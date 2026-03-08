Потери рф на 8 марта превысили 1,2 млн человек - Генштаб
Киев • УНН
Генштаб обновил данные о потерях врага: за сутки ликвидировано 930 оккупантов и 2558 БПЛА. Общее количество уничтоженных танков достигло отметки 11742 единицы.
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал данные о потерях российских оккупационных войск по состоянию на 8 марта 2026 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генштаб.
Детали
С 24 февраля 2022 года по 8 марта 2026 года общие потери российских оккупантов составили:
- личный состав – 1273290 (+930) человек;
- самолеты – 435 (+0);
- вертолеты – 349 (+0);
- танки – 11742 (+5);
- бронетранспортеры/бронемашины/БМП – 24157 (+6);
- артиллерийские системы – 38059 (+55);
- системы ПВО – 1322 (+0);
- реактивные системы залпового огня – 1673 (+3);
- крылатые ракеты – 4403 (+19);
- автомобильная техника, включая бензовозы – 82101
(+289);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 164416 (+2558);
- катера/корабли – 30 (+0);
- подводные лодки – 2 (+0);
- спецтехника – 4083 (+3).
Напомним
По данным Института изучения войны, российские оккупанты в Украине увеличили долю баллистических ракет в залпах до 50 процентов. Эксперты связывают это с исчерпанием запасов перехватчиков из-за конфликта на Ближнем Востоке.