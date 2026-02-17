Регулятор ЄС розпочав розслідування щодо чат-бота X Маска через сексуалізовані ШІ-зображення

$43.100.11
51.130.09
ukenru
04:30 • 12781 перегляди
Масштабна ракетна атака на Україну спричинила тривогу по всій країні та активізацію сил ППО
16 лютого, 17:19 • 21043 перегляди
Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України
Ексклюзив
16 лютого, 16:45 • 31117 перегляди
США пом’якшують тон, Європа нарешті озброюється, а Україна залишається у фокусі - підсумки Мюнхенської конференції
16 лютого, 14:18 • 25703 перегляди
Кількість ДТП в Україні на тлі негоди подвоїлася за 5 годин, досягнувши 785 випадківPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 13:44 • 40267 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 12:57 • 30117 перегляди
Перезавантаження світу, технологій та політики - 17 лютого сонячне затемнення у Водолії
Ексклюзив
16 лютого, 11:42 • 52295 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
16 лютого, 09:37 • 27064 перегляди
Зеленський: путіна не можна зупинити поцілунками чи квітами, моя порада всім - не робіть цього
16 лютого, 06:15 • 30008 перегляди
Ексміністру Галущенку повідомили про підозруPhoto
16 лютого, 00:16 • 35893 перегляди
Українська делегація на чолі з Будановим вирушила до Женеви на переговори з рф та США
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−9°
0м/с
92%
745мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У Німеччині заявили, що практично вичерпали запаси ракети для ППО, які могли б передати Україні16 лютого, 20:54 • 4832 перегляди
Західні ветерани на винищувачах F-16 розпочали бойові чергування в небі над Київщиною – Intelligence16 лютого, 21:26 • 7142 перегляди
У Хорватії затримали українця з прихованими пів мільйона євро в автомобілі16 лютого, 21:44 • 13394 перегляди
Гендиректор Rheinmetall заявив про критичну нестачу коштів для збільшення поставок зброї Україні16 лютого, 22:58 • 9196 перегляди
Джессіка Альба заплатить Кешу Воррену $3 млн після розлучення16 лютого, 23:14 • 10078 перегляди
Публікації
Держслужба зайнятості назвала ТОП-10 найзатребуваніших професій16 лютого, 18:03 • 16028 перегляди
Земля під скандальною клінікою Odrex: промислове призначення, медичний бізнес і кримінальне провадженняPhoto16 лютого, 14:10 • 26744 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 13:44 • 40280 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
Ексклюзив
16 лютого, 11:42 • 52300 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Ексклюзив
15 лютого, 14:11 • 85146 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Джеффрі Епштайн
Кирило Буданов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Женева
Вашингтон
Село
Реклама
УНН Lite
Джессіка Альба заплатить Кешу Воррену $3 млн після розлучення16 лютого, 23:14 • 10088 перегляди
Тарас Цимбалюк налякав шанувальників лікарняним фото та пояснив, що з ним сталосяPhoto16 лютого, 18:54 • 12032 перегляди
Річард Гір ніжно привітав дружину і засвітився з дітьми на рідкісних кадрахVideo16 лютого, 17:06 • 14609 перегляди
Донька Уми Турман та Ітана Гоука таємно вийшла заміж за музиканта16 лютого, 13:26 • 24038 перегляди
Комік Джиммі Фаллон та музичний магнат Томмі Моттола готуються до запуску власного бренду соусу для пасти16 лютого, 01:45 • 29952 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Серіали
Золото

Регулятор ЄС розпочав розслідування щодо чат-бота X Маска через сексуалізовані ШІ-зображення

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Європейський орган захисту даних розпочав розслідування щодо чат-бота Grok від X через створення ШІ-зображень сексуального характеру без згоди. Це стає черговим свідченням посиленої уваги регуляторів до платформи.

Регулятор ЄС розпочав розслідування щодо чат-бота X Маска через сексуалізовані ШІ-зображення

Європейський орган захисту персональних даних розпочав "масштабне" розслідування щодо чат-бота X Ілона Маска через створені за допомогою ШІ зображення сексуального характеру без згоди, що є черговим свідченням того, як регулюючі органи перевіряють чат-бот Grok, який використовується в соціальній мережі, пише УНН з посиланням на Financial Times.

Деталі

Ірландська комісія із захисту даних (Data Protection Commission), яка відповідає за дотримання Загального регламенту ЄС із захисту даних, заявила в понеділок увечері, що розпочала розслідування створення та публікації Grok "потенційно шкідливих" зображень сексуального характеру, що містять або пов'язані з обробкою даних користувачів з ЄС.

