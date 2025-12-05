SpaceX планирует привлечь инвестиции, оценка компании может достичь $800 миллиардов

Компания SpaceX Илона Маска, занимающаяся производством ракет и спутников, ведет переговоры о продаже акций инсайдеров в рамках сделки, которая может оценить компанию в 800 миллиардов долларов, что сделает ее самым ценным стартапом в мире, сообщает The Wall Street Journal, пишет УНН.

Детали

Если сделка будет подтверждена, SpaceX побьет предыдущий рекорд в $500 миллиардов, установленный в октябре компанией OpenAI, владеющей ChatGPT.

Потенциальная оценка в 800 миллиардов является существенным ростом по сравнению с оценкой в 400 миллиардов, которая была установлена в июле во время предыдущего привлечения средств, когда цена акции составляла 212 миллиардов.

