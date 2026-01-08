$42.720.15
Центральна виборча комісія розробила пропозиції щодо проведення виборів після припинення воєнного стану в Україні. Першочергово пропонують провести вибори Президента через шість місяців після скасування воєнного стану.

Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів

Центральна виборча комісія напрацювала пропозиції щодо законодавчого врегулювання особливостей організації та проведення загальнодержавних виборів після припинення або скасування воєнного стану в Україні. Зокрема, передбачається першочергово провести в Україні вибори Президента, які мають відбутися через 6 місяців після скасування воєнного стану, а також уточнюються, вимоги до кандидатів на пост Президента. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу ЦВК.

Деталі 

Відповідно до проєкту закону, рішення про призначення виборів Президента України, які не проводились у зв’язку з введенням в Україні воєнного стану, приймається Верховною Радою протягом місяця з дня припинення чи скасування воєнного стану. Виборчий процес таких виборів розпочинається не раніше ніж через шість місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні.

Як зазначили у ЦВК, такий строк обумовлений насамперед потребою проведення низки підготовчих заходів до початку виборчого процесу, зокрема, оцінки готовності відповідних територій до організації і проведення голосування, прийняття рішення про можливість чи неможливість проведення голосування на відповідних територіях, вчинення дій, спрямованих на відкриття додаткових виборчих дільниць, актуалізації відомостей бази даних Державного реєстру виборців, здійснення розрахунків необхідного обсягу видатків бюджету для забезпечення проведення виборів із урахуванням остаточних наслідків збройної агресії рф та особливостей проведення вказаних виборів тощо.

Процес виборів Президента розпочинається за 90 днів до дня виборів. Центральна виборча комісія оголошує про початок виборчого процесу шляхом прийняття рішення не пізніш як за 91 день до дня виборів.

У Раді створили сім підгруп для напрацювання законодавства про вибори під час воєнного стану - Корнієнко

Водночас вибори народних депутатів, які не проводились у зв’язку з введенням в Україні воєнного стану, відбуваються в останню неділю 90-денного строку з дня офіційного оголошення результатів виборів Президента. 

Після скасування воєнного стану в Україні протягом місяця "з метою визначення  можливості організації і проведення голосування на загальнодержавних виборах на відповідних територіях" проводиться первинна оцінка готовності територій до організації і проведення голосування. 

Процедура, порядок та критерії проведення первинної оцінки, а також інші пов’язані з її проведенням питання, визначаються окремим законом, яким встановлюються критерії та порядок ухвалення рішення щодо можливості або неможливості організації та проведення голосування на окремих територіях України.

У робочій групі запропонували закон про деанонімізацію телеграм-каналів на тлі загрози впливу рф на вибори

Серед критеріїв, за якими проводиться оцінка, обов’язково мають бути: 

  • стан безпекової ситуації;
    • належне функціонування об’єктів критичної інфраструктури та об’єктів, які забезпечують життєдіяльність населення на відповідних територіях; 
      • можливість забезпечення належних умов для вільного формування та виявлення волі виборців.

        Обладміністрації мають подати до ЦВК: 

        • прогнозовану кількість виборчих дільниць;
          • наявність інфраструктури для організації і проведення голосування. 

            Також після скасування воєнного стану МЗС невідкладно необхідно вжити заходи для забезпечення реалізації прав громадян України, які перебувають за її межами, брати участь у відповідних загальнодержавних виборах, а також сприяє організації підготовки та проведення таких виборів за кордоном. 

            З цією метою МЗС звертається до закордонних дипломатичних установ України, крім тих, які розташовані на території рф та білорусі, для отримання інформації щодо: 

            • орієнтовної кількості виборців, які перебувають на території іноземної держави; 
              • прогнозованої кількості додаткових закордонних виборчих дільниць. 

                Згідно з документом, у зв’язку з неможливістю забезпечити безпеку громадян України та  проведення виборів з дотриманням міжнародних стандартів голосування українців  на території російської федерації та республіки білорусь під час проведення загальнодержавних виборів не організовується і не проводиться.

                Україна готує закон про вибори з урахуванням війни: мають бути враховані права переселенців - нардеп

                "Громадянам України, які проживають чи перебувають на території російської федерації та республіки білорусь, створюються умови для вільного волевиявлення під час загальнодержавних виборів на території іншої іноземної держави або на території України, що не є тимчасово окупованою", - йдеться в документі. 

                Українці, які проживають чи перебувають на території рф та білорусі, можуть за власною ініціативою зареєструватися для голосування на території України або за її межами на території іншої іноземної держави, змінити виборчу адресу чи тимчасово змінити місце голосування. 

