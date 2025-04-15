У приморському краї рф під час навчально-тренувального польоту розбився військовий літак Су-25. Пілоту вдалося катапультуватися. Літак впав у безлюдній місцевості.
За добу українські військові ліквідували 1280 росіян, а також знищили 5 РСЗВ та понад 80 артилерійських систем. Сили оборони також знищили 4 ворожі вертольоти в Бєлгородській області.
Сили спецоперацій України у взаємодії з ГУР, РВіА знищили два Ка-52 та два Мі-8 в тилу ворога, в Бєлгородській області. Вертольоти було знищено ракетними ударами.
СБУ та Сили оборони завдали удару по нафтоперекачувальній станції "Нововеличківська" у РФ. Об'єкт обслуговує нафтопровід Тихорецьк-Новоросійськ-2 та задіяний у забезпеченні окупаційної армії.
Уночі безпілотники атакували кілька об'єктів у ростовській області рф, включаючи аеропорти та склади. За даними російського мо, було збито 24 БПЛА, найбільш очевидне влучання, за повідомленнями - в аеропорт Таганрога.
У Керченській протоці розбився російський військовий вертоліт, ймовірно Ка-52. Інформація поширюється російськими пропагандистськими каналами, офіційного підтвердження наразі немає.
Російська армія отримала партію ракет Х-БПЛА власного виробництва для розвідувальних безпілотників. Ракета базується на протитанковій "Корнет-Д" і має дальність 8-10 км, але містить іноземні компоненти.
Генштаб ЗСУ повідомляє про 75 бойових зіткнень на фронті станом на 16:00. Найбільша активність ворога спостерігається на Покровському напрямку, де відбулася майже третина всіх атак.
У курській області рф гелікоптер Ка-52М помилково атакував російську військову колону, знищивши САУ 2С19М2 "Мста-С". Інцидент стався біля села Кривицькі Буди, за 30 км від окупованої території.
13 травня на фронті відбулося близько 140 бойових зіткнень, з них 13 - на Харківському напрямку, де українські війська завдавали вогневої шкоди противнику, укріплюючи позиції та евакуйовуючи цивільне населення з постраждалих населених пунктів.
Українські воїни із 60-ї та 63-ї бригади знищили 10 одиниць техніки окупантів на ходу.
Українські десантники з 79-ї бригади відбили російську атаку під Новомихайлівкою на Донеччині, знищивши російську бронетехніку та ліквідувавши вцілілі сили противника.
Українські військові знищили російський ударний вертоліт Ка-52 "Алігатор" вартістю 16 мільйонів доларів.
Росіяни підняли в небо над тимчасово окупованим Кримом і Сімферопольським районом вертольоти Ка-52 і Мі-8.
У лютому Збройні сили України знищили 13 російських літаків, зокрема 10 винищувачів-бомбардувальників, 2 винищувачі та 1 літак дальнього радіолокаційного виявлення, що стало найгіршим місяцем для російських пілотів з жовтня 2022 року.
Перехоплені російські радіопереговори підтвердили знищення українською розвідкою великого російського десантного корабля "цезарь куніков", на місці якого залишилася лише масляниста пляма.
Українські військові знищили російський вертоліт Ка-52, сам вертоліт розбився на Авдіївському напрямку 7 лютого.