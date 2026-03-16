россияне атаковали грузовик на выезде для загрузки зерна на Сумщине, водитель погиб

В Сумской области российские войска дроном атаковали грузовик на выезде для загрузки зерном, водитель погиб, сообщили в понедельник глава Сумской ОВА Олег Григоров и в Сумской областной прокуратуре, пишет УНН.

Еще одна потеря в Сумской области. В Садовской общине погиб 40-летний мужчина. Он приехал загружаться зерном. В этот момент россияне прицельно попали беспилотником в кабину грузовика, где находился водитель. После попадания она загорелась. К сожалению, мужчина погиб - сообщил глава ОВА Григоров.

По данным областной прокуратуры, враг атаковал беспилотником грузовик, который находился на территории Садовской общины Сумского района 16 марта около 11:40.

россияне ударили дроном по оживленному перекрестку в центре Сум, ранены три человека

В то же время, по данным главы Сумской ГВА Сергея Кривошеенко, возросло количество пострадавших в Сумах.

"Количество раненых в результате сегодняшнего попадания беспилотника в центральной части Сум возросло до 4. Состояние травмированных оценивается как легкое. В то же время 2 человека госпитализированы. Вражеские атаки продолжаются", - указал Кривошеенко в Telegram.