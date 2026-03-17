Подростки подали в суд на компанию Маска из-за порнографических изображений, созданных Grok
Киев • УНН
Три девушки обвиняют xAI в создании откровенных изображений без согласия через чат-бот. Истцы требуют компенсации и запрета на генерацию контента.
Три молодые женщины подали иск в федеральный суд Калифорнии против компании xAI Илона Маска. Они обвиняют разработчика чат-бота Grok в содействии созданию сексуализированных изображений с их участием без согласия. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.
Подробности
Согласно иску, пользователи Grok изменяли фотографии и видео истцов, чтобы создавать откровенные или обнаженные изображения. Две из пострадавших являются несовершеннолетними, а все трое скрывают свои имена для защиты конфиденциальности.
Контент распространялся в чатах
Согласно жалобе, подобные материалы распространялись на серверах Discord и могли включать изображения по меньшей мере 18 других несовершеннолетних. Одна из истцов узнала о поддельных изображениях после анонимного сообщения в Instagram.
Еврокомиссия расследует распространение незаконного контента через чат-бот Grok Илона Маска26.01.26, 15:27 • 5999 просмотров
Адвокаты заявляют, что функции Grok, которые позволяли создавать подобный контент, были запущены для увеличения популярности чат-бота и платформы X.
Требования истцов
Истцы требуют компенсации убытков и судебного запрета на создание подобных изображений с помощью Grok. В иске отмечается, что распространение таких материалов нанесло серьезный ущерб их конфиденциальности, достоинству и безопасности.
Ранее регуляторы в Великобритании, ЕС и США уже начали расследование относительно возможности создания сексуализированных изображений реальных людей с помощью Grok.
Регулятор ЕС начал расследование в отношении чат-бота X Маска из-за сексуализированных ИИ-изображений17.02.26, 08:48 • 4478 просмотров