SpaceX планує запустити мільйон супутників для ШІ-центрів обробки даних

Компанія SpaceX Ілона Маска подала заявку на запуск до мільйона супутників на орбіту, щоб розмістити там центри обробки даних для штучного інтелекту (ШІ). Про це повідомляє Bloomberg, інформує УНН.

У SpaceX уточнили, що мережа працюватиме на сонячній енергії і допоможе обробляти величезні обсяги інформації, які зростають разом із розвитком ШІ.

Запуск сузір’я з мільйона супутників, які функціонують як орбітальні центри обробки даних, - це перший крок до становлення цивілізації рівня Кардашева II - такої, що може використовувати всю потужність Сонця, одночасно підтримуючи програми на основі ШІ для мільярдів людей сьогодні та забезпечуючи багатопланетне майбутнє людства серед зірок