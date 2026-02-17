Регулятор ЕС начал расследование в отношении чат-бота X Маска из-за сексуализированных ИИ-изображений

$43.100.11
51.130.09
ukenru
04:30 • 12817 просмотра
Масштабная ракетная атака на Украину вызвала тревогу по всей стране и активизацию сил ПВО
16 февраля, 17:19 • 21084 просмотра
Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов, поддерживающих агрессию против Украины
Эксклюзив
16 февраля, 16:45 • 31150 просмотра
США смягчают тон, Европа наконец вооружается, а Украина остается в фокусе – итоги Мюнхенской конференции
16 февраля, 14:18 • 25727 просмотра
Количество ДТП в Украине на фоне непогоды удвоилось за 5 часов, достигнув 785 случаевPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 13:44 • 40308 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 12:57 • 30131 просмотра
Перезагрузка мира, технологий и политики - 17 февраля солнечное затмение в Водолее
Эксклюзив
16 февраля, 11:42 • 52324 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
16 февраля, 09:37 • 27065 просмотра
Зеленский: путина нельзя остановить поцелуями или цветами, мой совет всем - не делайте этого
16 февраля, 06:15 • 30008 просмотра
Экс-министру Галущенко сообщили о подозренииPhoto
16 февраля, 00:16 • 35893 просмотра
Украинская делегация во главе с Будановым отправилась в Женеву на переговоры с РФ и США
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−9°
0м/с
92%
745мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Германии заявили, что практически исчерпали запасы ракет для ПВО, которые могли бы передать Украине16 февраля, 20:54 • 4832 просмотра
Западные ветераны на истребителях F-16 начали боевые дежурства в небе над Киевской областью – Intelligence16 февраля, 21:26 • 7142 просмотра
В Хорватии задержали украинца со скрытыми полмиллиона евро в автомобиле16 февраля, 21:44 • 13394 просмотра
Гендиректор Rheinmetall заявил о критической нехватке средств для увеличения поставок оружия Украине16 февраля, 22:58 • 9196 просмотра
Джессика Альба заплатит Кэшу Уоррену $3 млн после развода16 февраля, 23:14 • 10078 просмотра
публикации
Госслужба занятости назвала ТОП-10 самых востребованных профессий16 февраля, 18:03 • 16047 просмотра
Земля под скандальной клиникой Odrex: промышленное назначение, медицинский бизнес и уголовное производствоPhoto16 февраля, 14:10 • 26760 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 13:44 • 40304 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
Эксклюзив
16 февраля, 11:42 • 52322 просмотра
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
Эксклюзив
15 февраля, 14:11 • 85162 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Джеффри Эпштейн
Кирилл Буданов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Женева
Вашингтон
Село
Реклама
УНН Lite
Джессика Альба заплатит Кэшу Уоррену $3 млн после развода16 февраля, 23:14 • 10108 просмотра
Тарас Цымбалюк напугал поклонников больничным фото и объяснил, что с ним произошлоPhoto16 февраля, 18:54 • 12046 просмотра
Ричард Гир нежно поздравил жену и засветился с детьми на редких кадрахVideo16 февраля, 17:06 • 14622 просмотра
Дочь Умы Турман и Итана Хоука тайно вышла замуж за музыканта16 февраля, 13:26 • 24046 просмотра
Комик Джимми Фэллон и музыкальный магнат Томми Моттола готовятся к запуску собственного бренда соуса для пасты16 февраля, 01:45 • 29960 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Сериал
Золото

Регулятор ЕС начал расследование в отношении чат-бота X Маска из-за сексуализированных ИИ-изображений

Киев • УНН

 • 26 просмотра

Европейский орган по защите данных начал расследование в отношении чат-бота Grok от X из-за создания ИИ-изображений сексуального характера без согласия. Это становится очередным свидетельством усиленного внимания регуляторов к платформе.

Регулятор ЕС начал расследование в отношении чат-бота X Маска из-за сексуализированных ИИ-изображений

Европейский орган по защите персональных данных начал "масштабное" расследование в отношении чат-бота X Илона Маска из-за созданных с помощью ИИ изображений сексуального характера без согласия, что является очередным свидетельством того, как регулирующие органы проверяют чат-бот Grok, используемый в социальной сети, пишет УНН со ссылкой на Financial Times.

Детали

Ирландская комиссия по защите данных (Data Protection Commission), отвечающая за соблюдение Общего регламента ЕС по защите данных, заявила в понедельник вечером, что начала расследование создания и публикации Grok "потенциально вредоносных" изображений сексуального характера, содержащих или связанных с обработкой данных пользователей из ЕС.

