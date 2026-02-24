$43.300.02
Лідери G7 зробили заяву до роковин вторгнення рф - підтвердили підтримку України та зусиль Трампа щодо мирного процесу
14:55 • 5680 перегляди
Зеленський призначив нового головного перемовника щодо вступу до ЄС
14:05 • 6958 перегляди
Рада дозволила підвищувати зарплати працівникам позашкільної освіти
Ексклюзив
12:55 • 14559 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
12:04 • 11688 перегляди
Генштаб підтвердив ураження МТЗ "Рубікону" та інших об'єктів окупантів, у тому числі за допомогою ATACMS
Ексклюзив
24 лютого, 09:05 • 27664 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
24 лютого, 08:57 • 20548 перегляди
Україна готова діяти конструктивно на тлі спору щодо "Дружби" з Угорщиною, є реалістичні рішення - голова МЗС
24 лютого, 08:32 • 18730 перегляди
Європейські лідери надіслали меседжі підтримки Україні у річницю вторгнення рф - що у заявахPhoto
Ексклюзив
24 лютого, 07:45 • 18168 перегляди
"Він помер у мене на руках у російському полоні" - чотири роки великої війни, що змінила мільйони життів Photo
24 лютого, 06:54 • 16728 перегляди
Зеленський звернувся до українців у роковини вторгнення з бункеру на Банковій, де працював на початку війниVideo
Щонайменше 22 загиблих після сильних дощів у Бразилії

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Сильні дощі в бразильському штаті Мінас-Жерайс призвели до загибелі 22 людей, 16 з яких у Жуїз-де-Фора та шість в Убі. Близько 440 осіб були змушені покинути свої будинки, а уряд оголосив надзвичайний стан.

Щонайменше 22 загиблих після сильних дощів у Бразилії

Щонайменше 22 людини загинули після сильних дощів у південно-східному штаті Мінас-Жерайс у Бразилії, повідомила місцева влада у вівторок, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Рятувальна служба штату підтвердила 16 смертей у місті Жуїз-де-Фора та шість в Убі, розташованому приблизно за 110 км від нього.

Президент країни Луїс Інасіу Лула да Сілва висловив свої співчуття у повідомленні у X. "Наше завдання – забезпечити гуманітарну допомогу, відновити основні послуги, надати підтримку переміщеним особам та допомогу у відновленні", – написав він.

За даними мерії Жуїз-де-Фора, близько 440 людей були змушені покинути свої будинки через повені та зсуви, які призвели до припинення занять у муніципальних школах.

Для реагування на інциденти та пошуку зниклих безвісти було мобілізовано спеціалізовані групи, додали в мерії.

Агентство G1 повідомило, що в місті зникли безвісти 45 осіб, у тому числі діти.

Уряд Бразилії оголосив надзвичайний стан у Жуїз-де-Фора, прискорюючи надання допомоги та гуманітарної підтримки, йдеться у заяві.

У більшості Бразилії пік сезону дощів припадає на літній період, з грудня по березень, коли часто йдуть сильні зливи, грози, повені та зсуви.

Мерія Жуїз-де-Фора повідомила, що лютий став найбільш дощовим в історії міста, кількість опадів вже більш ніж удвічі перевищила очікувану у цей місяць.

Мер Маргаріда Саломао заявила у соціальних мережах, що ситуація "критична".

Національний інститут метеорології Бразилії у вівторок випустив попередження про сильні дощі для деяких районів 14 штатів, включаючи всю територію Мінас-Жерайс та Ріо-де-Жанейро.

Масштабна повінь в Африці: понад 200 загиблих та тисячі евакуйованих17.01.26, 07:51 • 6333 перегляди

