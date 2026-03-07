$43.810.0050.900.00
Эксклюзив
13:30
Женщины в армии: о службе, усталости, материнстве и цене возвращения
Эксклюзив
12:32
Как убрать живот и укрепить тело дома - советы тренера
Эксклюзив
7 марта, 10:22
Сокращение импорта топлива из европейских стран - чем это грозит Украине
7 марта, 10:06
Силы обороны ударили ракетами ATACMS и SCALP по базе "шахедов" в районе ДАП - Генштаб показал видеоVideo
6 марта, 23:10
США могут снять санкции с российской нефти для стабилизации рынка – Бессент
6 марта, 15:35
ЕС рассматривает финансовую помощь для возобновления поставок нефти через "Дружбу"
6 марта, 15:23
россия весной готовит наступление на Донетчине - ЗеленскийVideo
6 марта, 13:05
Переговоры Украина-США-рф продолжаются, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс - Уиткофф
6 марта, 12:50
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране
6 марта, 12:20
Правительство занялось вопросом подорожания на рынке горючего - Свириденко назвала шаги
Эксклюзивы
Внезапные наводнения в Найроби унесли жизни 23 человек и нарушили работу главного аэропорта

Киев • УНН

 • 1320 просмотра

Из-за ночных ливней в Кении погибли 23 человека и заблокированы авиарейсы. Президент привлек военных к спасательным работам и выдаче продуктов со складов.

Внезапные наводнения в Найроби унесли жизни 23 человек и нарушили работу главного аэропорта

Волонтеры извлекали тела из затопленных районов Найроби в субботу после внезапных наводнений, начавшихся ночью, в результате которых погибли по меньшей мере 23 человека, смыло десятки автомобилей и были нарушены рейсы в крупнейшем аэропорту Восточной Африки. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Президент Кении Уильям Руто заявил, что направил команду спасателей, включая военных, для координации спасательных работ, и выразил соболезнования пострадавшим общинам.

Я также приказал немедленно выдать продукты из наших национальных стратегических резервов и распределить их семьям, пострадавшим от наводнения

- отметил он в заявлении в социальных сетях.

Авиакомпания Kenya Airways сообщила, что дожди нарушили рейсы в Найроби и заставили некоторые самолеты перенаправиться в прибрежный город Момбаса.

Ученые говорят, что глобальное потепление усугубляет наводнения и засухи в Восточной Африке, концентрируя осадки в короткие, но интенсивные периоды. Исследование World Weather Attribution 2024 года показало, что изменения климата удвоили вероятность разрушительных дождей в регионе.

Издание отмечает, что некоторые из погибших получили поражение электрическим током из-за поврежденных линий электропередач. Национальный поставщик электроэнергии Kenya Power отдельно сообщил, что вода повредила оборудование на подстанции, указав 14 районов, которые пострадали.

Спасательные операции продолжаются, и власти предупреждают, что число жертв может возрасти, поскольку команды продолжают поиски людей в затопленных районах столицы.

Напомним

В феврале сильные дожди в бразильском штате Минас-Жерайс привели к гибели 22 человек, 16 из которых в Жуис-ди-Фора и шесть в Уби. Около 440 человек были вынуждены покинуть свои дома, а правительство объявило чрезвычайное положение.

Андрей Тимощенков

Новости Мира
Энергетика
Социальная сеть
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Reuters
Кения