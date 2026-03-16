россияне ударили дроном по оживленному перекрестку в центре Сум, ранены три человека
Киев • УНН
Вражеский беспилотник попал в перекресток в центре города Сумы. Повреждены пять автомобилей и здание, три гражданских лица получили ранения.
Сумы утром подверглись атаке рф дроном на центр города, повреждено 5 автомобилей, известно о 3 пострадавших, сообщил в понедельник глава Сумской ГВА Сергей Кривошеенко в Telegram, пишет УНН.
В Сумах зафиксировано попадание БПЛА в центральной части города. Удар пришелся на перекресток дорог на оживленном участке. Есть трое пострадавших: одна женщина и двое мужчин
Глава Сумской ОВА Олег Григоров подтвердил, что "сегодня россияне нанесли прицельный удар по Сумской громаде". "Беспилотник попал в Заречном районе Сум – под ударом оказались гражданские автомобили. Также поврежден двухэтажный жилой дом", - указал Григоров.
По словам главы ГВА, предварительно, повреждено 5 автомобилей, выбиты окна в двухэтажном здании рядом.
Состояние пострадавших, по его словам, обследуется медицинскими специалистами, оказана первая помощь.
Григоров также сообщил, что вражеский дрон атаковал гражданского мужчину на мотоцикле в Великописаревской громаде. "В результате удара 48-летний местный житель получил тяжелые травмы. К сожалению, спасти его не успели – мужчина погиб", - указал глава ОВА.