                Більшість українців підтримують Зеленського і не хочуть виборів до миру: опитування КМІС

                Також вибори не будуть проводитися на тимчасово окупованих територіях. Українці, які проживають на таких територіях, мають виїхати на територію підконтрольну уряду України, щоб проголосувати на виборах. 

                Військовослужбовці голосують на звичайних виборчих дільницях, розташованих за межами військових частин. 

                У винятковому випадку для забезпечення голосування військовослужбовців на території військової частини ЦВК не пізніш як за 10 днів до дня виборів може утворити спеціальну виборчу дільницю на тимчасовій основі за поданням Міністерства оборони України. Таке подання вноситься до Центральної виборчої комісії не пізніш як за 13 днів до дня виборів. 

                Зеленський: ключовою умовою для проведення повоєнних виборів є безпека

                ЦВК реєструє кандидатів на пост Президента України, у народні депутати України за умови отримання, крім документів, передбачених Виборчим кодексом України, заяви відповідного кандидата про наявність чи відсутність у нього обставин, пов’язаних із участю в збройній агресії проти України, співпрацею з державою-агресором чи її окупаційною адміністрацією, отриманням коштів на фінансування виборчої кампанії від держави-агресора чи іншої іноземної держави, їх юридичних чи фізичних осіб, а також іншими діями, що можуть свідчити про загрозу конституційному ладу, демократичному устрою, незалежності, територіальній цілісності та суверенітету України. 

                У разі наявності в кандидата відповідних обставин у заяві він вказує детальну інформацію про них із обов’язковим зазначенням форм діяльності, що мали місце. 

                Окрім підстав, встановлених Виборчим кодексом, ЦВК приймає рішення про відмову в реєстрації або скасування реєстрації кандидата на пост Президента України, кандидата в народні депутати України у разі:

                • встановлення факту причетності до вчинення міжнародних злочинів, передбачених Римським статутом Міжнародного кримінального суду, в тому числі отримання статусу підозрюваного чи обвинуваченого у таких злочинах у межах кримінального провадження, що ведеться в Україні;
                  • встановлення судом факту надання кандидату внеску, фінансової (матеріальної) підтримки для здійснення передвиборної агітації або фінансування інших заходів щодо їх участі у виборчому процесі з джерел, які пов’язані з іноземною державою, визнаною Верховною Радою державою-агресором.

                    "М'яч на полі Верховної Ради": у ЦВК висловилися про вибори

                    Місцева влада зобов’язана вживати заходів для забезпечення виборчих комісій необхідними приміщеннями для організації їх роботи та проведення голосування. У виняткових випадках, у разі відсутності в межах виборчої дільниці необхідного приміщення для дільничної виборчої комісії та/або приміщення для голосування через наслідки, спричинені війною, робота дільничної виборчої комісії та голосування виборців можуть організовуватися у тимчасових спорудах - наметах, павільйонах, інших легких конструкціях. 

                    Тимчасову споруду має бути розташовано з урахуванням необхідності дотримання вимог безпеки, забезпечення її охорони, охорони виборчих бюлетенів та іншої виборчої документації, унеможливлення протиправного втручання сторонніх осіб у роботу дільничної виборчої комісії, недопущення порушення процедури голосування та підрахунку голосів виборців, а також забезпечення доступності тимчасової споруди для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

                    Охорона тимчасових споруд забезпечується силами Національної поліції України та інших правоохоронних органів чи військових формувань, які залучаються Нацполіцією. 

                    Такі споруди за можливості повинні розташовуватися поблизу укриттів. 

                    Для голосування використовуються виборчі скриньки, виготовлені з прозорого або напівпрозорого матеріалу, характеристики яких, розміри та інші конструктивні особливості встановлюються ЦВК. 

                    Стефанчук: закон про вибори в умовах війни буде одноразовим

                    У разі ухвалення проєкту закону, він набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування, однак наразі невідомо, який передбачається термін його дії. 

                    Також після його прийняття, Кабінету міністрів:

                    • протягом одного місяця з дня набрання чинності привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим законом;
                      • забезпечити фінансування виборів Президента України та виборів народних депутатів України за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку і проведення відповідних виборів;
                        • забезпечити додаткове фінансування діяльності Центральної виборчої комісії;
                          • забезпечити розробку та впровадження програмних засобів Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема мобільного застосунку Порталу Дія;
                            • забезпечити спільно з Центральною виборчою комісією, Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення проведення інформування виборців щодо виборчих процедур, передбачених цим та іншими законами України.

                              Зеленський: з США говорили про президентські вибори, місцеві і до ВР не розглядалися

                              Павло Башинський

                              ПолітикаПублікації
                              Державний бюджет
                              Кабінет Міністрів України
                              Воєнний стан
                              Війна в Україні
                              Національна поліція України
                              Білорусь
                              Міністерство оборони України
                              Верховна Рада України
                              Україна