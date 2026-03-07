Внезапные наводнения в Найроби унесли жизни 23 человек и нарушили работу главного аэропорта

Волонтеры извлекали тела из затопленных районов Найроби в субботу после внезапных наводнений, начавшихся ночью, в результате которых погибли по меньшей мере 23 человека, смыло десятки автомобилей и были нарушены рейсы в крупнейшем аэропорту Восточной Африки. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Президент Кении Уильям Руто заявил, что направил команду спасателей, включая военных, для координации спасательных работ, и выразил соболезнования пострадавшим общинам.

Я также приказал немедленно выдать продукты из наших национальных стратегических резервов и распределить их семьям, пострадавшим от наводнения - отметил он в заявлении в социальных сетях.

Авиакомпания Kenya Airways сообщила, что дожди нарушили рейсы в Найроби и заставили некоторые самолеты перенаправиться в прибрежный город Момбаса.

Ученые говорят, что глобальное потепление усугубляет наводнения и засухи в Восточной Африке, концентрируя осадки в короткие, но интенсивные периоды. Исследование World Weather Attribution 2024 года показало, что изменения климата удвоили вероятность разрушительных дождей в регионе.

Издание отмечает, что некоторые из погибших получили поражение электрическим током из-за поврежденных линий электропередач. Национальный поставщик электроэнергии Kenya Power отдельно сообщил, что вода повредила оборудование на подстанции, указав 14 районов, которые пострадали.

Спасательные операции продолжаются, и власти предупреждают, что число жертв может возрасти, поскольку команды продолжают поиски людей в затопленных районах столицы.

Напомним

В феврале сильные дожди в бразильском штате Минас-Жерайс привели к гибели 22 человек, 16 из которых в Жуис-ди-Фора и шесть в Уби. Около 440 человек были вынуждены покинуть свои дома, а правительство объявило чрезвычайное положение.