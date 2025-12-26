Пограничники уничтожили пушку Д-30 и РЭБ оккупантов на Северо-Слобожанском направлении

$42.150.05
49.680.05
ukenru
25 декабря, 16:14 • 13788 просмотра
Рождественские договоренности и поздравления для Трампа: Зеленский обсудил хорошие идеи для мира с Виткоффом и Кушнером
Эксклюзив
25 декабря, 10:58 • 48731 просмотра
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
25 декабря, 09:42 • 52077 просмотра
Плюсовая температура днем и слабые морозы ночью: какой погоды ждать украинцам на Новый годPhoto
25 декабря, 09:37 • 64959 просмотра
СБУ "поздравила" россиян с Рождеством: поражены нефтяные резервуары в порту темрюк и газоперерабатывающий завод в оренбургеPhotoVideo
Эксклюзив
25 декабря, 09:14 • 32931 просмотра
Снег возвращается, но лыжный сезон запоздал: какой будет погода в Карпатах на праздники и изменятся ли цены на жилье
25 декабря, 08:33 • 25515 просмотра
Российские атаки на энергетику в Рождественскую ночь оставили без света жителей в 4 областях, в Одесской области - аварийные отключения
25 декабря, 07:30 • 19541 просмотра
Рассекреченные стенограммы разговоров путина и Буша: кремль еще в 2000-х выступал против Украины в НАТО
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 64203 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
24 декабря, 14:30 • 80497 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
24 декабря, 14:18 • 35268 просмотра
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−4°
7.3м/с
59%
750мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Зеленский заслушал доклад Палисы и анонсировал усиление боевых подразделений и беспилотной составляющей25 декабря, 17:35 • 2998 просмотра
Гималайское строительство: Индия масштабирует военную инфраструктуру для сдерживания КитаяPhoto25 декабря, 17:52 • 6632 просмотра
В мид рф призвали россиян воздержаться от поездок в Германию25 декабря, 17:57 • 3878 просмотра
Нардепы предлагают утвердить новое украинское правописание и усилить защиту языкового пространства: зарегистрирован проект постановления25 декабря, 19:56 • 10668 просмотра
Ядерный шантаж и манипуляции: путин заявляет о переговорах с США по судьбе оккупированной ЗАЭС без Украины25 декабря, 20:32 • 2972 просмотра
публикации
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
25 декабря, 10:58 • 48731 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 64203 просмотра
"Правда сильнее давления": сайт StopOdrex возобновил работу после блокировки по требованию клиники и получил поддержку хостинг-провайдераPhoto24 декабря, 15:00 • 46991 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg24 декабря, 14:30 • 80497 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 65306 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Музыкант
Карл III
Рустем Умеров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Китай
Великобритания
Реклама
УНН Lite
В Белом доме показали рождественское фото Дональда и Мелании ТрампVideo25 декабря, 16:41 • 13170 просмотра
Министр культуры Татьяна Бережная стала мамойVideo25 декабря, 15:24 • 16684 просмотра
Семья Кардашьян изменила формат рождественской вечеринки на семейное празднование: фотоPhoto25 декабря, 14:14 • 17782 просмотра
Netflix выпустил первый тизер к фильму "Острые козырьки"Video25 декабря, 09:48 • 20570 просмотра
Новое предложение Paramount по Warner Bros. крупный инвестор оценил как "недостаточное"25 декабря, 08:09 • 26840 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Крылатая ракета Storm Shadow
Таймс
Дипломатка

Пограничники уничтожили пушку Д-30 и РЭБ оккупантов на Северо-Слобожанском направлении

Киев • УНН

 • 436 просмотра

Операторы роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Прайм" 5-го пограничного отряда уничтожили пушку Д-30, комплекс радиоэлектронной борьбы, средства связи и укрытия российских захватчиков на Северо-Слобожанском направлении. В результате операции российские войска понесли потери в живой силе.

Пограничники уничтожили пушку Д-30 и РЭБ оккупантов на Северо-Слобожанском направлении

Операторы роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Прайм" 5-го пограничного отряда уничтожили пушку Д-30, комплекс радиоэлектронной борьбы, средства связи и укрытия российских захватчиков на Северо-Слобожанском направлении. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) и обнародовала соответствующее видео, информирует УНН.

Подробности

В результате эффективной работы операторами подразделения РУБпАК "Прайм" 5 пограничного отряда на Северо-Слобожанском направлении уничтожены вражеская пушка Д-30, средства связи, РЭБ и укрытия противника

- говорится в сообщении к видео.

Также указывается, что в результате операции российские войска понесли потери в живой силе.

Напомним

Операторы дронов 78-й отдельной Десантно-штурмовой бригады поразили российскую самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" в Курской области РФ. Об этом военные сообщили в Facebook и обнародовали соответствующее видео.

На аэродроме под липецком поражены два вражеских истребителя Су-30 и Су-27: ГУР показало видео22.12.25, 08:49 • 5602 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Война в Украине
Техника
Война в Украине
Государственная граница Украины
Государственная пограничная служба Украины