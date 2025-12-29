Президент Зеленський озвучив строки погодження мирного плану
Київ • УНН
Володимир Зеленський заявив про можливе повне узгодження мирного плану в січні 2026 року, тоді як Дональд Трамп очікує цього за кілька тижнів. План узгоджений на 90-95%, при цьому питання безпекових гарантій та військовий вимір погоджені на 100%.
За результатами зустрічі з президентом США Дональдом Трампом глава української держави Володимир Зеленський заявив, що план припинення війни може бути повністю погоджений у січні 2026 року, передає УНН.
"Сподіваюся, що ми матимемо рішення щодо всіх документі у січня", - заявив Зеленський.
Дональд Трамп очікує, що узгодження усіх пунктів триватиме декілька тижнів. Однак він не виключив, що якесь з питань, яке наразі неузгоджене, може зруйнувати весь процес.
За оцінками Трампа, мирний план з 20 пунктів наразі узгоджений десь на 95%, а Зеленський оцінив загальний рівень узгодженості у 90%, при цьому додавши, що питання безпекових гарантій та військовий вимір узгоджені на всі 100%.
Нагадаємо
Зустріч глав держав була присвячена обговоренню мирного плану. Як заявив Зеленський, представники України та США вже обговорили 90% мирного плану.
Напередодні зустрічі Зеленський заявив, що Україна пішла на багато різних компромісів для досягнення миру.
Раніше, з посиланнями на слова Зеленського, у ЗМІ був оприлюднений один з можливих варіантів мирної угоди з 20 пунктів, який зокрема передбачає гарантію суверенітету України, її без’ядерний статус, спільну з США експлуатацію ЗАЕС, вільну економічну зону на Донбасі.