Зеленський: ключовою умовою для проведення повоєнних виборів є безпека

В Україні відбувається засідання робочої групи щодо проведення повоєнних виборів. Ключовою умовою для будь-якого голосування залишається безпека. Про це Президент України Володимир Зеленський повідомив під час спілкування з медіа, передає УНН.

За словами Глави держави, активізація теми виборів відбувалася за сигналами з американської сторони.

Передусім хочу сказати, що активізація питання виборів, вона йшла від американської сторони, були такі сигнали. Я про це говорив багато разів, що вважаю, що для цього потрібно мати законодавчі можливості проведення, і найголовніше - безпека проведення виборів