російський БПЛА Ланцет атакував пасажирський потяг "Київ-Суми"
Київ • УНН
Вранці 8 березня ворожий БпЛА вдарив по потягу в Сумському районі. Також окупанти атакували інфраструктуру Сум та пошкодили тролейбусну лінію.
У неділю, 8 березня, російський дрон атакував пасажирський потяг "Київ - Суми". Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр стратегічних комунікацій.
Деталі
За даними ЗМІ, російська армія атакувала потяг у Сумському районі вранці 8 березня близько 05:30. За попередньою інформацією, удар завдали дроном типу "Ланцет".
Також повідомляється, що на момент удару в поїзді перебували близько 200 пасажирів. Про загиблих і постраждалих не повідомляється.
Крім того, начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко повідомив, що у ніч на неділю ворог бив по інфраструктурних об'єктах Сум.
Вранці 8 березня стався удар по проїжджій частині однієї з центральних вулиць. Була пошкоджена тролейбусна лінія, але люди не постраждали.
Нагадаємо
За добу на фронті сталось 121 бойове зіткнення, ворог застосував майже 10 тисяч дронів-камікадзе. Сили оборони вразили 11 районів зосередження живої сили росії.