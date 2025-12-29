Зеленский предложил Трампу рассмотреть гарантии безопасности для Украины на 30-50 лет

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что предложил президенту США Дональду Трампу рассмотреть предоставление гарантий безопасности для Украины на 30-50 лет. Об этом Глава государства сообщил во время общения с журналистами, передает УНН.

Детали

Он пояснил, что в имеющихся документах срок действия гарантий составляет 15 лет с возможностью их дальнейшего продления. Зеленский также сообщил, что поднял вопрос более длительного срока гарантий.

Мы проговорили командами. А вчера подтвердили это с президентом США, что у нас будут сильные гарантии безопасности от США. Действительно, сейчас это не навсегда. В документах это на 15 лет с возможностью продления этих гарантий безопасности. Я поднял этот вопрос с президентом. Я ему сказал, что у нас еще война идет. И уже ей почти 15 лет. И поэтому очень хотелось, чтобы гарантии были дольше. И я ему сказал, что мы бы очень хотели рассмотреть возможность 30, 40, 50 лет. И это тогда будет историческое решение президента Трампа. Президент сказал, что будет думать - сказал Зеленский.

Напомним

Президент Владимир Зеленский заявил о возможном полном согласовании мирного плана в январе 2026 года, тогда как Дональд Трамп ожидает этого через несколько недель. План согласован на 90-95%, при этом вопросы гарантий безопасности и военное измерение согласованы на 100%.