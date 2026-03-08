$43.810.0050.900.00
російський БПЛА Ланцет атакував пасажирський потяг "Київ-Суми"

Київ • УНН

 • 688 перегляди

Вранці 8 березня ворожий БпЛА вдарив по потягу в Сумському районі. Також окупанти атакували інфраструктуру Сум та пошкодили тролейбусну лінію.

У неділю, 8 березня, російський дрон атакував пасажирський потяг "Київ - Суми". Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр стратегічних комунікацій.

Деталі

За даними ЗМІ, російська армія атакувала потяг у Сумському районі вранці 8 березня близько 05:30. За попередньою інформацією, удар завдали дроном типу "Ланцет".

Також повідомляється, що на момент удару в поїзді перебували близько 200 пасажирів. Про загиблих і постраждалих не повідомляється.

Крім того, начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко повідомив, що у ніч на неділю ворог бив по інфраструктурних об'єктах Сум.

Вранці 8 березня стався удар по проїжджій частині однієї з центральних вулиць. Була пошкоджена тролейбусна лінія, але люди не постраждали.

Нагадаємо

За добу на фронті сталось 121 бойове зіткнення, ворог застосував майже 10 тисяч дронів-камікадзе. Сили оборони вразили 11 районів зосередження живої сили росії.

Євген Устименко

