Десантники 77-й бригады ДШВ показали ликвидацию группы оккупантов возле Загрызово на Купянском направлении

Украинские десантники предотвратили минирование территории вблизи населенного пункта Загрызово на Купянском направлении, ликвидировав группу оккупантов в стрелковом бою. Об этом сообщает 77-я отдельная аэромобильная Надднепрянская бригада ДШВ, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что бойцы 2-го аэромобильного батальона 77-й бригады оперативно обнаружили передвижение российских военных. Враг пытался заложить мины в районе поселка Загрызово, чтобы усложнить маневры Вооруженных сил Украины.

Действия противника наши десантники оперативно обнаружили. Вовремя были задействованы бомберы и штурмовая группа, которая в стрелковом бою уничтожила противника. Операция по минированию – сорвана, а угроза – нейтрализована - говорится в сообщении.

Напомним

