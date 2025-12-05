$42.180.02
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
15:45 • 10688 перегляди
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасили
14:41 • 14132 перегляди
Святий Миколай уже прибув в Україну - прикордонники
5 грудня, 11:17 • 31391 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
5 грудня, 08:37 • 26118 перегляди
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Ексклюзив
5 грудня, 07:29 • 30226 перегляди
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
4 грудня, 20:25 • 42081 перегляди
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
4 грудня, 19:56 • 48647 перегляди
Українська делегація сьогодні продовжить перемовини у США, завдання – отримати повну інформацію про те, що прозвучало в росії - Зеленський
4 грудня, 16:56 • 41351 перегляди
Чотири невідомих дрона рухалися по траєкторії польоту літака із Зеленським, коли він прямував до Ірландії - ЗМІ
Ексклюзив
4 грудня, 15:01 • 73408 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити "конвеєр трагедій"
SpaceX планує залучити інвестиції, оцінка компанії може сягнути $800 мільярдів

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Компанія SpaceX веде переговори про продаж акцій інсайдерів, що може оцінити її у 800 мільярдів доларів. Це зробить її найціннішим стартапом у світі, побивши попередній рекорд OpenAI.

SpaceX планує залучити інвестиції, оцінка компанії може сягнути $800 мільярдів

Компанія SpaceX Ілона Маска, що займається виробництвом ракет та супутників, веде переговори про продаж акцій інсайдерів в рамках угоди, яка може оцінити компанію у 800 мільярдів доларів, що зробить її найціннішим стартапом у світі, повідомляє The Wall Street Journal, пише УНН.

Деталі

Якщо угода буде підтверджена, SpaceX поб'є попередній рекорд у $500 мільярдів, встановлений у жовтні компанією OpenAI, яка володіє ChatGPT.

Потенційна оцінка у 800 мільярдів є суттєвим зростанням порівняно з оцінкою у 400 мільярдів, яка була встановлена в липні під час попереднього залучення коштів, коли ціна акції становила 212 мільярдів.

SpaceX заблокувала тисячі терміналів Starlink, які використовувалися кіберзлочинцями24.10.25, 03:01 • 3953 перегляди

Степан Гафтко

