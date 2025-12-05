SpaceX планує залучити інвестиції, оцінка компанії може сягнути $800 мільярдів

Компанія SpaceX Ілона Маска, що займається виробництвом ракет та супутників, веде переговори про продаж акцій інсайдерів в рамках угоди, яка може оцінити компанію у 800 мільярдів доларів, що зробить її найціннішим стартапом у світі, повідомляє The Wall Street Journal, пише УНН.

Деталі

Якщо угода буде підтверджена, SpaceX поб'є попередній рекорд у $500 мільярдів, встановлений у жовтні компанією OpenAI, яка володіє ChatGPT.

Потенційна оцінка у 800 мільярдів є суттєвим зростанням порівняно з оцінкою у 400 мільярдів, яка була встановлена в липні під час попереднього залучення коштів, коли ціна акції становила 212 мільярдів.

