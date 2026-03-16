росіяни атакували вантажівку на виїзді для завантаження зерна на Сумщині, водій загинув

У Сумській області російські війська дроном атакували вантажівку на виїзді для завантаження зерном, водій загинув, повідомили у понеділок голова Сумської ОВА Олег Григоров і в Сумській обласній прокуратурі, пише УНН.

Ще одна втрата на Сумщині. У Садівській громаді загинув 40-річний чоловік. Він приїхав завантажуватися зерном. У цей момент росіяни прицільно поцілили безпілотником у кабіну вантажівки, де перебував водій. Після влучання вона загорілася. На жаль, чоловік загинув - повідомив голова ОВА Григоров.

За даними обласної прокуратури, ворог атакував безпілотником вантажівку, яка знаходилася на території Садівської громади Сумського району 16 березня близько 11:40.

росіяни вдарили дроном по жвавому перехрестю у центрі Сум, поранено трьох людей

Водночас, за даними голови Сумської МВА Сергія Кривошеєнка, зросла кількість постраждалих у Сумах.

"Кількість поранених внаслідок сьогоднішнього влучання безпілотника в центральній частині Сум зросла до 4. Стан травмованих оцінюється як легкий. Водночас 2 особи госпіталізовані. Ворожі атаки тривають", - вказав Кривошеєнко у Telegram.