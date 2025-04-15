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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 16366 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

12:21 • 17983 перегляди

В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 165277 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 141559 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 144226 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 136677 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 136879 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196856 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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У росії розбився військовий літак Су-25, пілоту вдалося катапультуватися - росЗМІ

У приморському краї рф під час навчально-тренувального польоту розбився військовий літак Су-25. Пілоту вдалося катапультуватися. Літак впав у безлюдній місцевості.

Новини Світу • 24 березня, 11:51 • 27936 перегляди

1280 окупантів, танки, гелікоптери, засоби ППО: що втратила армія росії за добу на фронті

За добу українські військові ліквідували 1280 росіян, а також знищили 5 РСЗВ та понад 80 артилерійських систем. Сили оборони також знищили 4 ворожі вертольоти в Бєлгородській області.

Війна • 24 березня, 05:57 • 116311 перегляди

Сили оборони знищили 4 ворожі вертольоти в Білгородській області рф: відео спецоперації

Сили спецоперацій України у взаємодії з ГУР, РВіА знищили два Ка-52 та два Мі-8 в тилу ворога, в Бєлгородській області. Вертольоти було знищено ракетними ударами.

Війна • 24 березня, 05:40 • 127975 перегляди

Українські сили атакували нафтоперекачувальну станцію у російському Краснодарському краї - Генштаб

СБУ та Сили оборони завдали удару по нафтоперекачувальній станції "Нововеличківська" у РФ. Об'єкт обслуговує нафтопровід Тихорецьк-Новоросійськ-2 та задіяний у забезпеченні окупаційної армії.

Війна • 22 лютого, 16:31 • 37653 перегляди

ростовська область рф уночі "приймала" безпілотники: що відомо про наслідки

Уночі безпілотники атакували кілька об'єктів у ростовській області рф, включаючи аеропорти та склади. За даними російського мо, було збито 24 БПЛА, найбільш очевидне влучання, за повідомленнями - в аеропорт Таганрога.

Війна • 26 листопада, 08:50 • 18597 перегляди

Військовий вертоліт рф вірогідно зазнав катастрофи над Керченською протокою

У Керченській протоці розбився російський військовий вертоліт, ймовірно Ка-52. Інформація поширюється російськими пропагандистськими каналами, офіційного підтвердження наразі немає.

Війна • 26 жовтня, 16:18 • 26581 перегляди

У рф заявили про постачання до армії ракет "Х-БПЛА" для безпілотників: що про них відомо

Російська армія отримала партію ракет Х-БПЛА власного виробництва для розвідувальних безпілотників. Ракета базується на протитанковій "Корнет-Д" і має дальність 8-10 км, але містить іноземні компоненти.

Війна • 23 вересня, 13:52 • 15719 перегляди

Окупанти здійснили вже 23 спроби витіснити Сили оборони на Покровському напрямку: Генштаб про ситуацію на фронті

Генштаб ЗСУ повідомляє про 75 бойових зіткнень на фронті станом на 16:00. Найбільша активність ворога спостерігається на Покровському напрямку, де відбулася майже третина всіх атак.

Війна • 16 серпня, 13:58 • 28544 перегляди

У курській області російський вертоліт ударив по російській військовій колоні - соцмережі

У курській області рф гелікоптер Ка-52М помилково атакував російську військову колону, знищивши САУ 2С19М2 "Мста-С". Інцидент стався біля села Кривицькі Буди, за 30 км від окупованої території.

Війна • 12 серпня, 18:23 • 78639 перегляди

На фронті близько 140 бойових зіткнень, ЗСУ закріплюються на зайнятих позиціях на Харківщині - Генштаб

13 травня на фронті відбулося близько 140 бойових зіткнень, з них 13 - на Харківському напрямку, де українські війська завдавали вогневої шкоди противнику, укріплюючи позиції та евакуйовуючи цивільне населення з постраждалих населених пунктів.

Війна • 13 травня, 17:45 • 25292 перегляди

Сухопутні війська показали, як Сили оборони знищили 10 одиниць ворожої техніки

Українські воїни із 60-ї та 63-ї бригади знищили 10 одиниць техніки окупантів на ходу.

Війна • 13 травня, 11:00 • 36421 перегляди

За допомогою мін та дронів: десантники показали, як зупинили російську штурмову групу під Новомихайлівкою

Українські десантники з 79-ї бригади відбили російську атаку під Новомихайлівкою на Донеччині, знищивши російську бронетехніку та ліквідувавши вцілілі сили противника.

Війна • 13 травня, 10:40 • 26069 перегляди

Сили оборони знищили ворожий вертоліт Ка-52 "Алігатор"

Українські військові знищили російський ударний вертоліт Ка-52 "Алігатор" вартістю 16 мільйонів доларів.

Війна • 13 травня, 09:25 • 103255 перегляди

росіяни підняли в небо над Кримом вертольоти - ЗМІ

Росіяни підняли в небо над тимчасово окупованим Кримом і Сімферопольським районом вертольоти Ка-52 і Мі-8.

Війна • 22 березня, 13:54 • 22341 перегляди

За лютий Сили оборони ліквідували 13 російських літаків - Міноборони

У лютому Збройні сили України знищили 13 російських літаків, зокрема 10 винищувачів-бомбардувальників, 2 винищувачі та 1 літак дальнього радіолокаційного виявлення, що стало найгіршим місяцем для російських пілотів з жовтня 2022 року.

Війна • 29 лютого, 14:57 • 24049 перегляди

Окупанти підтверджують знищення "цезаря кунікова" - ГУР

Перехоплені російські радіопереговори підтвердили знищення українською розвідкою великого російського десантного корабля "цезарь куніков", на місці якого залишилася лише масляниста пляма.

Війна • 14 лютого, 12:01 • 23158 перегляди

Був уражений із ПЗРК та удобрив ґрунт на Авдіївському напрямку: Тарнавський розповів деталі про "відмінусований" вертоліт рф

Українські військові знищили російський вертоліт Ка-52, сам вертоліт розбився на Авдіївському напрямку 7 лютого.

Війна • 8 лютого, 10:12 • 28264 перегляди