Зеленський: ключовою умовою для проведення повоєнних виборів є безпека
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський повідомив, що активізація питання виборів йшла від американської сторони, а ключовою умовою для будь-якого голосування залишається безпека. Він наголосив, що партнери мають достатньо можливостей, аби домовитися з росією про створення безпечної інфраструктури для виборів чи референдуму.
В Україні відбувається засідання робочої групи щодо проведення повоєнних виборів. Ключовою умовою для будь-якого голосування залишається безпека. Про це Президент України Володимир Зеленський повідомив під час спілкування з медіа, передає УНН.
Деталі
За словами Глави держави, активізація теми виборів відбувалася за сигналами з американської сторони.
Передусім хочу сказати, що активізація питання виборів, вона йшла від американської сторони, були такі сигнали. Я про це говорив багато разів, що вважаю, що для цього потрібно мати законодавчі можливості проведення, і найголовніше - безпека проведення виборів
Крім того, Президент зазначив, що партнери мають достатньо можливостей, аби змусити росію або домовитися з нею про створення безпечної інфраструктури для виборів чи референдуму.
Якщо ми говоримо про референдум - те саме, потрібна безпека. Законодавчі ініціативи є, їх можна змінювати щодо війни, щодо термінів, тощо - це друге питання, хоча воно важливе, але перше - безпека. У партнерів є достатньо сил, щоби змусити росію, або щоб домовитись з "рускіми", надати належну безпеку, безпечну інфраструктуру для проведення виборів Президента України, або проведення референдуму
Також, Зеленський підсумував, що, на його думку, справедливим є підхід, за якого долю України визначає саме український народ.
Що стосується референдуму, у 20-пунктовому плані розглядаються такі питання щодо проведення референдуму, якщо будуть питання сенсативні, на які відповідь не можна однозначно дати та чи інша особа, також Президент України. Є деякі питання, на мій погляд, на які можна дати відповідь тільки народ України. Хоча інструменти є і в парламенті, безумовно. Але мені здається, на мій погляд, це справедливо, що долю України вирішує народ України
Нагадаємо
Раніше заступник голови ЦВК Сергій Дубовик заявив, що вибори в Україні можливі лише за мирних умов та відповідних законодавчих змін. Він наголосив на необхідності перегляду чинного законодавства, розрахованого на мирний час.
