SpaceX планує запустити мільйон супутників для ШІ-центрів обробки даних

Київ • УНН
Компанія SpaceX подала заявку на запуск до мільйона супутників на орбіту для розміщення центрів обробки даних для штучного інтелекту. Ця мережа працюватиме на сонячній енергії та використовуватиме радіаційне охолодження у космосі.
Компанія SpaceX Ілона Маска подала заявку на запуск до мільйона супутників на орбіту, щоб розмістити там центри обробки даних для штучного інтелекту (ШІ). Про це повідомляє Bloomberg, інформує УНН.
У SpaceX уточнили, що мережа працюватиме на сонячній енергії і допоможе обробляти величезні обсяги інформації, які зростають разом із розвитком ШІ.
Запуск сузір’я з мільйона супутників, які функціонують як орбітальні центри обробки даних, - це перший крок до становлення цивілізації рівня Кардашева II - такої, що може використовувати всю потужність Сонця, одночасно підтримуючи програми на основі ШІ для мільярдів людей сьогодні та забезпечуючи багатопланетне майбутнє людства серед зірок
Вказується, що система, яку можна запускати за допомогою багаторазової ракети Starship, стане дешевшою та екологічнішою альтернативою наземним центрам обробки даних. Так, замість великих систем охолодження, що використовують багато води, супутники покладатимуться на радіаційне охолодження у космосі та отримуватимуть енергію від сонця.
Супутники, які використовуватимуть лазерні канали для зв'язку один з одним, будуть запущені на висоту від 500 до 2000 км на орбіту, що забезпечить їм майже постійний доступ до сонця
Як сказав Ілон Маск, найдешевшим місцем для розміщення штучного інтелекту буде космос, "і це станеться протягом двох років, можливо, щонайпізніше трьох".
