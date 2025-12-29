Зеленський запропонував Трампу розглянути гарантії безпеки для України на 30-50 років

$42.060.13
15:53 • 3870 перегляди
росія, напевно, готує удари по столиці, по держбудівлям: Зеленський відреагував на заяву про нібито атаку на резиденцію путіна
Ексклюзив
15:25 • 6810 перегляди
Складно назвати надзвичайно продуктивними, адже з ключових питань рішення не прийнято: політолог про перемовини Зеленського з Трампом
15:12 • 8826 перегляди
Вибори через "Дію" не розглядаються: Федоров назвав причину
Ексклюзив
12:21 • 12872 перегляди
Оренда житла: що буде з цінами у 2026 році
11:59 • 14551 перегляди
Зустріч радників України та США очікується у Києві у найближчі дні: Зеленський про наступні кроки у переговорах
29 грудня, 09:17 • 18915 перегляди
Зеленський назвав умови скасування воєнного стану
29 грудня, 04:39 • 35572 перегляди
Україна вперше долучилася до відпрацювання механізмів Статті 5 Договору НАТО - Генштаб ЗСУ
29 грудня, 01:10 • 54818 перегляди
Українці платитимуть 4,32 грн за кВт/год електроенергії з 2026 року: Кабмін ухвалив рішення
28 грудня, 22:38 • 59190 перегляди
Зеленський про мирний план: гарантії безпеки та військовий вимір погоджені на 100%
28 грудня, 22:22 • 51916 перегляди
Трамп заявив про "значне" наближення сторін до мирного плану після розмови із Зеленським
Популярнi новини
В окупованому Мелітополі злетіли у повітря четверо окупантів з "Уралом": ГУР показало відеоVideo29 грудня, 07:09 • 5024 перегляди
Каньє Вест та Б'янка Сенсорі відвідали Disney разом з дітьми29 грудня, 08:13 • 21642 перегляди
Місцями випало до 30 см снігу: у шести областях засніжені дороги, є перекриття траси та ускладнення руху29 грудня, 09:45 • 24895 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 29 грудня, 10:49 • 17558 перегляди
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора12:07 • 14531 перегляди
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора12:07 • 14574 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 29 грудня, 10:49 • 17600 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 139663 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto26 грудня, 16:30 • 184017 перегляди
Жодна країна Європи не обирає Генпрокурора на конкурсі. Україна має відповідати європейським практикам 26 грудня, 14:35 • 101824 перегляди
УНН Lite
Бейонсе стала доларовою мільярдеркою - Forbes15:34 • 2332 перегляди
Каньє Вест та Б'янка Сенсорі відвідали Disney разом з дітьми29 грудня, 08:13 • 21676 перегляди
Серіал «Дивні дива» став найпопулярнішим серіалом Netflix та вплинув на економіку США28 грудня, 00:14 • 34445 перегляди
Прессекретарка Трампа Керолін Лівітт оголосила про вагітністьPhoto27 грудня, 07:40 • 44957 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 139663 перегляди
Зеленський запропонував Трампу розглянути гарантії безпеки для України на 30-50 років

Київ • УНН

 • 2740 перегляди

Президент Зеленський повідомив, що США нададуть Україні гарантії безпеки на 15 років з можливістю продовження. Він обговорив з американським президентом бажання продовжити термін дії гарантій до 30-50 років.

Зеленський запропонував Трампу розглянути гарантії безпеки для України на 30-50 років

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що запропонував президенту США Дональда Трампу розглянути надання гарантій безпеки для України на 30-50 років. Про це Глава держави повідомив під час спілкування з журналістами, передає УНН.

Деталі

Він пояснив, що у наявних документах термін дії гарантій становить 15 років із можливістю їх подальшого продовження. Зеленський також повідомив, що порушив питання тривалішого строку гарантій.

Ми проговорили командами. А вчора підтвердили це з президентом США, що у нас будуть гарантії безпеки сильні від США. Дійсно зараз це не назавжди. У документах це на 15 років з можливістю продовження цих гарантій безпеки. Я підняв це питання з президентом. Я йому сказав, що в нас ще війна іде. І вже їй майже 15 років. І тому дуже хотілося, щоб гарантії були довшими. І я йому сказав, що ми б дуже хотіли розглянути можливість 30, 40, 50 років. І це тоді буде історичне рішення президента Трампа. Президент сказав, що буде думати

- сказав Зеленський.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський заявив про можливе повне узгодження мирного плану в січні 2026 року, тоді як Дональд Трамп очікує цього за кілька тижнів. План узгоджений на 90-95%, при цьому питання безпекових гарантій та військовий вимір погоджені на 100%.

Алла Кіосак

