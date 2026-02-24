По меньшей мере 22 человека погибли в результате сильных дождей в Бразилии

$43.300.02
Эксклюзив
16:08 • 104 просмотра
Врач-вирусолог объяснила, что на самом деле влияет на распространение гриппа и ОРВИ
15:23 • 2442 просмотра
Лидеры G7 сделали заявление к годовщине вторжения рф - подтвердили поддержку Украины и усилий Трампа по мирному процессу
14:55 • 6294 просмотра
Зеленский назначил нового главного переговорщика по вступлению в ЕС
14:05 • 7518 просмотра
Рада разрешила повышать зарплаты работникам внешкольного образования
Эксклюзив
12:55 • 15028 просмотра
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
12:04 • 11879 просмотра
Генштаб подтвердил поражение МТС "Рубикона" и других объектов оккупантов, в том числе с помощью ATACMS
Эксклюзив
24 февраля, 09:05 • 27975 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
24 февраля, 08:57 • 20632 просмотра
Украина готова действовать конструктивно на фоне спора по "Дружбе" с Венгрией, есть реалистичные решения - глава МИД
24 февраля, 08:32 • 18765 просмотра
Европейские лидеры направили послания поддержки Украине в годовщину вторжения рф - что в заявленияхPhoto
Эксклюзив
24 февраля, 07:45 • 18192 просмотра
"Он умер у меня на руках в российском плену" - четыре года большой войны, изменившей миллионы жизнейPhoto
публикации
Эксклюзивы
Популярные новости
Европейские лидеры прибыли в Киев в четвертую годовщину вторжения рфPhoto24 февраля, 07:05 • 25172 просмотра
В Киеве состоятся заседания Коалиции желающих и саммит "Украина - страны Северной Европы и Балтии"24 февраля, 07:43 • 4718 просмотра
Федоров озвучил "план войны" и назвал три цели МинобороныVideo24 февраля, 09:17 • 14130 просмотра
Британия объявила о крупнейшем пакете санкций против рф - до 300 новых ограничений24 февраля, 09:44 • 18762 просмотра
Экс-жена Остапчука рассказала об издевательствах в браке - нынешняя избранница угрожает судомPhoto12:26 • 9450 просмотра
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
Эксклюзив
12:55 • 15028 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
Эксклюзив
24 февраля, 09:05 • 27975 просмотра
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса23 февраля, 14:00 • 47184 просмотра
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
Эксклюзив
23 февраля, 13:20 • 66451 просмотра
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт
Эксклюзив
23 февраля, 13:02 • 69505 просмотра
По меньшей мере 22 человека погибли в результате сильных дождей в Бразилии

Киев • УНН

 • 232 просмотра

Сильные дожди в бразильском штате Минас-Жерайс привели к гибели 22 человек, 16 из которых в Жуис-ди-Фора и шесть в Убе. Около 440 человек были вынуждены покинуть свои дома, а правительство объявило чрезвычайное положение.

По меньшей мере 22 человека погибли в результате сильных дождей в Бразилии

По меньшей мере 22 человека погибли после сильных дождей в юго-восточном штате Минас-Жерайс в Бразилии, сообщили местные власти во вторник, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Спасательная служба штата подтвердила 16 смертей в городе Жуис-ди-Фора и шесть в Уби, расположенном примерно в 110 км от него.

Президент страны Луис Инасиу Лула да Силва выразил свои соболезнования в сообщении в X. "Наша задача – обеспечить гуманитарную помощь, восстановить основные услуги, оказать поддержку перемещенным лицам и помощь в восстановлении", – написал он.

По данным мэрии Жуис-ди-Фора, около 440 человек были вынуждены покинуть свои дома из-за наводнений и оползней, которые привели к прекращению занятий в муниципальных школах.

Для реагирования на инциденты и поиска пропавших без вести были мобилизованы специализированные группы, добавили в мэрии.

Агентство G1 сообщило, что в городе пропали без вести 45 человек, в том числе дети.

Правительство Бразилии объявило чрезвычайное положение в Жуис-ди-Фора, ускоряя оказание помощи и гуманитарной поддержки, говорится в заявлении.

В большинстве Бразилии пик сезона дождей приходится на летний период, с декабря по март, когда часто идут сильные ливни, грозы, наводнения и оползни.

Мэрия Жуис-ди-Фора сообщила, что февраль стал самым дождливым в истории города, количество осадков уже более чем вдвое превысило ожидаемое в этот месяц.

Мэр Маргарида Саломао заявила в социальных сетях, что ситуация "критическая".

Национальный институт метеорологии Бразилии во вторник выпустил предупреждение о сильных дождях для некоторых районов 14 штатов, включая всю территорию Минас-Жерайс и Рио-де-Жанейро.

Юлия Шрамко

Новости МираПроисшествия
