россияне ударили дроном по оживленному перекрестку в центре Сум, ранены три человека

Сумы утром подверглись атаке рф дроном на центр города, повреждено 5 автомобилей, известно о 3 пострадавших, сообщил в понедельник глава Сумской ГВА Сергей Кривошеенко в Telegram, пишет УНН.

В Сумах зафиксировано попадание БПЛА в центральной части города. Удар пришелся на перекресток дорог на оживленном участке. Есть трое пострадавших: одна женщина и двое мужчин - написал Кривошеенко.

Глава Сумской ОВА Олег Григоров подтвердил, что "сегодня россияне нанесли прицельный удар по Сумской громаде". "Беспилотник попал в Заречном районе Сум – под ударом оказались гражданские автомобили. Также поврежден двухэтажный жилой дом", - указал Григоров.

По словам главы ГВА, предварительно, повреждено 5 автомобилей, выбиты окна в двухэтажном здании рядом.

Состояние пострадавших, по его словам, обследуется медицинскими специалистами, оказана первая помощь.

российский БПЛА Ланцет атаковал пассажирский поезд "Киев-Сумы"

Григоров также сообщил, что вражеский дрон атаковал гражданского мужчину на мотоцикле в Великописаревской громаде. "В результате удара 48-летний местный житель получил тяжелые травмы. К сожалению, спасти его не успели – мужчина погиб", - указал глава ОВА.