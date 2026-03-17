Подростки подали в суд на компанию Маска из-за порнографических изображений, созданных Grok

Три молодые женщины подали иск в федеральный суд Калифорнии против компании xAI Илона Маска. Они обвиняют разработчика чат-бота Grok в содействии созданию сексуализированных изображений с их участием без согласия. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Подробности

Согласно иску, пользователи Grok изменяли фотографии и видео истцов, чтобы создавать откровенные или обнаженные изображения. Две из пострадавших являются несовершеннолетними, а все трое скрывают свои имена для защиты конфиденциальности.

Контент распространялся в чатах

Согласно жалобе, подобные материалы распространялись на серверах Discord и могли включать изображения по меньшей мере 18 других несовершеннолетних. Одна из истцов узнала о поддельных изображениях после анонимного сообщения в Instagram.

Адвокаты заявляют, что функции Grok, которые позволяли создавать подобный контент, были запущены для увеличения популярности чат-бота и платформы X.

Требования истцов

Истцы требуют компенсации убытков и судебного запрета на создание подобных изображений с помощью Grok. В иске отмечается, что распространение таких материалов нанесло серьезный ущерб их конфиденциальности, достоинству и безопасности.

Ранее регуляторы в Великобритании, ЕС и США уже начали расследование относительно возможности создания сексуализированных изображений реальных людей с помощью Grok.

