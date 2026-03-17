Втрати рф перевищили 1,28 млн та тисячі одиниць техніки - за добу ліквідовано 930 окупантів - Генштаб

16 березня, 17:55 • 15891 перегляди
В Україні створили робочу групу для відновлення роботи аеропортів
16 березня, 17:43 • 34639 перегляди
ЄС завтра відкриває технічні перемовини щодо наступних кластерів для України - Марта Кос
Ексклюзив
16 березня, 16:39 • 22756 перегляди
Чи очищають кімнатні рослини повітря в домі: правда і міфи
Ексклюзив
16 березня, 15:36 • 25027 перегляди
Чи готується росія до нападу на країни Балтії - експерти оцінили ризики
16 березня, 14:52 • 24480 перегляди
Ринок пального в Україні стабільний, ажіотаж спадає - Свириденко зустрілась із представниками найбільших мереж АЗСPhoto
Ексклюзив
16 березня, 13:54 • 34254 перегляди
Як США реагуватимуть на допомогу Ірану з боку росії та Китаю
16 березня, 13:13 • 16113 перегляди
ЄС ввів санкції проти дев'ятьох відповідальних за Бучанську різанину - у списку російський генерал
Ексклюзив
16 березня, 11:08 • 16352 перегляди
Чому пацієнтів просять підписувати "відмови від претензій" перед початком лікування та чи має це юридичну силу - пояснює медичний адвокат
16 березня, 05:44 • 27258 перегляди
Фільм "Одна битва за іншою" став тріумфатором 98-ї премії "Оскар": повний список лауреатівPhoto
Ексклюзив
15 березня, 18:40 • 49970 перегляди
Гороскоп на 16 - 22 березня - коли почнеться новий астрологічний рік
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Популярнi новини
Швеція виділила ще 56 млн євро на підтримку енергетики України16 березня, 21:59 • 5288 перегляди
"Ми нічого не боїмося" - Зеленський відповів на погрози Ірану та прокоментував можливі контакти з НетаньягуVideo16 березня, 22:06 • 6308 перегляди
ЗМІ повідомили про прямі контакти між США та Іраном, Тегеран це заперечує16 березня, 22:36 • 10347 перегляди
Укрзалізниця змінює маршрути та скасовує низку приміських поїздів16 березня, 23:58 • 9966 перегляди
Підлітки подали до суду на компанію Маска через порнографічні зображення, створені Grok17 березня, 00:17 • 5716 перегляди
Публікації
Дизель і газ різко подорожчали: як змінилися ціни на АЗС за тиждень16 березня, 16:16 • 22376 перегляди
Як США реагуватимуть на допомогу Ірану з боку росії та Китаю
Ексклюзив
16 березня, 13:54 • 34264 перегляди
Великдень 2026: хто святкуватиме раніше - православні чи католикиPhoto16 березня, 12:37 • 31018 перегляди
Злочинна недбалість чи корупційна зацікавленість: чому Владислав Суворов не реагує на порушення на митниці16 березня, 11:53 • 33402 перегляди
Найбільші породи собак у світі16 березня, 10:19 • 38526 перегляди
Гра Resident Evil Requiem встановила історичний рекорд продажів у серії06:57 • 286 перегляди
Шон Пенн отримав "Оскар" і пропустив нагородження, обравши Україну, а не церемонію - ЗМІ16 березня, 06:56 • 34528 перегляди
Кім Кардаш'ян і Кріс Дженнер заперечили змову навколо секс-відео15 березня, 10:00 • 45022 перегляди
Розслідування Reuters розкрило справжнє ім'я Бенксі14 березня, 12:47 • 49208 перегляди
"Зорепад" об’єднав легенд: Бужинська та Павлік презентували несподіваний романтичний дуетVideo13 березня, 21:04 • 55059 перегляди
Втрати рф перевищили 1,28 млн та тисячі одиниць техніки - за добу ліквідовано 930 окупантів - Генштаб

Київ • УНН

 • 2096 перегляди

Генштаб оновив дані про 930 ліквідованих окупантів за добу. Знищено понад 11 тисяч танків та майже дві тисячі безпілотників оперативного рівня.

Втрати рф перевищили 1,28 млн та тисячі одиниць техніки - за добу ліквідовано 930 окупантів - Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оновлені дані про втрати російської армії станом на 17 березня 2026 року. Загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення перевищили 1,28 мільйона осіб. За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 930 окупантів, пише УНН.

Деталі

Також українські військові продовжують знищувати техніку противника. Загалом втрати росії становлять:

– танки – 11 783 (+2)

– бойові броньовані машини – 24 218 (+3)

– артилерійські системи – 38 477 (+20)

– РСЗВ – 1 688 (+1)

– засоби ППО – 1 333 (+0)

Удари по дронах і транспорту

Суттєвими залишаються втрати у безпілотниках та транспорті:

– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 183 144 (+1 991)

– автомобільна техніка та автоцистерни – 83 744 (+120)

Крім того, від початку війни знищено:

– літаків – 435

– гелікоптерів – 349

– крилатих ракет – 4 468

– кораблів і катерів – 33

– підводних човнів – 2

– спеціальної техніки – 4 091

У Генштабі зазначили, що дані уточнюються.

росія атакувала у Запоріжжі дронами логістичний об'єкт, є поранені – ОВА17.03.26, 07:02 • 1092 перегляди

