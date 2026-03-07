Раптові повені в Найробі забрали життя 23 людей і порушили роботу головного аеропорту

Волонтери витягували тіла з підтоплених районів Найробі в суботу після раптових повеней, що почалися вночі, унаслідок яких загинули щонайменше 23 людини, змивало десятки автомобілів і були порушені рейси в найбільшому аеропорту Східної Африки. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Президент Кенії Вільям Руто заявив, що направив команду рятувальників, включно з військовими, для координації рятувальних робіт, і висловив співчуття постраждалим громадам.

Я також наказав негайно видати продукти з наших національних стратегічних резервів та розподілити їх сім’ям, постраждалим від повені - зазначив він у заяві в соціальних мережах.

Авіакомпанія Kenya Airways повідомила, що дощі порушили рейси до Найробі та змусили деякі літаки перенаправитися до прибережного міста Момбаса.

Вчені кажуть, що глобальне потепління погіршує повені та посухи в Східній Африці, концентруючи опади у короткі, але інтенсивні періоди. Дослідження World Weather Attribution 2024 року показало, що зміни клімату подвоїли ймовірність руйнівних дощів у регіоні.

Видання зазначає, що дехто з загиблих отримав ураження електричним струмом через пошкоджені лінії електропередач. Національний постачальник електроенергії Kenya Power окремо повідомив, що вода пошкодила обладнання на підстанції, вказавши 14 районів, які постраждали.

Рятувальні операції тривають, і влада попереджає, що кількість жертв може зрости, оскільки команди продовжують пошуки людей у затоплених районах столиці.

Нагадаємо

