31 січня, 17:53 • 11661 перегляди
Енергопостачання в усіх областях України відновлено: регіони повертаються до планових графіків – Шмигаль
31 січня, 17:28 • 20546 перегляди
"рф працює над забезпеченням миру в Україні": Віткофф розповів про зустріч з посланцем путіна дмитрієвим у СШАPhoto
Ексклюзив
31 січня, 16:54 • 16732 перегляди
Через блекаут у Молдові на кордоні з Україною тимчасово зупиняли пропуск транспорту: що відбувалося у Паланці
31 січня, 15:43 • 17452 перегляди
Без особистої зустрічі з путіним неможливо вирішити територіальні питання - Зеленський
31 січня, 14:50 • 16439 перегляди
Рух транспорту та товарів на кордоні України та Молдови повністю відновлено
31 січня, 14:25 • 12547 перегляди
Україна посилює цифрову координацію евакуації: нова система відстежить шлях людини
31 січня, 13:12 • 11575 перегляди
Військовий бюджет путіна тріщить по швах на тлі відновлення мирних переговорів - Bloomberg
31 січня, 12:33 • 6462 перегляди
"Укрзалізниця" змінює маршрути у трьох областях та пересаджає пасажирів у автобуси через загрозу обстрілів
31 січня, 11:48 • 11376 перегляди
Енергосистема України відновлюється після системної аварії, світло повернеться найближчими годинами - Міненерго
31 січня, 10:30 • 18785 перегляди
Зеленський: аварійна ситуація в енергосистемі - через технологічні причини на лініях між Україною і Молдовою, необхідне реагування є
SpaceX планує запустити мільйон супутників для ШІ-центрів обробки даних

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Компанія SpaceX подала заявку на запуск до мільйона супутників на орбіту для розміщення центрів обробки даних для штучного інтелекту. Ця мережа працюватиме на сонячній енергії та використовуватиме радіаційне охолодження у космосі.

SpaceX планує запустити мільйон супутників для ШІ-центрів обробки даних

Компанія SpaceX Ілона Маска подала заявку на запуск до мільйона супутників на орбіту, щоб розмістити там центри обробки даних для штучного інтелекту (ШІ). Про це повідомляє Bloomberg, інформує УНН.

Деталі

У SpaceX уточнили, що мережа працюватиме на сонячній енергії і допоможе обробляти величезні обсяги інформації, які зростають разом із розвитком ШІ.

Запуск сузір’я з мільйона супутників, які функціонують як орбітальні центри обробки даних, - це перший крок до становлення цивілізації рівня Кардашева II - такої, що може використовувати всю потужність Сонця, одночасно підтримуючи програми на основі ШІ для мільярдів людей сьогодні та забезпечуючи багатопланетне майбутнє людства серед зірок

- йдеться у заяві компанії.

Вказується, що система, яку можна запускати за допомогою багаторазової ракети Starship, стане дешевшою та екологічнішою альтернативою наземним центрам обробки даних. Так, замість великих систем охолодження, що використовують багато води, супутники покладатимуться на радіаційне охолодження у космосі та отримуватимуть енергію від сонця.

Супутники, які використовуватимуть лазерні канали для зв'язку один з одним, будуть запущені на висоту від 500 до 2000 км на орбіту, що забезпечить їм майже постійний доступ до сонця

- розповіли у SpaceX.

Як сказав Ілон Маск, найдешевшим місцем для розміщення штучного інтелекту буде космос, "і це станеться протягом двох років, можливо, щонайпізніше трьох".

Нагадаємо

Канадська компанія Kepler Communications Inc. успішно запустила 10 нових супутників на низьку навколоземну орбіту. Запуск відбувся рано вранці у неділю, 11 січня допомогою ракети SpaceX Falcon 9 із бази Космічних сил Ванденберг у Каліфорнії.

SpaceX планує залучити інвестиції, оцінка компанії може сягнути $800 мільярдів05.12.25, 21:53 • 5569 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Новини СвітуТехнології
Техніка
SpaceX Starship
Ілон Маск
Falcon 9