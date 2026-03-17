росія атакувала у Запоріжжі дронами логістичний об'єкт, є поранені – ОВА

російські війська атакували Запоріжжя безпілотниками. Удар прийшовся поблизу одного з терміналів логістичного оператора, повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, пише УНН.

Під час атаки на робочому місці перебували семеро працівників. Усі вони постраждали.

Четверо отримали контузії, ще троє – порізи голови та тіла. Медики надають всю необхідну допомогу – повідомив Федоров.

Очільник ОВА додав, що атака триває, і закликав мешканців не ігнорувати сигнали тривоги.

Бережіть себе та своїх близьких – наголосив він.

