Зеленський назвав умови скасування воєнного стану

Президент України Володимир Зеленський заявив, що воєнний стан може бути скасовано лише після отримання Україною гарантій безпеки. Про це Глава держави сказав журналістам, пише УНН.

Передусім, ми всі хочемо, щоб війна закінчилась, і тоді завершиться дія воєнного стану. І саме тільки так. Але завершення воєнного стану буде в момент, коли в Україні з'являться гарантії безпеки. Без гарантій безпеки реально ця війна не закінчилась. Ми не можемо визнати, що вона закінчилась. Тому що може бути ризик з таким сусідом повторної агресії - сказав Зеленський у відповідь на запитання, чи завершиться дія воєнного стану у випадку перемир'я, і, відповідно, чи будуть відкриті в цьому випадку кордони для чоловіків призовного віку.

"А щодо гарантій безпеки. Чому ми так багато часу зараз приділяємо їм. А це моніторинг партнерів і їх присутність. Я думаю, ми серйозно налаштовані, ми з партнерами це проговоримо, що як ми зможемо доопрацювати всі документи, і якщо ми знайдемо все ж таки можливості з усіма, з американцями, європейцями і з "русскіми", підписати 20 пунктів закінчення війни, я дуже налаштований, що в цей момент одночасно ми отримаємо гарантію безпеки. Тобто не будемо витрачати час. І в той момент, коли ми їх затримаємо, це буде для нас всіх сигнал, що війна закінчилась", - сказав Президент.

Глава держави також зауважив, що "безумовно", на ці терміни "також буде впливати розуміння і позиція командування нашої армії". "Ми це проговорюємо на Ставці. Вони повинні сказати, що вся інфраструктура для цього готова, для того, щоб відміняти воєнний стан", - сказав Зеленський.

