Потери рф на 8 марта превысили 1,2 млн человек - Генштаб

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал данные о потерях российских оккупационных войск по состоянию на 8 марта 2026 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генштаб.

Детали

С 24 февраля 2022 года по 8 марта 2026 года общие потери российских оккупантов составили:

личный состав – 1273290 (+930) человек;

самолеты – 435 (+0);

вертолеты – 349 (+0);

танки – 11742 (+5);

бронетранспортеры/бронемашины/БМП – 24157 (+6);

артиллерийские системы – 38059 (+55);

системы ПВО – 1322 (+0);

реактивные системы залпового огня – 1673 (+3);

крылатые ракеты – 4403 (+19);

автомобильная техника, включая бензовозы – 82101 (+289);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 164416 (+2558);

катера/корабли – 30 (+0);

подводные лодки – 2 (+0);

спецтехника – 4083 (+3).

Напомним

По данным Института изучения войны, российские оккупанты в Украине увеличили долю баллистических ракет в залпах до 50 процентов. Эксперты связывают это с исчерпанием запасов перехватчиков из-за конфликта на Ближнем Востоке.