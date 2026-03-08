На фронті за минулу добу зафіксовано понад 120 зіткнень - Генштаб ЗСУ

$43.810.0050.900.00
ukenru
Ексклюзив
7 березня, 13:30 • 24463 перегляди
Жінки у війську: про службу, втому, материнство й ціну повернення
Ексклюзив
7 березня, 12:32 • 62854 перегляди
Як прибрати живіт та зміцнити тіло вдома - поради тренерки
Ексклюзив
7 березня, 10:22 • 35946 перегляди
Скорочення імпорту пального від європейських країн - чим це загрожує Україні
7 березня, 10:06 • 37399 перегляди
Сили оборони вдарили ракетами ATACMS та SCALP по базі "шахедів" у районі ДАП - Генштаб показав відеоVideo
6 березня, 23:10 • 54603 перегляди
США можуть зняти санкції із російської нафти для стабілізації ринку – Бессент
6 березня, 15:35 • 59238 перегляди
ЄС розглядає фінансову допомогу для відновлення постачання нафти через "Дружбу"
6 березня, 15:23 • 66716 перегляди
росія навесні готує наступ на Донеччині - ЗеленськийVideo
6 березня, 13:05 • 45432 перегляди
Переговори Україна-США-рф тривають, і найближчими тижнями очікується додатковий прогрес - Віткофф
6 березня, 12:50 • 92053 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані
6 березня, 12:20 • 30927 перегляди
Уряд взявся за питання підвищення цін на ринку пального - Свириденко назвала кроки
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+3°
1м/с
72%
758мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Туреччина розгортає винищувачі F-16 на Кіпрі - Reuters7 березня, 21:41 • 9324 перегляди
Десантники 77-ї бригади ДШВ показали ліквідацію групи окупантів біля Загризового на Куп'янському напрямкуVideo7 березня, 21:59 • 11533 перегляди
Трамп - Стармеру: Нам не потрібні люди, які вступають у війни після того, як ми вже перемоглиPhoto7 березня, 22:32 • 12259 перегляди
Укрзалізниця затримує низку міжнародних та внутрішніх поїздів через обстріли8 березня, 00:12 • 12069 перегляди
ЦПД: рф поширює фейк про провину української ППО у загибелі 11 людей у Харкові01:58 • 15290 перегляди
Публікації
Як війна навколо Ірану загрожує продовольчій безпеці - у Дубаї закінчуються запаси продуктів6 березня, 14:46 • 55934 перегляди
Замовні кримінальні провадження шкодять репутації українських компаній на міжнародній арені6 березня, 13:09 • 63066 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані6 березня, 12:50 • 92060 перегляди
Сайт StopOdrex з історіями пацієнтів скандальної клініки Odrex відновив роботу 6 березня, 11:16 • 58322 перегляди
Куди піти у Києві на вихідних - анонси заходів6 березня, 09:52 • 65864 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Дональд Туск
Кір Стармер
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Європа
Реклама
УНН Lite
Мандалорець знімає шолом у фільмі і Педро Паскаль каже, це "мало ідеальний сенс"7 березня, 13:15 • 19665 перегляди
Деріл Ханна розкритикувала свій образ в "Історії кохання" як "хрестоматійну мізогінію"7 березня, 12:43 • 22359 перегляди
Tinder погодився виплатити $60,5 млн у позові про дискримінацію за віком7 березня, 09:47 • 24054 перегляди
"Мене просто ламали": SOWA відверто розповіла про токсичну співпрацю у шоу-бізнесіPhoto6 березня, 18:52 • 25216 перегляди
Джамала вразила новим треком "Замовкни" - пісня увійде до альбому "Рух мій"Video6 березня, 15:48 • 25286 перегляди
Актуальне
Техніка
MIM-104 Patriot
Шахед-136
Золото
Lockheed Martin F-35 Lightning II

На фронті за минулу добу зафіксовано понад 120 зіткнень - Генштаб ЗСУ

Київ • УНН

 • 16 перегляди

За добу зафіксовано 121 бойове зіткнення, ворог застосував майже 10 тисяч дронів-камікадзе. Сили оборони уразили 11 районів зосередження живої сили рф.

На фронті за минулу добу зафіксовано понад 120 зіткнень - Генштаб ЗСУ

Впродовж минулої доби 7 березня на фронті зафіксовано 121 бойове зіткнення. Противник завдав трьох ракетних ударів із застосуванням 33 ракет, 86 авіаційних ударів, скинувши 254 керовані авіабомби. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Деталі

Також агресор 9837 дронів-камікадзе та здійснив 3514 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 49 - із реактивних систем залпового вогню.

Ударів зазнали населені пункти Писанці, Коломийці, Покровське, Чорненкове, Підгаврилівка, Лісне, Світла Долина, Зелена Діброва, Копані, Чарівне, Рівне, Гуляйпільське, Веселянка та Малокатеринівка.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України уразили одинадцять районів зосередження живої сили та техніки, два пункти управління БПЛА і засіб РЕБ противника.

На Північно–Слобожанському і курському напрямках минулої доби противник здійснив 139 обстрілів позицій українських військ та населених пунктів, зокрема чотири – із застосуванням РСЗВ. Завдав трьох авіаударів із застосуванням восьми КАБ.

На Південно–Слобожанському напрямку ворог п’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі українських захисників у районі населених пунктів Графське, Вільча, Зибине, Піщане та Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку ворог чотири рази атакував у районах Піщаного, Курилівки, Ківшарівки та Новоосинового.

На Лиманському напрямку противник атакував шість разів. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Середнє, Новий Мир та Дробишеве.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби українські захисники зупинили 12 спроб окупантів просунутися вперед у районах Платонівки, Рай–Олександрівки, Калеників, Дронівки, Закітного, Різниківки та Пазено.

На Краматорському напрямку окупанти атакували в бік Міньківки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 15 атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Щербинівки, Іллінівки, Русиного Яру, Софіївки, Новопавлівки.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 20 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Новий Донбас, Родинське, Новоолександрівка, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Новопідгородне, Никанорівка, Шевченко, Покровськ та Гришине.

На Олександрівському напрямку противник атакував чотири рази у районах Вербового, Новогригорівки та Вороного.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 12 атак окупантів у районах Добропілля, Залізничного, Варварівки, Мирного та Зеленого.

На Оріхівському напрямку ворог атак не проводив.

На Придніпровському напрямку штурмові дії противника не зафіксовані.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Минулої доби втрати російських загарбників склали 930 осіб. Ворог втратив п’ять танків, шість бойових броньованих машин, 55 артилерійських систем, три реактивні системи залпового вогню, 2558 безпілотних літальних апаратів, 19 ракет, 289 одиниць автомобільної та три одиниці спеціальної техніки.

Нагадаємо

За даними Генерального штабу ЗСУ, в період з 24 лютого 2022 року по 8 березня 2026 року російські втрати перевищили 1,2 млн. людей.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в Україні
Село
Техніка
Повітряна тривога
Війна в Україні
Сутички
Генеральний штаб Збройних сил України
Україна