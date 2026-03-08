На фронті за минулу добу зафіксовано понад 120 зіткнень - Генштаб ЗСУ
Київ • УНН
За добу зафіксовано 121 бойове зіткнення, ворог застосував майже 10 тисяч дронів-камікадзе. Сили оборони уразили 11 районів зосередження живої сили рф.
Впродовж минулої доби 7 березня на фронті зафіксовано 121 бойове зіткнення. Противник завдав трьох ракетних ударів із застосуванням 33 ракет, 86 авіаційних ударів, скинувши 254 керовані авіабомби. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Деталі
Також агресор 9837 дронів-камікадзе та здійснив 3514 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 49 - із реактивних систем залпового вогню.
Ударів зазнали населені пункти Писанці, Коломийці, Покровське, Чорненкове, Підгаврилівка, Лісне, Світла Долина, Зелена Діброва, Копані, Чарівне, Рівне, Гуляйпільське, Веселянка та Малокатеринівка.
Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України уразили одинадцять районів зосередження живої сили та техніки, два пункти управління БПЛА і засіб РЕБ противника.
На Північно–Слобожанському і курському напрямках минулої доби противник здійснив 139 обстрілів позицій українських військ та населених пунктів, зокрема чотири – із застосуванням РСЗВ. Завдав трьох авіаударів із застосуванням восьми КАБ.
На Південно–Слобожанському напрямку ворог п’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі українських захисників у районі населених пунктів Графське, Вільча, Зибине, Піщане та Вовчанськ.
На Куп’янському напрямку ворог чотири рази атакував у районах Піщаного, Курилівки, Ківшарівки та Новоосинового.
На Лиманському напрямку противник атакував шість разів. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Середнє, Новий Мир та Дробишеве.
На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби українські захисники зупинили 12 спроб окупантів просунутися вперед у районах Платонівки, Рай–Олександрівки, Калеників, Дронівки, Закітного, Різниківки та Пазено.
На Краматорському напрямку окупанти атакували в бік Міньківки.
На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 15 атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Щербинівки, Іллінівки, Русиного Яру, Софіївки, Новопавлівки.
На Покровському напрямку українські захисники зупинили 20 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Новий Донбас, Родинське, Новоолександрівка, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Новопідгородне, Никанорівка, Шевченко, Покровськ та Гришине.
На Олександрівському напрямку противник атакував чотири рази у районах Вербового, Новогригорівки та Вороного.
На Гуляйпільському напрямку відбулося 12 атак окупантів у районах Добропілля, Залізничного, Варварівки, Мирного та Зеленого.
На Оріхівському напрямку ворог атак не проводив.
На Придніпровському напрямку штурмові дії противника не зафіксовані.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
Минулої доби втрати російських загарбників склали 930 осіб. Ворог втратив п’ять танків, шість бойових броньованих машин, 55 артилерійських систем, три реактивні системи залпового вогню, 2558 безпілотних літальних апаратів, 19 ракет, 289 одиниць автомобільної та три одиниці спеціальної техніки.
Нагадаємо
За даними Генерального штабу ЗСУ, в період з 24 лютого 2022 року по 8 березня 2026 року російські втрати перевищили 1,2 млн. людей.