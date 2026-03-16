росіяни вдарили дроном по жвавому перехрестю у центрі Сум, поранено трьох людей
Київ • УНН
Ворожий безпілотник влучив у перехрестя в центрі міста Суми. Пошкоджено п'ять автівок та будівлю, троє цивільних осіб отримали поранення.
Суми вранці зазнали атаки рф дроном на середмістя, пошкоджено 5 автомобілів, відомо про 3 постраждалих, повідомив у понеділок голова Сумської МВА Сергій Кривошеєнко у Telegram, пише УНН.
У Сумах зафіксовано влучання БпЛА в центральній частині міста. Удар прийшовся на перехрестя доріг на пожвавленій ділянці. Є троє постраждалих: одна жінка та двоє чоловіків
Голова Сумської ОВА Олег Григоров підтвердив, що "сьогодні росіяни завдали прицільного удару по Сумській громаді". "Безпілотник влучив у Зарічному районі Сум – під ударом опинилися цивільні автівки. Також пошкоджений двоповерховий житловий будинок", - вказав Григоров.
Зі слів голови МВА, попередньо, пошкоджено 5 автомобілів, вибито вікна в двоповерховій будівлі поруч.
Стан постраждалих, з його слів, обстежується медичними фахівцями, надана перша допомога.
російський БПЛА Ланцет атакував пасажирський потяг "Київ-Суми"08.03.26, 11:20 • 5730 переглядiв
Григоров також повідомив, що ворожий дрон атакував цивільного чоловіка на мотоциклі у Великописарівській громаді. "Внаслідок удару 48-річний місцевий житель отримав важкі травми. На жаль, врятувати його не встигли – чоловік загинув", - вказав голова ОВА.