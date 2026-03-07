Раптові повені в Найробі забрали життя 23 людей і порушили роботу головного аеропорту
Київ • УНН
Через нічні зливи у Кенії загинули 23 особи та заблоковано авіарейси. Президент залучив військових до рятувальних робіт і видачі продуктів зі складів.
Волонтери витягували тіла з підтоплених районів Найробі в суботу після раптових повеней, що почалися вночі, унаслідок яких загинули щонайменше 23 людини, змивало десятки автомобілів і були порушені рейси в найбільшому аеропорту Східної Африки. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Президент Кенії Вільям Руто заявив, що направив команду рятувальників, включно з військовими, для координації рятувальних робіт, і висловив співчуття постраждалим громадам.
Я також наказав негайно видати продукти з наших національних стратегічних резервів та розподілити їх сім’ям, постраждалим від повені
Авіакомпанія Kenya Airways повідомила, що дощі порушили рейси до Найробі та змусили деякі літаки перенаправитися до прибережного міста Момбаса.
Вчені кажуть, що глобальне потепління погіршує повені та посухи в Східній Африці, концентруючи опади у короткі, але інтенсивні періоди. Дослідження World Weather Attribution 2024 року показало, що зміни клімату подвоїли ймовірність руйнівних дощів у регіоні.
Видання зазначає, що дехто з загиблих отримав ураження електричним струмом через пошкоджені лінії електропередач. Національний постачальник електроенергії Kenya Power окремо повідомив, що вода пошкодила обладнання на підстанції, вказавши 14 районів, які постраждали.
Рятувальні операції тривають, і влада попереджає, що кількість жертв може зрости, оскільки команди продовжують пошуки людей у затоплених районах столиці.
Нагадаємо
У лютому сильні дощі в бразильському штаті Мінас-Жерайс призвели до загибелі 22 людей, 16 з яких у Жуїз-де-Фора та шість в Убі. Близько 440 осіб були змушені покинути свої будинки, а уряд оголосив надзвичайний стан.