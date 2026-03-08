Втрати рф на 8 березня перевищили 1,2 млн. людей - Генштаб
Київ • УНН
Генштаб оновив дані про втрати ворога: за добу ліквідовано 930 окупантів та 2558 БПЛА. Загальна кількість знищених танків досягла позначки 11742 одиниці.
Генеральний штаб Збройних сил України опублікував дані про втрати російських окупаційних військ станом на 8 березня 2026 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генштаб.
Деталі
З 24 лютого 2022 року по 8 березня 2026 року загальні втрати російських окупантів склали:
- особовий склад – 1273290 (+930) людей;
- літаки – 435 (+0);
- гвинтокрили – 349 (+0);
- танки – 11742 (+5);
- бронетранспортери/бронемашини/БМП – 24157 (+6);
- артилерійські системи – 38059 (+55);
- системи ППО – 1322 (+0);
- реактивні системи залпового вогню – 1673 (+3);
- крилаті ракети – 4403 (+19);
- автомобільна техніка, включаючи бензовози – 82101
(+289);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 164416 (+2558);
- катери/кораблі – 30 (+0);
- підводні човни – 2 (+0);
- спецтехніка – 4083 (+3).
Нагадаємо
За даними Інституту вивчення війни, російські окупанти в Україні збільшили частку балістичних ракет у залпах до 50 відсотків. Експерти пов’язують це з вичерпанням запасів перехоплювачів через конфлікт на Близькому Сході.