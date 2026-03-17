Ексклюзив
22:26 • 702 перегляди
Це питання поваги й етики: SOWA про виступи без гонорару
20:08 • 7396 перегляди
Євросоюз неофіційно відкрив усі шість переговорних кластерів для України - Космос
17 березня, 16:45 • 16436 перегляди
Україна та Іспанія створять спільну слідчу групу для розслідування вбивства Портнова - Генпрокруор КравченкоPhoto
Ексклюзив
17 березня, 15:05 • 24920 перегляди
Філарет у лікарні через загострення хронічних недуг – що зараз відомо про стан Патріарха
Ексклюзив
17 березня, 15:05 • 23859 перегляди
Український аналог ATACMS - яка вона, нова балістична ракета FP-7
17 березня, 14:51 • 21706 перегляди
У ЄС очікують прогрес по кредиту на 90 млрд євро для України після угоди по "Дружбі" - "в ідеалі" цього тижня
Ексклюзив
17 березня, 13:37 • 19670 перегляди
ДБР розслідує знищення матеріалів атестації прокурорів за часів реформи Рябошапки
17 березня, 13:00 • 18162 перегляди
У ЄС заявили, що запропонували фінансову і технічну допомогу щодо "Дружби" і Україна прийняла пропозицію
Ексклюзив
17 березня, 12:18 • 14899 перегляди
"Європа вже зрозуміла: російський газ - це зброя" - аналітик про ідею відновити закупівлі енергоресурсів з рф
Ексклюзив
17 березня, 11:42 • 31504 перегляди
Чому медична система не захищає українського пацієнта і як це змінити - пояснює експерт
Чому медична система не захищає українського пацієнта і як це змінити - пояснює експерт
Ексклюзив
17 березня, 11:42 • 31504 перегляди
Як США реагуватимуть на допомогу Ірану з боку росії та Китаю
Ексклюзив
16 березня, 13:54 • 63651 перегляди
На фронті зафіксували майже 270 боїв, ворог запустив 5 тис. дронів - Генштаб

Київ • УНН

 • 1998 перегляди

Ворог застосував тисячі БпЛА та авіабомб проти позицій ЗСУ. На Покровському напрямку тривають найзапекліші бої, ліквідовано майже 200 окупантів.

На фронті зафіксували майже 270 боїв, ворог запустив 5 тис. дронів - Генштаб

Загалом від початку цієї доби на фронті відбулося 268 бойових зіткнень. Ворог застосував 5036 дронів-камікадзе та здійснив 2863 обстріли, передає УНН.

Противник завдав 48 авіаційних ударів, скинув 170 керованих авіабомб. Крім того, застосував 5036 дронів-камікадзе та здійснив 2863 обстріли населених пунктів та позицій наших військ 

- йдеться у зведенні.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні відбулося три боєзіткнення, противник здійснив 102 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, 12 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 12 разів атакував позиції наших підрозділів у районах Вовчанська, Лиману та Піщаного і в напрямку Охрімівки та Бочкового. Шість боєзіткнень тривають.

На Куп’янському напрямку ворог 13 разів атакував у районах Петропавлівки, Курилівки, Новоосинового, Глушківки, Новоплатонівки. Два боєзіткнення тривають.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили шість атак окупантів у бік населених пунктів Лиман та в районі Колодязі й Дробишевого.

На Слов’янському напрямку противник сім разів намагався просунутися вперед у районах населених пунктів Платонівка, Закітне та в бік Рай–Олександрівки.

На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили дві штурмові дії противника в районах населених пунктів Міньківка та Новомаркове.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 44 рази штурмували позиції наших оборонців у районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Софіївка, Плещіївка, Іванопілля, Іллінівка, Русиного Яру, Степанівка, Новопавлівка.

На Покровському напрямку ворог здійснив сімдесят атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Білицьке, Дорожнє, Нове Шахове, Родинське, Новоолександрівка, Мирноград, Шевченко, Покровськ, Котлине, Удачне, Муравка, Новопідгородне, Молодецьке, Новопавлівка, Філія, Дачне. Два боєзіткнення наразі тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 197 окупантів та 70 – поранено; знищено танк, три бойові броньовані машини, 14 одиниць автомобільного транспорту, антену зв’язку, одиницю спеціальної техніки, пошкоджено дві бойові броньовані машини, дев’ять одиниць автомобільного транспорту. Знищено або подавлено 191 БпЛА різних типів.

На Олександрівському напрямку ворог тричі наступав у районах населених пунктів Злагода, Зелений Гай та Красногірське. Орестопіль, Просяна та Мечетне зазнали авіаударів противника.

На Гуляйпільському напрямку відбулася 31 атака у районах Залізничного, Гуляйполя, Мирного, Оленокостянтинівки, Гуляйпільського, Зеленого та Добропілля. Ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Воздвижівська, Єгорівка, Копані, Гуляйпільське, Зелена Діброва. Шість боєзіткнень тривають дотепер. 

На Оріхівському напрямку наші захисники успішно відбили дві ворожі атаки неподалік Степового.

Авіаударів зазнали населені пункти Веселянка та Оріхів.

На Придніпровському напрямку ворог атакував у бік острова Білогрудого. Успіху не мав.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не зафіксовано, резюмували у Генштабі.

Антоніна Туманова

