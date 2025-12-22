$42.340.00
На аэродроме под Липецком поражены два вражеских истребителя Су-30 и Су-27: ГУР показало видео

Киев • УНН

 • 2124 просмотра

ГУР Минобороны сообщило о поражении вражеских истребителей Су-30 и Су-27 на российском военном аэродроме под Липецком. Операция, реализованная представителем движения сопротивления, вывела из строя два самолета стоимостью до 100 миллионов долларов.

На аэродроме под Липецком поражены два вражеских истребителя Су-30 и Су-27: ГУР показало видео

Главное управление разведки Минобороны сообщило о поражении вражеских истребителей Су-30 и Су-27 и обнародовало видео и детали уникальной операции ГУР в Липецке, пишет УНН.

В ночь с 20 на 21 декабря 2025 года на российском военном аэродроме под Липецком вспыхнул пожар - горели два вражеских дорогостоящих истребителя Су-30 и Су-27.  В результате операции ГУР МО Украины, непосредственно реализованной представителем движения сопротивления преступному российскому режиму, оба военных самолета агрессора выведены из строя

- сообщили в ГУР в соцсетях.

Ориентировочная суммарная стоимость двух пораженных истребителей, которые Россия использовала в геноцидной войне против Украины, как указано, может составлять до 100 миллионов долларов.

"Су-27 и Су-30 с бортовыми номерами "12" и "82" удалось сжечь благодаря тщательной подготовке, хладнокровию и профессионализму. Планирование спецоперации на аэродроме под Липецком заняло две недели", - рассказали в ГУР.

"Изученные маршрут патрулирования и график смены часовых позволили незаметно проникнуть на военный объект государства-агрессора, поразить российские "сушки" прямо в защитном авиационном ангаре, а затем - беспрепятственно покинуть аэродром", - указали в разведке.

Дальнобойные дроны СБУ уничтожили два российских Су-27 на аэродроме Бельбек в Крыму20.12.25, 11:25 • 27729 просмотров

Юлия Шрамко

Война в УкраинеНовости Мира
Техника
Война в Украине
Сухой Су-27
Сухой Су-30
Главное управление разведки Украины
Украина