На аэродроме под Липецком поражены два вражеских истребителя Су-30 и Су-27: ГУР показало видео
Киев • УНН
ГУР Минобороны сообщило о поражении вражеских истребителей Су-30 и Су-27 на российском военном аэродроме под Липецком. Операция, реализованная представителем движения сопротивления, вывела из строя два самолета стоимостью до 100 миллионов долларов.
Главное управление разведки Минобороны сообщило о поражении вражеских истребителей Су-30 и Су-27 и обнародовало видео и детали уникальной операции ГУР в Липецке, пишет УНН.
В ночь с 20 на 21 декабря 2025 года на российском военном аэродроме под Липецком вспыхнул пожар - горели два вражеских дорогостоящих истребителя Су-30 и Су-27. В результате операции ГУР МО Украины, непосредственно реализованной представителем движения сопротивления преступному российскому режиму, оба военных самолета агрессора выведены из строя
Ориентировочная суммарная стоимость двух пораженных истребителей, которые Россия использовала в геноцидной войне против Украины, как указано, может составлять до 100 миллионов долларов.
"Су-27 и Су-30 с бортовыми номерами "12" и "82" удалось сжечь благодаря тщательной подготовке, хладнокровию и профессионализму. Планирование спецоперации на аэродроме под Липецком заняло две недели", - рассказали в ГУР.
"Изученные маршрут патрулирования и график смены часовых позволили незаметно проникнуть на военный объект государства-агрессора, поразить российские "сушки" прямо в защитном авиационном ангаре, а затем - беспрепятственно покинуть аэродром", - указали в разведке.
