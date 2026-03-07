Десантники 77-й бригады ДШВ показали ликвидацию группы оккупантов возле Загрызово на Купянском направлении

$43.810.0050.900.00
Эксклюзив
7 марта, 13:30 • 16412 просмотра
Женщины в армии: о службе, усталости, материнстве и цене возвращения
Эксклюзив
7 марта, 12:32 • 37956 просмотра
Как убрать живот и укрепить тело дома - советы тренера
Эксклюзив
7 марта, 10:22 • 26022 просмотра
Сокращение импорта топлива из европейских стран - чем это грозит Украине
7 марта, 10:06 • 28004 просмотра
Силы обороны ударили ракетами ATACMS и SCALP по базе "шахедов" в районе ДАП - Генштаб показал видеоVideo
6 марта, 23:10 • 46839 просмотра
США могут снять санкции с российской нефти для стабилизации рынка – Бессент
6 марта, 15:35 • 56117 просмотра
ЕС рассматривает финансовую помощь для возобновления поставок нефти через "Дружбу"
6 марта, 15:23 • 63391 просмотра
россия весной готовит наступление на Донетчине - ЗеленскийVideo
6 марта, 13:05 • 44771 просмотра
Переговоры Украина-США-рф продолжаются, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс - Уиткофф
6 марта, 12:50 • 86069 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране
6 марта, 12:20 • 30498 просмотра
Правительство занялось вопросом подорожания на рынке горючего - Свириденко назвала шаги
публикации
Эксклюзивы
Дэрил Ханна раскритиковала свой образ в "Истории любви" как "хрестоматийную мизогинию"7 марта, 12:43 • 18887 просмотра
NASA впервые изменило орбиту астероида вокруг Солнца - случайно7 марта, 12:54 • 13055 просмотра
Мандалорец снимает шлем в фильме, и Педро Паскаль говорит, что это "имело идеальный смысл"7 марта, 13:15 • 16300 просмотра
Украина возобновила экспорт электроэнергии в Европу: эксперт объяснил, почему это не противоречит графикам отключений7 марта, 15:20 • 7908 просмотра
очень трудно договориться - Трамп о переговорах между Украиной и россией16:46 • 5956 просмотра
Как война вокруг Ирана угрожает продовольственной безопасности – в Дубае заканчиваются запасы продуктов6 марта, 14:46 • 49833 просмотра
Заказные уголовные производства вредят репутации украинских компаний на международной арене6 марта, 13:09 • 56835 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране6 марта, 12:50 • 86070 просмотра
Сайт StopOdrex с историями пациентов скандальной клиники Odrex возобновил работу6 марта, 11:16 • 53818 просмотра
Куда пойти в Киеве на выходных - анонсы мероприятий6 марта, 09:52 • 61444 просмотра
Мандалорец снимает шлем в фильме, и Педро Паскаль говорит, что это "имело идеальный смысл"7 марта, 13:15 • 16345 просмотра
Дэрил Ханна раскритиковала свой образ в "Истории любви" как "хрестоматийную мизогинию"7 марта, 12:43 • 18936 просмотра
Tinder согласился выплатить $60,5 млн по иску о дискриминации по возрасту7 марта, 09:47 • 21304 просмотра
"Меня просто ломали": SOWA откровенно рассказала о токсичном сотрудничестве в шоу-бизнесеPhoto6 марта, 18:52 • 22919 просмотра
Джамала поразила новым треком "Замовкни" - песня войдет в альбом "Рух мій"Video6 марта, 15:48 • 23083 просмотра
Десантники 77-й бригады ДШВ показали ликвидацию группы оккупантов возле Загрызово на Купянском направлении

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Украинские бойцы сорвали попытку минирования территории на Купянском направлении. Вражескую группу уничтожили в стрелковом бою при поддержке бомберов.

Десантники 77-й бригады ДШВ показали ликвидацию группы оккупантов возле Загрызово на Купянском направлении

Украинские десантники предотвратили минирование территории вблизи населенного пункта Загрызово на Купянском направлении, ликвидировав группу оккупантов в стрелковом бою. Об этом сообщает 77-я отдельная аэромобильная Надднепрянская бригада ДШВ, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что бойцы 2-го аэромобильного батальона 77-й бригады оперативно обнаружили передвижение российских военных. Враг пытался заложить мины в районе поселка Загрызово, чтобы усложнить маневры Вооруженных сил Украины.

Действия противника наши десантники оперативно обнаружили. Вовремя были задействованы бомберы и штурмовая группа, которая в стрелковом бою уничтожила противника. Операция по минированию – сорвана, а угроза – нейтрализована

- говорится в сообщении.

Напомним

Силы обороны ударили ракетами ATACMS и SCALP по базе "шахедов" в районе ДАП, Генштаб показал видео.

Вадим Хлюдзинский

Война в Украине
Война в Украине
Вооруженные силы Украины
Купянск