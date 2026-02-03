$42.810.04
Найближчим часом ви почуєте вже певні результати: Умєров про обмін полоненими
19:26 • 6418 перегляди
Україна продовжила санкції проти Фірташа та Козака
18:38 • 12257 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo
Ексклюзив
18:37 • 11551 перегляди
Пенсійна реформа в Україні: що реально змінять та чи підвищать мінімальні виплати до 6000 грн
18:01 • 10163 перегляди
Не тільки тристоронній формат, але й двосторонній з США: Зеленський про новий раунд переговорів щодо завершення війни
2 лютого, 16:56 • 10367 перегляди
Організація виборів в Україні може обійтися в 10 млрд гривень - ЦВК
2 лютого, 15:28 • 17494 перегляди
"Файли Епштейна": як скандал може призвести до падіння норвезької корони і ув'язнення політичних еліт
2 лютого, 11:00 • 24314 перегляди
Зеленський: обстріли рф енергооб'єктів за добу були біля фронту і в прикордонні, але без цілеспрямованих ударів росії ракетами і "шахедами" по енергоінфраструктурі
2 лютого, 08:37 • 39146 перегляди
Україна запускає "білий список" Starlink у відповідь на використання терміналів росіянами: як це працюватиме
1 лютого, 12:14 • 60915 перегляди
Суд у москві заочно арештував командувача ВМС ЗСУ Олексія Неїжпапу: у чому його звинуватили
Ілон Маск об’єднує SpaceX та xAI напередодні масштабного виходу на біржу

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Ілон Маск планує об'єднати SpaceX та xAI для створення технологічного гіганта. Це злиття передує масштабному IPO, яке може стати найбільшим в історії фондового ринку.

Ілон Маск об’єднує SpaceX та xAI напередодні масштабного виходу на біржу

Засновник компаній SpaceX та xAI Ілон Маск готується до стратегічного злиття своїх активів у сфері космосу та штучного інтелекту. Як повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела, цей крок має на меті створення технологічного гіганта з безпрецедентною капіталізацією перед запланованим мега-IPO, яке може стати найбільшим в історії фондового ринку. Про це пише УНН.

Деталі

Об'єднання SpaceX, що є лідером у сфері ракетобудування та супутникового зв'язку Starlink, із розробником штучного інтелекту xAI дозволить інтегрувати передові алгоритми в управління космічними місіями та автономними системами. Згідно з планом Маска, потужності xAI забезпечать нову інтелектуальну платформу для аналізу величезних масивів даних, які генерує супутникове угруповання.

Це рішення дозволить SpaceX отримати власний інтелектуальний центр, що критично важливо для майбутніх місій на Марс та розвитку мережі Starlink

– зазначають аналітики, близькі до процесу підготовки угоди.

Підготовка до мега-IPO та оцінка компанії

Очікується, що об'єднана структура вийде на публічний ринок уже найближчим часом. Інвестори прогнозують, що оцінка компанії після злиття може сягнути рекордних значень, враховуючи домінування SpaceX на ринку запусків та швидке зростання xAI.

Маск відреагував на звернення України щодо Starlink: обмеження спрацювали01.02.26, 12:21 • 9180 переглядiв

Підготовка до лістингу відбувається на тлі підвищеного інтересу до активів Маска, оскільки об'єднання активів дозволить уникнути внутрішньої конкуренції за обчислювальні ресурси та інвестиції. Офіційне оголошення про деталі IPO та структуру нової корпорації очікується після завершення технічних аудитів та погодження з регуляторами.

SpaceX планує запустити мільйон супутників для ШІ-центрів обробки даних01.02.26, 04:04 • 5944 перегляди

Степан Гафтко

ЕкономікаТехнології
Техніка
Starlink
SpaceX
Bloomberg
Ілон Маск