Щонайменше 22 загиблих після сильних дощів у Бразилії

Щонайменше 22 людини загинули після сильних дощів у південно-східному штаті Мінас-Жерайс у Бразилії, повідомила місцева влада у вівторок, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Рятувальна служба штату підтвердила 16 смертей у місті Жуїз-де-Фора та шість в Убі, розташованому приблизно за 110 км від нього.

Президент країни Луїс Інасіу Лула да Сілва висловив свої співчуття у повідомленні у X. "Наше завдання – забезпечити гуманітарну допомогу, відновити основні послуги, надати підтримку переміщеним особам та допомогу у відновленні", – написав він.

За даними мерії Жуїз-де-Фора, близько 440 людей були змушені покинути свої будинки через повені та зсуви, які призвели до припинення занять у муніципальних школах.

Для реагування на інциденти та пошуку зниклих безвісти було мобілізовано спеціалізовані групи, додали в мерії.

Агентство G1 повідомило, що в місті зникли безвісти 45 осіб, у тому числі діти.

Уряд Бразилії оголосив надзвичайний стан у Жуїз-де-Фора, прискорюючи надання допомоги та гуманітарної підтримки, йдеться у заяві.

У більшості Бразилії пік сезону дощів припадає на літній період, з грудня по березень, коли часто йдуть сильні зливи, грози, повені та зсуви.

Мерія Жуїз-де-Фора повідомила, що лютий став найбільш дощовим в історії міста, кількість опадів вже більш ніж удвічі перевищила очікувану у цей місяць.

Мер Маргаріда Саломао заявила у соціальних мережах, що ситуація "критична".

Національний інститут метеорології Бразилії у вівторок випустив попередження про сильні дощі для деяких районів 14 штатів, включаючи всю територію Мінас-Жерайс та Ріо-де-Жанейро.

