Зеленський запропонував Трампу розглянути гарантії безпеки для України на 30-50 років

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що запропонував президенту США Дональда Трампу розглянути надання гарантій безпеки для України на 30-50 років. Про це Глава держави повідомив під час спілкування з журналістами, передає УНН.

Деталі

Він пояснив, що у наявних документах термін дії гарантій становить 15 років із можливістю їх подальшого продовження. Зеленський також повідомив, що порушив питання тривалішого строку гарантій.

Ми проговорили командами. А вчора підтвердили це з президентом США, що у нас будуть гарантії безпеки сильні від США. Дійсно зараз це не назавжди. У документах це на 15 років з можливістю продовження цих гарантій безпеки. Я підняв це питання з президентом. Я йому сказав, що в нас ще війна іде. І вже їй майже 15 років. І тому дуже хотілося, щоб гарантії були довшими. І я йому сказав, що ми б дуже хотіли розглянути можливість 30, 40, 50 років. І це тоді буде історичне рішення президента Трампа. Президент сказав, що буде думати - сказав Зеленський.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський заявив про можливе повне узгодження мирного плану в січні 2026 року, тоді як Дональд Трамп очікує цього за кілька тижнів. План узгоджений на 90-95%, при цьому питання безпекових гарантій та військовий вимір погоджені на 100%.