SpaceX планирует привлечь инвестиции, оценка компании может достичь $800 миллиардов
Киев • УНН
Компания SpaceX ведет переговоры о продаже акций инсайдеров, что может оценить ее в 800 миллиардов долларов. Это сделает ее самым ценным стартапом в мире, побив предыдущий рекорд OpenAI.
Компания SpaceX Илона Маска, занимающаяся производством ракет и спутников, ведет переговоры о продаже акций инсайдеров в рамках сделки, которая может оценить компанию в 800 миллиардов долларов, что сделает ее самым ценным стартапом в мире, сообщает The Wall Street Journal, пишет УНН.
Детали
Если сделка будет подтверждена, SpaceX побьет предыдущий рекорд в $500 миллиардов, установленный в октябре компанией OpenAI, владеющей ChatGPT.
Потенциальная оценка в 800 миллиардов является существенным ростом по сравнению с оценкой в 400 миллиардов, которая была установлена в июле во время предыдущего привлечения средств, когда цена акции составляла 212 миллиардов.
