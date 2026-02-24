По меньшей мере 22 человека погибли в результате сильных дождей в Бразилии
Киев • УНН
Сильные дожди в бразильском штате Минас-Жерайс привели к гибели 22 человек, 16 из которых в Жуис-ди-Фора и шесть в Убе. Около 440 человек были вынуждены покинуть свои дома, а правительство объявило чрезвычайное положение.
По меньшей мере 22 человека погибли после сильных дождей в юго-восточном штате Минас-Жерайс в Бразилии, сообщили местные власти во вторник, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Спасательная служба штата подтвердила 16 смертей в городе Жуис-ди-Фора и шесть в Уби, расположенном примерно в 110 км от него.
Президент страны Луис Инасиу Лула да Силва выразил свои соболезнования в сообщении в X. "Наша задача – обеспечить гуманитарную помощь, восстановить основные услуги, оказать поддержку перемещенным лицам и помощь в восстановлении", – написал он.
По данным мэрии Жуис-ди-Фора, около 440 человек были вынуждены покинуть свои дома из-за наводнений и оползней, которые привели к прекращению занятий в муниципальных школах.
Для реагирования на инциденты и поиска пропавших без вести были мобилизованы специализированные группы, добавили в мэрии.
Агентство G1 сообщило, что в городе пропали без вести 45 человек, в том числе дети.
Правительство Бразилии объявило чрезвычайное положение в Жуис-ди-Фора, ускоряя оказание помощи и гуманитарной поддержки, говорится в заявлении.
В большинстве Бразилии пик сезона дождей приходится на летний период, с декабря по март, когда часто идут сильные ливни, грозы, наводнения и оползни.
Мэрия Жуис-ди-Фора сообщила, что февраль стал самым дождливым в истории города, количество осадков уже более чем вдвое превысило ожидаемое в этот месяц.
Мэр Маргарида Саломао заявила в социальных сетях, что ситуация "критическая".
Национальный институт метеорологии Бразилии во вторник выпустил предупреждение о сильных дождях для некоторых районов 14 штатов, включая всю территорию Минас-Жерайс и Рио-де-Жанейро.
