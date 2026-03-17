Втрати рф перевищили 1,28 млн та тисячі одиниць техніки - за добу ліквідовано 930 окупантів - Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оновлені дані про втрати російської армії станом на 17 березня 2026 року. Загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення перевищили 1,28 мільйона осіб. За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 930 окупантів, пише УНН.

Деталі

Також українські військові продовжують знищувати техніку противника. Загалом втрати росії становлять:

– танки – 11 783 (+2)

– бойові броньовані машини – 24 218 (+3)

– артилерійські системи – 38 477 (+20)

– РСЗВ – 1 688 (+1)

– засоби ППО – 1 333 (+0)

Удари по дронах і транспорту

Суттєвими залишаються втрати у безпілотниках та транспорті:

– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 183 144 (+1 991)

– автомобільна техніка та автоцистерни – 83 744 (+120)

Крім того, від початку війни знищено:

– літаків – 435

– гелікоптерів – 349

– крилатих ракет – 4 468

– кораблів і катерів – 33

– підводних човнів – 2

– спеціальної техніки – 4 091

У Генштабі зазначили, що дані уточнюються.

