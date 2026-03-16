Почему пациентов просят подписывать "отказы от претензий" перед началом лечения и имеет ли это юридическую силу - объясняет медицинский адвокат
Фильм "Одна битва за другой" стал триумфатором 98-й премии "Оскар": полный список лауреатов
россияне ударили дроном по оживленному перекрестку в центре Сум, ранены три человека

Киев • УНН

 • 1064 просмотра

Вражеский беспилотник попал в перекресток в центре города Сумы. Повреждены пять автомобилей и здание, три гражданских лица получили ранения.

Сумы утром подверглись атаке рф дроном на центр города, повреждено 5 автомобилей, известно о 3 пострадавших, сообщил в понедельник глава Сумской ГВА Сергей Кривошеенко в Telegram, пишет УНН.

В Сумах зафиксировано попадание БПЛА в центральной части города. Удар пришелся на перекресток дорог на оживленном участке. Есть трое пострадавших: одна женщина и двое мужчин

- написал Кривошеенко.

Глава Сумской ОВА Олег Григоров подтвердил, что "сегодня россияне нанесли прицельный удар по Сумской громаде". "Беспилотник попал в Заречном районе Сум – под ударом оказались гражданские автомобили. Также поврежден двухэтажный жилой дом", - указал Григоров.

По словам главы ГВА, предварительно, повреждено 5 автомобилей, выбиты окна в двухэтажном здании рядом.

Состояние пострадавших, по его словам, обследуется медицинскими специалистами, оказана первая помощь.

Григоров также сообщил, что вражеский дрон атаковал гражданского мужчину на мотоцикле в Великописаревской громаде. "В результате удара 48-летний местный житель получил тяжелые травмы. К сожалению, спасти его не успели – мужчина погиб", - указал глава ОВА.

