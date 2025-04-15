На фронті близько 140 бойових зіткнень, ЗСУ закріплюються на зайнятих позиціях на Харківщині - Генштаб

13 травня на фронті відбулося близько 140 бойових зіткнень, з них 13 - на Харківському напрямку, де українські війська завдавали вогневої шкоди противнику, укріплюючи позиції та евакуйовуючи цивільне населення з постраждалих населених пунктів.