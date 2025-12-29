$42.060.13
15:53 • 3616 перегляди
росія, напевно, готує удари по столиці, по держбудівлям: Зеленський відреагував на заяву про нібито атаку на резиденцію путіна
Ексклюзив
15:25 • 6442 перегляди
Складно назвати надзвичайно продуктивними, адже з ключових питань рішення не прийнято: політолог про перемовини Зеленського з Трампом
15:12 • 8570 перегляди
Вибори через "Дію" не розглядаються: Федоров назвав причину
Ексклюзив
12:21 • 12739 перегляди
Оренда житла: що буде з цінами у 2026 році
11:59 • 14399 перегляди
Зустріч радників України та США очікується у Києві у найближчі дні: Зеленський про наступні кроки у переговорах
29 грудня, 09:17 • 18866 перегляди
Зеленський назвав умови скасування воєнного стану
29 грудня, 04:39 • 35525 перегляди
Україна вперше долучилася до відпрацювання механізмів Статті 5 Договору НАТО - Генштаб ЗСУ
29 грудня, 01:10 • 54787 перегляди
Українці платитимуть 4,32 грн за кВт/год електроенергії з 2026 року: Кабмін ухвалив рішення
28 грудня, 22:38 • 59154 перегляди
Зеленський про мирний план: гарантії безпеки та військовий вимір погоджені на 100%
28 грудня, 22:22 • 51890 перегляди
Трамп заявив про "значне" наближення сторін до мирного плану після розмови із Зеленським
Популярнi новини
Переговори у Флориді можуть розблокувати перший дзвінок між Зеленським і путіним за п'ять років - Fox News29 грудня, 07:01 • 29032 перегляди
Каньє Вест та Б'янка Сенсорі відвідали Disney разом з дітьми29 грудня, 08:13 • 21565 перегляди
Місцями випало до 30 см снігу: у шести областях засніжені дороги, є перекриття траси та ускладнення руху29 грудня, 09:45 • 24818 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 29 грудня, 10:49 • 17462 перегляди
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора12:07 • 14439 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Фільм
Forbes
WhatsApp

Президент Зеленський озвучив строки погодження мирного плану

Київ • УНН

 • 19903 перегляди

Володимир Зеленський заявив про можливе повне узгодження мирного плану в січні 2026 року, тоді як Дональд Трамп очікує цього за кілька тижнів. План узгоджений на 90-95%, при цьому питання безпекових гарантій та військовий вимір погоджені на 100%.

Президент Зеленський озвучив строки погодження мирного плану

За результатами зустрічі з президентом США Дональдом Трампом глава української держави Володимир Зеленський заявив, що план припинення війни може бути повністю погоджений у січні 2026 року, передає УНН.

"Сподіваюся, що ми матимемо рішення щодо всіх документі у січня", - заявив Зеленський.

Дональд Трамп очікує, що узгодження усіх пунктів триватиме декілька тижнів. Однак він не виключив, що якесь з питань, яке наразі неузгоджене, може зруйнувати весь процес.

За оцінками Трампа, мирний план з 20 пунктів наразі узгоджений десь на 95%, а Зеленський оцінив загальний рівень узгодженості у 90%, при цьому додавши, що питання безпекових гарантій та військовий вимір узгоджені на всі 100%.

Нагадаємо

Зустріч глав держав була присвячена обговоренню мирного плану. Як заявив Зеленський, представники України та США вже обговорили 90%  мирного плану.

Напередодні зустрічі Зеленський заявив, що Україна пішла на багато різних компромісів для досягнення миру.

Раніше, з посиланнями на слова Зеленського, у ЗМІ був оприлюднений один з можливих варіантів мирної угоди з 20 пунктів, який зокрема передбачає гарантію суверенітету України, її без’ядерний статус, спільну з США експлуатацію ЗАЕС, вільну економічну зону на Донбасі.

 

Євген Царенко

Війна в УкраїніПолітика
Енергоатом
Ядерна зброя
Енергетика
Воєнний стан
Війна в Україні
Електроенергія
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна