росіяни атакували вантажівку на виїзді для завантаження зерна на Сумщині, водій загинув
Київ • УНН
Окупанти атакували дроном цивільну вантажівку в Садівській громаді 16 березня. 40-річний водій загинув на місці через пряме влучання в кабіну авто.
У Сумській області російські війська дроном атакували вантажівку на виїзді для завантаження зерном, водій загинув, повідомили у понеділок голова Сумської ОВА Олег Григоров і в Сумській обласній прокуратурі, пише УНН.
Ще одна втрата на Сумщині. У Садівській громаді загинув 40-річний чоловік. Він приїхав завантажуватися зерном. У цей момент росіяни прицільно поцілили безпілотником у кабіну вантажівки, де перебував водій. Після влучання вона загорілася. На жаль, чоловік загинув
За даними обласної прокуратури, ворог атакував безпілотником вантажівку, яка знаходилася на території Садівської громади Сумського району 16 березня близько 11:40.
Водночас, за даними голови Сумської МВА Сергія Кривошеєнка, зросла кількість постраждалих у Сумах.
"Кількість поранених внаслідок сьогоднішнього влучання безпілотника в центральній частині Сум зросла до 4. Стан травмованих оцінюється як легкий. Водночас 2 особи госпіталізовані. Ворожі атаки тривають", - вказав Кривошеєнко у Telegram.