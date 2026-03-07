$43.810.0050.900.00
Ексклюзив
13:30 • 9008 перегляди
Жінки у війську: про службу, втому, материнство й ціну повернення
Ексклюзив
12:32 • 17922 перегляди
Як прибрати живіт та зміцнити тіло вдома - поради тренерки
Ексклюзив
7 березня, 10:22 • 16805 перегляди
Скорочення імпорту пального від європейських країн - чим це загрожує Україні
7 березня, 10:06 • 19370 перегляди
Сили оборони вдарили ракетами ATACMS та SCALP по базі "шахедів" у районі ДАП - Генштаб показав відеоVideo
6 березня, 23:10 • 39625 перегляди
США можуть зняти санкції із російської нафти для стабілізації ринку – Бессент
6 березня, 15:35 • 52985 перегляди
ЄС розглядає фінансову допомогу для відновлення постачання нафти через "Дружбу"
6 березня, 15:23 • 59980 перегляди
росія навесні готує наступ на Донеччині - ЗеленськийVideo
6 березня, 13:05 • 43994 перегляди
Переговори Україна-США-рф тривають, і найближчими тижнями очікується додатковий прогрес - Віткофф
6 березня, 12:50 • 79720 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані
6 березня, 12:20 • 30005 перегляди
Уряд взявся за питання підвищення цін на ринку пального - Свириденко назвала кроки
Раптові повені в Найробі забрали життя 23 людей і порушили роботу головного аеропорту

Київ • УНН

 • 454 перегляди

Через нічні зливи у Кенії загинули 23 особи та заблоковано авіарейси. Президент залучив військових до рятувальних робіт і видачі продуктів зі складів.

Раптові повені в Найробі забрали життя 23 людей і порушили роботу головного аеропорту

Волонтери витягували тіла з підтоплених районів Найробі в суботу після раптових повеней, що почалися вночі, унаслідок яких загинули щонайменше 23 людини, змивало десятки автомобілів і були порушені рейси в найбільшому аеропорту Східної Африки. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Президент Кенії Вільям Руто заявив, що направив команду рятувальників, включно з військовими, для координації рятувальних робіт, і висловив співчуття постраждалим громадам.

Я також наказав негайно видати продукти з наших національних стратегічних резервів та розподілити їх сім’ям, постраждалим від повені

- зазначив він у заяві в соціальних мережах.

Авіакомпанія Kenya Airways повідомила, що дощі порушили рейси до Найробі та змусили деякі літаки перенаправитися до прибережного міста Момбаса.

Вчені кажуть, що глобальне потепління погіршує повені та посухи в Східній Африці, концентруючи опади у короткі, але інтенсивні періоди. Дослідження World Weather Attribution 2024 року показало, що зміни клімату подвоїли ймовірність руйнівних дощів у регіоні.

Видання зазначає, що дехто з загиблих отримав ураження електричним струмом через пошкоджені лінії електропередач. Національний постачальник електроенергії Kenya Power окремо повідомив, що вода пошкодила обладнання на підстанції, вказавши 14 районів, які постраждали.

Рятувальні операції тривають, і влада попереджає, що кількість жертв може зрости, оскільки команди продовжують пошуки людей у затоплених районах столиці.

Нагадаємо

У лютому сильні дощі в бразильському штаті Мінас-Жерайс призвели до загибелі 22 людей, 16 з яких у Жуїз-де-Фора та шість в Убі. Близько 440 осіб були змушені покинути свої будинки, а уряд оголосив надзвичайний стан.

Андрій Тимощенков