Чат-бот Grok інтегрований у стрічки соціальних мереж X і розроблений стартапом Маска xAI, який минулого року придбав X. Раніше цього місяця xAI об'єднався з компанією Маска SpaceX, яка створила ракетну компанію, у результаті чого утворився гігант вартістю 1,5 трильйона доларів.

Ілон Маск об’єднує SpaceX та xAI напередодні масштабного виходу на біржу03.02.26, 00:56 • 3695 переглядiв

Розслідування стало останнім у серії перевірок, що проводяться міжнародними органами щодо X після того, як на початку січня за допомогою Grok було створено тисячі сексуалізованих дипфейків із зображенням жінок, що викликало широку хвилю обурення з боку користувачів, експертів з безпеки та політиків.

"Комісія захисту даних взаємодіє з [X] з того часу, як кілька тижнів тому у ЗМІ з'явилися повідомлення про ймовірну можливість користувачів X запускати обліковий запис @Grok у X для створення сексуалізованих зображень реальних людей, включаючи дітей", - заявив у понеділок заступник комісара Комісії з захисту даних Грем Дойл.

Він додав, що комісія "почала масштабне розслідування, яке вивчить дотримання [X] деяких зі своїх основних зобов'язань відповідно до GDPR щодо питань, що розглядаються".

Маск, пише видання, посів пасивну позицію щодо модерації чат-бота Grok, посилаючись на свободу слова. Минулого літа компанія xAI внесла зміни до чат-бота після того, як він вихваляв Гітлера і публікував антисемітські повідомлення на платформі X.

На початку лютого французькі та європейські слідчі провели обшук в офісах X у Парижі в межах масштабного розслідування алгоритмів X, а також поширення матеріалів сексуального характеру, створених за допомогою ШІ. Французька прокуратура викликала Маска та Лінду Яккаріно, колишнього генерального директора X, на "добровільні допити" у Парижі у квітні.

У Франції прийшли з обшуками до офісу компанії X, Маска викликали на допит 03.02.26, 13:25 • 3625 переглядiв

Минулого тижня Управління комісара з інформації Великої Британії (Information Commissioner’s Office) також оголосило про початок нового розслідування щодо X і xAI, заявивши про "серйозні побоювання" щодо використання Grok персональних даних та "його потенційної здатності створювати шкідливий контент сексуального характеру у вигляді зображень та відео".

ЄС вже розпочав офіційне розслідування щодо xAI за фактом поширення Grok зображень сексуального характеру жінок і дітей відповідно до Закону про цифрові послуги ЄС (Digital Services Act), який зобов'язує великі технологічні платформи вживати заходів щодо запобігання розповсюдженню незаконного та шкідливого контенту.

Єврокомісія та Велика Британія вимагають від X пояснень через сексуалізовані зображення, створені ШІ Grok05.01.26, 23:59 • 4659 переглядiв

Однак європейське розслідування, яке оголошено в понеділок, оцінить, чи порушила компанія X основні правила ЄС GDPR, які зобов'язують компанії забезпечувати обробку персональних даних користувачів тільки для конкретних законних цілей, враховувати конфіденційність при розробці продуктів і проводити аналіз ризиків до запуску, наприклад, функцій, що становлять високий ризик.

Після тиску з боку урядів різних країн, включаючи загрози штрафів та заборон у ЄС, Великій Британії та Франції, минулого місяця компанія X запровадила "технологічні заходи", щоб обмежити можливість Grok створювати певні зображення відвертого характеру. Проте компанія наполягає на видаленні матеріалів, що містять дитячу сексуальну експлуатацію, та матеріалів із зображенням оголеного тіла без згоди.

У відповідь на французькі рейди компанія X заявила у своєму повідомленні, що звинувачення "безпідставні" і вона "категорично заперечує будь-які правопорушення". Вона назвала рейд "зловживанням, актом правоохоронної діяльності, спрямованим на досягнення незаконних політичних цілей", додавши, що розслідування "спотворює французьке законодавство, оминає належну правову процедуру та ставить під загрозу свободу слова".

Останнє розслідування проводиться в неспокійний період для компанії X, коли минулого тижня компанію залишили десятки співробітників, у тому числі два співзасновники. На загальних зборах у середу Маск заявив, що проводить реструктуризацію групи після злиття зі SpaceX.

Ілон Маск став першою людиною у світі зі статками понад 800 млрд доларів після угоди SpaceX та xAI - Forbes04.02.26, 14:46 • 2830 переглядiв

Юлія Шрамко

СвітТехнології
ШІ (штучний інтелект)
Обшук
Соціальна мережа
SpaceX
Європейський Союз
Ілон Маск
Париж
Франція
Велика Британія