Чат-бот Grok интегрирован в ленты социальных сетей X и разработан стартапом Маска xAI, который в прошлом году приобрел X. Ранее в этом месяце xAI объединился с компанией Маска SpaceX, создавшей ракетную компанию, в результате чего образовался гигант стоимостью 1,5 триллиона долларов.

Илон Маск объединяет SpaceX и xAI в преддверии масштабного выхода на биржу03.02.26, 00:56 • 3695 просмотров

Расследование стало последним в серии проверок, проводимых международными органами в отношении X после того, как в начале января с помощью Grok были созданы тысячи сексуализированных дипфейков с изображением женщин, что вызвало широкую волну возмущения со стороны пользователей, экспертов по безопасности и политиков.

"Комиссия по защите данных взаимодействует с [X] с тех пор, как несколько недель назад в СМИ появились сообщения о вероятной возможности пользователей X запускать учетную запись @Grok в X для создания сексуализированных изображений реальных людей, включая детей", - заявил в понедельник заместитель комиссара Комиссии по защите данных Грэм Дойл.

Он добавил, что комиссия "начала масштабное расследование, которое изучит соблюдение [X] некоторых из своих основных обязательств в соответствии с GDPR по рассматриваемым вопросам".

Маск, пишет издание, занял пассивную позицию в отношении модерации чат-бота Grok, ссылаясь на свободу слова. Прошлым летом компания xAI внесла изменения в чат-бота после того, как он восхвалял Гитлера и публиковал антисемитские сообщения на платформе X.

В начале февраля французские и европейские следователи провели обыск в офисах X в Париже в рамках масштабного расследования алгоритмов X, а также распространения материалов сексуального характера, созданных с помощью ИИ. Французская прокуратура вызвала Маска и Линду Яккарино, бывшего генерального директора X, на "добровольные допросы" в Париже в апреле.

Во Франции пришли с обысками в офис компании X, Маска вызвали на допрос03.02.26, 13:25 • 3625 просмотров

На прошлой неделе Управление комиссара по информации Великобритании (Information Commissioner’s Office) также объявило о начале нового расследования в отношении X и xAI, заявив о "серьезных опасениях" относительно использования Grok персональных данных и "его потенциальной способности создавать вредоносный контент сексуального характера в виде изображений и видео".

ЕС уже начал официальное расследование в отношении xAI по факту распространения Grok изображений сексуального характера женщин и детей в соответствии с Законом о цифровых услугах ЕС (Digital Services Act), который обязывает крупные технологические платформы принимать меры по предотвращению распространения незаконного и вредоносного контента.

Еврокомиссия и Великобритания требуют от X объяснений из-за сексуализированных изображений, созданных ИИ Grok05.01.26, 23:59 • 4659 просмотров

Однако европейское расследование, объявленное в понедельник, оценит, нарушила ли компания X основные правила ЕС GDPR, которые обязывают компании обеспечивать обработку персональных данных пользователей только для конкретных законных целей, учитывать конфиденциальность при разработке продуктов и проводить анализ рисков до запуска, например, функций, представляющих высокий риск.

После давления со стороны правительств разных стран, включая угрозы штрафов и запретов в ЕС, Великобритании и Франции, в прошлом месяце компания X ввела "технологические меры", чтобы ограничить возможность Grok создавать определенные изображения откровенного характера. Однако компания настаивает на удалении материалов, содержащих детскую сексуальную эксплуатацию, и материалов с изображением обнаженного тела без согласия.

В ответ на французские рейды компания X заявила в своем сообщении, что обвинения "безосновательны" и она "категорически отрицает любые правонарушения". Она назвала рейд "злоупотреблением, актом правоохранительной деятельности, направленным на достижение незаконных политических целей", добавив, что расследование "искажает французское законодательство, обходит надлежащую правовую процедуру и ставит под угрозу свободу слова".

Последнее расследование проводится в неспокойный период для компании X, когда на прошлой неделе компанию покинули десятки сотрудников, в том числе два соучредителя. На общем собрании в среду Маск заявил, что проводит реструктуризацию группы после слияния со SpaceX.

Илон Маск стал первым человеком в мире с состоянием более 800 млрд долларов после сделки SpaceX и xAI - Forbes04.02.26, 14:46 • 2830 просмотров

Юлия Шрамко

Новости МираТехнологии
ИИ (искусственный интеллект)
Обыск
Социальная сеть
SpaceX
Европейский Союз
Илон Маск
Париж
Франция
Великобритания