Ілон Маск об’єднує SpaceX та xAI напередодні масштабного виходу на біржу

Засновник компаній SpaceX та xAI Ілон Маск готується до стратегічного злиття своїх активів у сфері космосу та штучного інтелекту. Як повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела, цей крок має на меті створення технологічного гіганта з безпрецедентною капіталізацією перед запланованим мега-IPO, яке може стати найбільшим в історії фондового ринку. Про це пише УНН.

Об'єднання SpaceX, що є лідером у сфері ракетобудування та супутникового зв'язку Starlink, із розробником штучного інтелекту xAI дозволить інтегрувати передові алгоритми в управління космічними місіями та автономними системами. Згідно з планом Маска, потужності xAI забезпечать нову інтелектуальну платформу для аналізу величезних масивів даних, які генерує супутникове угруповання.

Це рішення дозволить SpaceX отримати власний інтелектуальний центр, що критично важливо для майбутніх місій на Марс та розвитку мережі Starlink – зазначають аналітики, близькі до процесу підготовки угоди.

Підготовка до мега-IPO та оцінка компанії

Очікується, що об'єднана структура вийде на публічний ринок уже найближчим часом. Інвестори прогнозують, що оцінка компанії після злиття може сягнути рекордних значень, враховуючи домінування SpaceX на ринку запусків та швидке зростання xAI.

Підготовка до лістингу відбувається на тлі підвищеного інтересу до активів Маска, оскільки об'єднання активів дозволить уникнути внутрішньої конкуренції за обчислювальні ресурси та інвестиції. Офіційне оголошення про деталі IPO та структуру нової корпорації очікується після завершення технічних аудитів та погодження з регуляторами.

