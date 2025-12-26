$41.930.22
Угода між Україною та США майже готова, її підписання залежить від зустрічі з Трампом - Зеленський
Розпочато розслідування: Сили оборони перевіряють відео, начебто зняте у штабі українського підрозділу у Гуляйполі
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
В Україні на тлі снігопаду сталося понад 400 ДТП, з них у Києві - 45, є загиблі та травмовані
Україна завершила збір врожаю: 57,6 млн тонн зернових та 17,3 млн тонн олійних
Трамп зустрінеться із Зеленським у Мар-а-Лаго в неділю - ЗМІ
Різдвяний "ГУРкіт" в уссурійську: два вибухи пролунали біля військової частини
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
Російські атаки залишили без світла жителів у 5 областях, графіки відключень майже у всіх регіонах - Міненерго
Ознаки пособництва країні-агресору: чому правоохоронці мають почати розслідування проти колишнього керівництва Державіаслужби
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Зеленський: ключовою умовою для проведення повоєнних виборів є безпека

Президент Володимир Зеленський повідомив, що активізація питання виборів йшла від американської сторони, а ключовою умовою для будь-якого голосування залишається безпека. Він наголосив, що партнери мають достатньо можливостей, аби домовитися з росією про створення безпечної інфраструктури для виборів чи референдуму.

Зеленський: ключовою умовою для проведення повоєнних виборів є безпека

В Україні відбувається засідання робочої групи щодо проведення повоєнних виборів. Ключовою умовою для будь-якого голосування залишається безпека. Про це Президент України Володимир Зеленський повідомив під час спілкування з медіа, передає УНН.

Деталі

За словами Глави держави, активізація теми виборів відбувалася за сигналами з американської сторони. 

Передусім хочу сказати, що активізація питання виборів, вона йшла від американської сторони, були такі сигнали. Я про це говорив багато разів, що вважаю, що для цього потрібно  мати законодавчі можливості проведення, і найголовніше - безпека проведення виборів 

- наголосив Зеленський.

Крім того, Президент зазначив, що партнери мають достатньо можливостей, аби змусити росію або домовитися з нею про створення безпечної інфраструктури для виборів чи референдуму.

Якщо ми говоримо про референдум - те саме, потрібна безпека. Законодавчі ініціативи є, їх можна змінювати щодо війни, щодо термінів, тощо - це друге питання, хоча воно важливе, але перше - безпека. У партнерів є достатньо сил, щоби змусити росію, або щоб домовитись з "рускіми", надати належну безпеку, безпечну інфраструктуру для проведення виборів Президента України, або проведення референдуму 

- наголосив Президент України.

Також, Зеленський підсумував, що, на його думку, справедливим є підхід, за якого долю України визначає саме український народ.

Що стосується референдуму, у 20-пунктовому плані розглядаються такі питання щодо проведення референдуму, якщо будуть питання сенсативні, на які відповідь не можна однозначно дати та чи інша особа, також Президент України. Є деякі питання, на мій погляд, на які можна дати відповідь тільки народ України. Хоча інструменти є і в парламенті, безумовно. Але мені здається, на мій погляд, це справедливо, що долю України вирішує народ України 

- наголосив Зеленський.

Нагадаємо

Раніше заступник голови ЦВК Сергій Дубовик заявив, що вибори в Україні можливі лише за мирних умов та відповідних законодавчих змін. Він наголосив на необхідності перегляду чинного законодавства, розрахованого на мирний час.

Робоча група з підготовки законів для виборів під час війни: Корнієнко заявив, що наступне засідання відбудеться до 9 січня26.12.25, 14:32 • 1396 переглядiв

Алла Кіосак

Політика
Воєнний стан
Війна в Україні
Володимир Зеленський
Україна