський про мирний план: гарантії безпеки та військовий вимір погоджені на 100%
28 грудня, 22:22 • 51641 перегляди
Трамп заявив про "значне" наближення сторін до мирного плану після розмови із Зеленським
Зеленський назвав умови скасування воєнного стану

Київ • УНН

 • 18060 перегляди

Президент Володимир Зеленський заявив, що воєнний стан буде скасовано лише після отримання Україною гарантій безпеки. А також вимагатиме згоди командування армії.

Зеленський назвав умови скасування воєнного стану

Президент України Володимир Зеленський заявив, що воєнний стан може бути скасовано лише після отримання Україною гарантій безпеки. Про це Глава держави сказав журналістам, пише УНН.

Передусім, ми всі хочемо, щоб війна закінчилась, і тоді завершиться дія воєнного стану. І саме тільки так. Але завершення воєнного стану буде в момент, коли в Україні з'являться гарантії безпеки. Без гарантій безпеки реально ця війна не закінчилась. Ми не можемо визнати, що вона закінчилась. Тому що може бути ризик з таким сусідом повторної агресії

- сказав Зеленський у відповідь на запитання, чи завершиться дія воєнного стану у випадку перемир'я, і, відповідно, чи будуть відкриті в цьому випадку кордони для чоловіків призовного віку.

"А щодо гарантій безпеки. Чому ми так багато часу зараз приділяємо їм. А це моніторинг партнерів і їх присутність. Я думаю, ми серйозно налаштовані, ми з партнерами це проговоримо, що як ми зможемо доопрацювати всі документи, і якщо ми знайдемо все ж таки можливості з усіма, з американцями, європейцями і з "русскіми", підписати 20 пунктів закінчення війни, я дуже налаштований, що в цей момент одночасно ми отримаємо гарантію безпеки. Тобто не будемо витрачати час. І в той момент, коли ми їх затримаємо, це буде для нас всіх сигнал, що війна закінчилась", - сказав Президент.

Глава держави також зауважив, що "безумовно", на ці терміни "також буде впливати розуміння і позиція командування нашої армії". "Ми це проговорюємо на Ставці. Вони повинні сказати, що вся інфраструктура для цього готова, для того, щоб відміняти воєнний стан", - сказав Зеленський.

Зеленський запропонував Трампу розглянути гарантії безпеки для України на 30-50 років29.12.25, 10:39 • 2650 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніПолітика
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Державний кордон України
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна