18:15 • 3852 просмотра
Переговоры США и Украины по «мирному плану Трампа» продолжатся в субботу, вероятно, и в течение всех выходных – Axios
15:45 • 10679 просмотра
В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсилиPhoto
14:41 • 14125 просмотра
Святой Николай уже прибыл в Украину - пограничникиPhoto
5 декабря, 11:17 • 31383 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
5 декабря, 08:37 • 26115 просмотра
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Эксклюзив
5 декабря, 07:29 • 30224 просмотра
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
4 декабря, 20:25 • 42079 просмотра
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
4 декабря, 19:56 • 48642 просмотра
Украинская делегация сегодня продолжит переговоры в США, задача – получить полную информацию о том, что прозвучало в России - ЗеленскийVideo
4 декабря, 16:56 • 41347 просмотра
Четыре неизвестных дрона двигались по траектории полета самолета с Зеленским, когда он направлялся в Ирландию - СМИ
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 73405 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
SpaceX планирует привлечь инвестиции, оценка компании может достичь $800 миллиардов

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Компания SpaceX ведет переговоры о продаже акций инсайдеров, что может оценить ее в 800 миллиардов долларов. Это сделает ее самым ценным стартапом в мире, побив предыдущий рекорд OpenAI.

SpaceX планирует привлечь инвестиции, оценка компании может достичь $800 миллиардов

Компания SpaceX Илона Маска, занимающаяся производством ракет и спутников, ведет переговоры о продаже акций инсайдеров в рамках сделки, которая может оценить компанию в 800 миллиардов долларов, что сделает ее самым ценным стартапом в мире, сообщает The Wall Street Journal, пишет УНН.

Детали

Если сделка будет подтверждена, SpaceX побьет предыдущий рекорд в $500 миллиардов, установленный в октябре компанией OpenAI, владеющей ChatGPT.

Потенциальная оценка в 800 миллиардов является существенным ростом по сравнению с оценкой в 400 миллиардов, которая была установлена в июле во время предыдущего привлечения средств, когда цена акции составляла 212 миллиардов.

SpaceX заблокировала тысячи терминалов Starlink, которые использовались киберпреступниками24.10.25, 03:01 • 3953 просмотра

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости МираТехнологии
Техника
Старлинк
OpenAI
ЧатГПТ
SpaceX
Илон Маск