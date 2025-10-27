рф, ймовірно, втратила бойовий гелікоптер Ка-52 разом із екіпажем - соцмережі
Київ • УНН
Російські Telegram-канали повідомляють про ймовірну втрату бойового гелікоптера Ка-52 разом із екіпажем. Міноборони рф не коментує інформацію про втрату.
рф, ймовріно, втрати бойовий гелікоптер Ка-52 разом із екіпажем. Про це повідомляють російські Telegram-канали.
Деталі
Із повідомлення, які ширяться у соцмережах, зрозуміло, що гелікоптер втрачено і екіпаж, ймовріно, теж.
Проте більше жодних подробиць - де і за яких умов втрачено Ка-52 - не приводиться.
У міноборони росії інформацію про втрату гелікоптера не коментували.
