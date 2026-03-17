Втрати рф перевищили 1,28 млн та тисячі одиниць техніки - за добу ліквідовано 930 окупантів - Генштаб
Київ • УНН
Генштаб оновив дані про 930 ліквідованих окупантів за добу. Знищено понад 11 тисяч танків та майже дві тисячі безпілотників оперативного рівня.
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оновлені дані про втрати російської армії станом на 17 березня 2026 року. Загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення перевищили 1,28 мільйона осіб. За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 930 окупантів, пише УНН.
Деталі
Також українські військові продовжують знищувати техніку противника. Загалом втрати росії становлять:
– танки – 11 783 (+2)
– бойові броньовані машини – 24 218 (+3)
– артилерійські системи – 38 477 (+20)
– РСЗВ – 1 688 (+1)
– засоби ППО – 1 333 (+0)
Удари по дронах і транспорту
Суттєвими залишаються втрати у безпілотниках та транспорті:
– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 183 144 (+1 991)
– автомобільна техніка та автоцистерни – 83 744 (+120)
Крім того, від початку війни знищено:
– літаків – 435
– гелікоптерів – 349
– крилатих ракет – 4 468
– кораблів і катерів – 33
– підводних човнів – 2
– спеціальної техніки – 4 091
У Генштабі зазначили, що дані уточнюються.
