Регулятор ЄС розпочав розслідування щодо чат-бота X Маска через сексуалізовані ШІ-зображення

Європейський орган захисту персональних даних розпочав "масштабне" розслідування щодо чат-бота X Ілона Маска через створені за допомогою ШІ зображення сексуального характеру без згоди, що є черговим свідченням того, як регулюючі органи перевіряють чат-бот Grok, який використовується в соціальній мережі, пише УНН з посиланням на Financial Times.

Деталі

Ірландська комісія із захисту даних (Data Protection Commission), яка відповідає за дотримання Загального регламенту ЄС із захисту даних, заявила в понеділок увечері, що розпочала розслідування створення та публікації Grok "потенційно шкідливих" зображень сексуального характеру, що містять або пов'язані з обробкою даних користувачів з ЄС.

Чат-бот Grok інтегрований у стрічки соціальних мереж X і розроблений стартапом Маска xAI, який минулого року придбав X. Раніше цього місяця xAI об'єднався з компанією Маска SpaceX, яка створила ракетну компанію, у результаті чого утворився гігант вартістю 1,5 трильйона доларів.

Ілон Маск об’єднує SpaceX та xAI напередодні масштабного виходу на біржу

Розслідування стало останнім у серії перевірок, що проводяться міжнародними органами щодо X після того, як на початку січня за допомогою Grok було створено тисячі сексуалізованих дипфейків із зображенням жінок, що викликало широку хвилю обурення з боку користувачів, експертів з безпеки та політиків.

"Комісія захисту даних взаємодіє з [X] з того часу, як кілька тижнів тому у ЗМІ з'явилися повідомлення про ймовірну можливість користувачів X запускати обліковий запис @Grok у X для створення сексуалізованих зображень реальних людей, включаючи дітей", - заявив у понеділок заступник комісара Комісії з захисту даних Грем Дойл.

Він додав, що комісія "почала масштабне розслідування, яке вивчить дотримання [X] деяких зі своїх основних зобов'язань відповідно до GDPR щодо питань, що розглядаються".

Маск, пише видання, посів пасивну позицію щодо модерації чат-бота Grok, посилаючись на свободу слова. Минулого літа компанія xAI внесла зміни до чат-бота після того, як він вихваляв Гітлера і публікував антисемітські повідомлення на платформі X.

На початку лютого французькі та європейські слідчі провели обшук в офісах X у Парижі в межах масштабного розслідування алгоритмів X, а також поширення матеріалів сексуального характеру, створених за допомогою ШІ. Французька прокуратура викликала Маска та Лінду Яккаріно, колишнього генерального директора X, на "добровільні допити" у Парижі у квітні.

У Франції прийшли з обшуками до офісу компанії X, Маска викликали на допит

Минулого тижня Управління комісара з інформації Великої Британії (Information Commissioner’s Office) також оголосило про початок нового розслідування щодо X і xAI, заявивши про "серйозні побоювання" щодо використання Grok персональних даних та "його потенційної здатності створювати шкідливий контент сексуального характеру у вигляді зображень та відео".

ЄС вже розпочав офіційне розслідування щодо xAI за фактом поширення Grok зображень сексуального характеру жінок і дітей відповідно до Закону про цифрові послуги ЄС (Digital Services Act), який зобов'язує великі технологічні платформи вживати заходів щодо запобігання розповсюдженню незаконного та шкідливого контенту.

Єврокомісія та Велика Британія вимагають від X пояснень через сексуалізовані зображення, створені ШІ Grok

Однак європейське розслідування, яке оголошено в понеділок, оцінить, чи порушила компанія X основні правила ЄС GDPR, які зобов'язують компанії забезпечувати обробку персональних даних користувачів тільки для конкретних законних цілей, враховувати конфіденційність при розробці продуктів і проводити аналіз ризиків до запуску, наприклад, функцій, що становлять високий ризик.

Після тиску з боку урядів різних країн, включаючи загрози штрафів та заборон у ЄС, Великій Британії та Франції, минулого місяця компанія X запровадила "технологічні заходи", щоб обмежити можливість Grok створювати певні зображення відвертого характеру. Проте компанія наполягає на видаленні матеріалів, що містять дитячу сексуальну експлуатацію, та матеріалів із зображенням оголеного тіла без згоди.

У відповідь на французькі рейди компанія X заявила у своєму повідомленні, що звинувачення "безпідставні" і вона "категорично заперечує будь-які правопорушення". Вона назвала рейд "зловживанням, актом правоохоронної діяльності, спрямованим на досягнення незаконних політичних цілей", додавши, що розслідування "спотворює французьке законодавство, оминає належну правову процедуру та ставить під загрозу свободу слова".

Останнє розслідування проводиться в неспокійний період для компанії X, коли минулого тижня компанію залишили десятки співробітників, у тому числі два співзасновники. На загальних зборах у середу Маск заявив, що проводить реструктуризацію групи після злиття зі SpaceX.

Ілон Маск став першою людиною у світі зі статками понад 800 млрд доларів після угоди SpaceX та xAI - Forbes