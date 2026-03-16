Ворожий безпілотник атакував хлібозавод у Сумах, пошкоджено виробничі приміщення

Армія рф атакувала безпілотником підприємство з виробництва хліба у Сумах. Про це повідомив голова Сумської МВА Сергій Кривошеєнко, передає УНН.

За словами Кривошеєнка, російські війська завдали авіаційного удару по території Великочернеччинського старостату Сумської громади. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Також ворог атакував безпілотником підприємство з виробництва хліба у Сумах. Працівники не постраждали. Пошкоджені виробничі приміщення. Триває ліквідація наслідків - резюмував голова Сумської МВА.

