По меньшей мере 22 человека погибли в результате сильных дождей в Бразилии

Сильные дожди в бразильском штате Минас-Жерайс привели к гибели 22 человек, 16 из которых в Жуис-ди-Фора и шесть в Убе. Около 440 человек были вынуждены покинуть свои дома, а правительство объявило чрезвычайное положение.