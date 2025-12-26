Пограничники уничтожили пушку Д-30 и РЭБ оккупантов на Северо-Слобожанском направлении
Киев • УНН
Операторы роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Прайм" 5-го пограничного отряда уничтожили пушку Д-30, комплекс радиоэлектронной борьбы, средства связи и укрытия российских захватчиков на Северо-Слобожанском направлении. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) и обнародовала соответствующее видео, информирует УНН.
Подробности
В результате эффективной работы операторами подразделения РУБпАК "Прайм" 5 пограничного отряда на Северо-Слобожанском направлении уничтожены вражеская пушка Д-30, средства связи, РЭБ и укрытия противника
Также указывается, что в результате операции российские войска понесли потери в живой силе.
Напомним
Операторы дронов 78-й отдельной Десантно-штурмовой бригады поразили российскую самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" в Курской области РФ. Об этом военные сообщили в Facebook и обнародовали соответствующее видео.
